Condenan a nicaragüense por transportar 104,000 pastillas de fentanilo en EE.UU.

Nicaragüense recibió una condena de 41 meses de prisión por el traslado de fentanilo en Utah. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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Un ciudadano nicaragüense que residía de forma irregular en California fue sentenciado a 41 meses de prisión por transportar cerca de 104,000 pastillas de fentanilo en el estado de Utah, informó este 14 de octubre la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Utah.

El condenado es Hector Luis Castillo Reyes, de 23 años, quien vivía en Fresno, California. La jueza federal Ann Marie McIff Allen dictó la pena luego de que el acusado se declarara culpable, el 20 de julio de 2026, de posesión de fentanilo con intención de distribuirlo.

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Además de la condena de prisión, Castillo Reyes deberá cumplir tres años de libertad supervisada. Al finalizar ese período de reclusión, quedará bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para el inicio de un proceso de deportación.

La droga fue hallada tras una infracción de tránsito en agosto de 2025

El caso se originó el 14 de agosto de 2025, cuando un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de San Juan detuvo el vehículo que conducía Castillo Reyes por una infracción de tránsito.

Durante el procedimiento, las autoridades realizaron una inspección con un perro detector de narcóticos. El can alertó sobre la posible presencia de drogas ilegales en el vehículo, según consta en documentos judiciales y en las declaraciones de las audiencias de declaración de culpabilidad y sentencia.

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Las autoridades decomisaron alrededor de 104.000 pastillas de fentanilo M30 ocultas en una caja de herramientas dentro del vehículo. (AP/Mark Schiefelbein, Archivo)

Los agentes revisaron el área de carga trasera y encontraron una caja de herramientas. Dentro había una bolsa con alrededor de 104,000 pastillas azules de fentanilo M30, cuyo peso total era de aproximadamente 10.4 kilogramos, equivalentes a 23 libras.

La Fiscalía indicó que Castillo Reyes reconoció que había recogido la bolsa con las pastillas y que aceptó trasladarla a cambio de un pago. El comunicado no detalló el monto que recibiría ni el lugar de destino previsto para la droga.

La sustancia incautada no llegó a su destino, según destacó la fiscal federal para el Distrito de Utah, Melissa Holyoak, al referirse al operativo y a la cooperación entre distintas agencias.

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“Este caso pone de relieve la coordinación de nuestros socios estatales, federales y tribales para retirar este veneno de nuestras calles”, afirmó Holyoak. La fiscal agradeció el trabajo de los organismos que participaron de la investigación.

DEA, autoridades de Utah y el ICE participaron en la investigación

La investigación estuvo a cargo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Estatal de Investigaciones del Departamento de Seguridad Pública de Utah y la Oficina del Sheriff del Condado de San Juan.

Miembros de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en el exterior del Tribunal Federal de Brooklyn el día de una audiencia para el cofundador del Cártel de Guadalajara Rafael Caro Quintero en Brooklyn, Nueva York, EE.UU., 26 de marzo de 2025. REUTERS/Kylie Cooper

También colaboraron la Oficina de Asuntos Indígenas y el ICE, que asumirá la custodia de Castillo-Reyes una vez que complete su condena federal. El fiscal federal adjunto Joseph M. Hood estuvo a cargo del proceso judicial en representación de la Fiscalía de Estados Unidos.

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La causa fue incluida dentro de la llamada Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa del Departamento de Justicia que, de acuerdo con la Fiscalía del Distrito de Utah, concentra recursos federales en investigaciones vinculadas con inmigración ilegal, organizaciones criminales transnacionales y delitos violentos.