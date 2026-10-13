Nicaragua movilizó USD 15.85 millones en pagos electrónicos entre abril y junio de 2026, pero el efectivo sigue predominando

Las cuentas de dinero electrónico en Nicaragua disminuyeron a 425,187 activas al cierre del segundo trimestre de 2026. (Foto: cortesía)

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Las cuentas de dinero electrónico disminuyeron en Nicaragua al cierre del segundo trimestre de 2026, pese a que los sistemas bancarios digitales continuaron movilizando montos elevados. Los bancos reportaron 425,187 cuentas activas, una cifra inferior a la registrada durante el mismo período de 2025.

Las operaciones electrónicas trasladaron 580.35 millones de córdobas (USD 15.85 millones) entre abril y junio, lo que representó un aumento interanual de 12.6%, según el Informe de Sistemas y Servicios de Pago del Banco Central de Nicaragua (BCN). Aun así, el efectivo, compuesto por billetes y monedas, se mantuvo como el medio de pago más utilizado en el país.

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La cantidad de transacciones electrónicas cayó 9% frente al segundo trimestre del año anterior. El organismo explicó que la economía utiliza distintos instrumentos de pago, aunque el dinero en efectivo conserva la mayor presencia en las operaciones cotidianas.

Las transferencias electrónicas concentraron más de la mitad del monto movilizado

El Sistema Interbancario Nicaragüense de Pagos Electrónicos (Sinpe) fue el mecanismo más utilizado durante el trimestre. Dentro de esa plataforma, las Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) aumentaron tanto su cantidad de operaciones como el valor de los recursos transferidos, según datos de Diario La Prensa.

Las TEF movilizaron 297.53 millones de córdobas (USD 8.12 millones), un monto que superó la mitad del valor total procesado mediante canales electrónicos. Entre abril y junio, el sistema registró 15,846 transferencias realizadas en córdobas, dólares estadounidenses y euros.

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Las operaciones electrónicas trasladaron 580.35 millones de córdobas, aunque el efectivo se mantuvo como el medio de pago más utilizado. (Freepik)

El valor promedio diario de las transferencias electrónicas fue de 4.79 millones de córdobas (USD 130,787.48). El BCN indicó que el promedio por operación equivalió a 18.8 millones de córdobas (USD 513,320.39), por lo que este instrumento estuvo orientado a pagos de mayor valor.

La Cámara de Compensación Automatizada fue el segundo mecanismo con mayor actividad por monto movilizado. Este sistema es administrado por ACH de Nicaragua S.A., que opera bajo el nombre comercial Unired.

Por medio de Unired se transfirieron 176.10 millones de córdobas (USD 4.81 millones), equivalentes al 30% del valor total que se movilizó mediante los canales electrónicos. El informe del Banco Central señaló que el sistema procesó un promedio diario de 43,512 operaciones, por un monto de 1.93 millones de córdobas (USD 52,697.25).

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El valor promedio de cada operación realizada a través de Unired fue de 44,533 córdobas (USD 1,215.94). El resto de los recursos procesados en los medios electrónicos correspondió a la compensación y liquidación de cheques, además de las operaciones efectuadas mediante el Módulo de Administración de Efectivo.

La Cámara Interbancaria de Compensación Electrónica de Cheques (CCE) movilizó 61.85 millones de córdobas (USD 1.69 millones) durante el segundo trimestre. A través del Módulo de Administración de Efectivo (MAE), los bancos realizaron depósitos y retiros de efectivo en el BCN por un valor total de 28.07 millones de córdobas (USD 766,431.03).

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Las transferencias regionales recibidas crecieron 43.4%

El Sistema de Interconexión de Pagos (SIPA) registró 3,279 transferencias desde o hacia otros países de Centroamérica y República Dominicana. El monto movilizado por esas operaciones llegó a 1,328.2 millones de córdobas (USD 36.27 millones).

Las transferencias recibidas desde el exterior a través del SIPA aumentaron 43.4% en cantidad de operaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor transferido mediante este sistema creció 39.3% frente al segundo trimestre de 2025. La cantidad de operaciones aumentó 41.9% durante el mismo período, de acuerdo con los datos incluidos por el Banco Central de Nicaragua.

Los bancos nicaragüenses recibieron 3,217 transferencias desde el exterior por un monto equivalente a 1,249 millones de córdobas (USD 34.10 millones). La cantidad de movimientos recibidos aumentó 43.4% y el valor de los recursos enviados al país subió 37.9% en comparación con igual trimestre del año anterior.

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El monto promedio de las transferencias recibidas fue de 388,545 córdobas (USD 10,608.94). Estas operaciones concentraron la mayor parte del dinero movilizado mediante el sistema regional de pagos, según información de Diario La Prensa.

En sentido contrario, desde Nicaragua hacia otros países de Centroamérica y República Dominicana se enviaron 62 transferencias. El valor total de esas operaciones alcanzó 78.2 millones de córdobas (USD 2.14 millones).

El monto de los envíos hacia el exterior aumentó 68.2% en términos interanuales, aunque el número de operaciones disminuyó 8.8%. El valor medio de cada transferencia enviada fue de 1.26 millones de córdobas (USD 34,403.39).

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Las carteras digitales reunieron la mayor parte de las cuentas activas

Las carteras digitales concentraron 391,796 del total de cuentas activas de dinero electrónico en el país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Del total de cuentas de dinero electrónico activas al cierre de junio, 391,796 correspondían a carteras digitales. Las restantes 33,391 cuentas estaban asociadas a tarjetas prepagadas.

Durante el segundo trimestre se realizaron 9.6 millones de transacciones con dinero electrónico. La cantidad de operaciones fue inferior a la observada un año antes, al igual que el monto movilizado mediante esos instrumentos.

Las transacciones de dinero electrónico trasladaron 10,024.9 millones de córdobas (USD 273.72 millones). El valor promedio de cada operación fue de 1,039.9 córdobas (USD 28.39), según el informe del BCN.

Las carteras digitales concentraron la mayor cantidad de movimientos. Los retiros de efectivo ocuparon el primer lugar entre las operaciones realizadas, seguidos por las transferencias de fondos y las cargas de efectivo.

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En contraste con la baja de las cuentas de dinero electrónico, el número de tarjetas de pago en circulación aumentó frente al mismo período de 2025. Al cierre de junio de 2026, había 3.9 millones de tarjetas de débito, crédito y prepagadas activas en Nicaragua.