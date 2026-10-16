Nicaragua: Detienen a un adolescente acusado de agredir a otro menor en plena vía pública

La Policía Nacional de Nicaragua capturó en Managua a un adolescente de 17 años acusado de agredir a otro menor en la vía pública. (Cortesía: Redes sociales)

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La Policía Nacional de Nicaragua informó este jueves 15 de octubre que capturó a un adolescente de 17 años, identificado con las iniciales L.E.J.E., a quien señala por agredir a golpes a otro menor de edad en la vía pública de Managua. La institución sostuvo que el hecho ocurrió el pasado viernes 9 de octubre, cerca de las 14:42 (hora local), en el barrio Ciudadela Nicaragua, Distrito 7 de la capital.

Según la información difundida por la propia institución policial, la denuncia ingresó a las 15:00 (hora local) a través del Centro de Emergencias, Línea 118. La víctima fue identificada con las iniciales A.I.M.G., de 16 años.

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La versión oficial indica que el adolescente agredido fue interceptado por cuatro personas desconocidas que se desplazaban en un vehículo gris. De igual manera, la Policía señaló que el sospechoso viajaba como pasajero en ese automóvil y descendió del vehículo antes de atacar a la víctima.

De acuerdo con el resultado de las investigaciones, L.E.J.E. bajó del automóvil y golpeó al adolescente de 16 años, presuntamente por “rencillas personales”.

Las investigaciones policiales señalaron que el ataque respondió a rencillas personales entre los involucrados. (Cortesía: Policía de Nicaragua)

A su vez, la Policía afirmó que A.I.M.G. quedó inconsciente en el lugar tras la agresión y que fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario. La información oficial tampoco incluyó un parte médico sobre el estado de salud posterior del menor.

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Los agentes ubicaron y capturaron al adolescente señalado en el barrio Pablo Úbeda, también en Managua.

Por tratarse de personas menores de edad, la institución decidió únicamente divulgar las iniciales tanto del presunto agresor como de la víctima.

Una cámara registró la agresión y la falta de auxilio

Un video del suceso comenzó a circular tres días después del ataque y generó diversas reacciones en redes sociales. La grabación muestra que el grupo descendió del vehículo, rodeó a la víctima y lo golpeó en plena vía pública sin mediar palabra.

Un testigo aseguró que conoce el sector y consideró que la golpiza excedió cualquier conflicto previo que pudiera existir. “Lo que hicieron ellos está mal”, expresó en declaraciones recogidas por Noticiero Acción 10. También señaló que, aunque hubieran existido discusiones anteriores, el ataque no tenía justificación.

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En las imágenes no se observa una asistencia inmediata a la víctima luego del ataque.

La información preliminar contempla el presunto robo de una bicicleta como posible detonante del enfrentamiento. (Cortesía: Redes sociales)

Investigan si el robo de una bicicleta originó el conflicto

De manera extraoficial, el citado medio informó que el presunto robo de una bicicleta habría sido el origen de la disputa que derivó en la agresión. Esa hipótesis forma parte de la información preliminar difundida, aunque las autoridades no detallaron públicamente si esa versión ya fue confirmada dentro de la investigación.

Por su parte, los familiares de las víctima decidieron no acudir a una mediación con los padres de los tres jóvenes señalados como involucrados en el hecho.

La investigación sigue a cargo de los oficiales del Distrito Siete, mientras la víctima se recupera de las lesiones sufridas durante el ataque. El video permanece bajo análisis como uno de los elementos centrales para establecer la participación de cada uno de los implicados.

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