Cómo afecta el uso de la inteligencia artificial a las calificaciones de escolares, según la OCDE

El 86% de los estudiantes de países de la OCDE usó chatbots de IA para al menos una tarea escolar, según el informe PISA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 86% de los estudiantes de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) utilizó chatbots de inteligencia artificial para al menos una tarea escolar, según el último Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA).

El informe concluyó que esta herramienta provocó un descenso en diversas habilidades y en las calificaciones de las pruebas, aunque un uso moderado se asoció con un mejor rendimiento en ciertas materias frente a un uso limitado o diario.

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La frecuencia de uso determina el rendimiento

En varias tareas comunes, los estudiantes que emplearon la inteligencia artificial de forma moderada obtuvieron puntuaciones promedio en ciencias más altas que aquellos que la usaron rara vez y que quienes la usaron casi a diario. Esta ventaja resultó especialmente evidente cuando los estudiantes recurrieron a la IA para resumir lecturas asignadas o realizar investigaciones preliminares sobre un tema nuevo.

Uno de cada cinco estudiantes recurre a la inteligencia artificial casi a diario para sus tareas escolares, según PISA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudiantes que declararon usar IA con ese propósito de manera semanal tendieron a registrar un rendimiento similar al de quienes no la usaban, una vez considerado su estatus socioeconómico. En cambio, tanto los que la usaban casi a diario como los que la usaban rara vez obtuvieron puntuaciones más bajas.

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Aproximadamente uno de cada cinco estudiantes afirmó usar la herramienta casi a diario. Este grupo tendió a obtener calificaciones más bajas en ciencias que los estudiantes que no la usaban. Según PISA, los estudiantes que no utilizan chatbots de IA para las tareas escolares generalmente obtienen mejores resultados que quienes sí los emplean, mientras que el 14% restante afirmó no haber utilizado nunca o casi nunca la IA para ninguno de los fines examinados en la evaluación.

Un uso con propósito, la clave según el estudio

“El uso moderado e intencional de la IA para las tareas escolares y el aprendizaje puede estar relacionado positivamente con el rendimiento estudiantil”, señaló el estudio. “También sugiere que el uso moderado e intencional de la IA para las tareas escolares y el aprendizaje puede estar relacionado positivamente con el rendimiento estudiantil”.

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Resumir lecturas e investigar temas nuevos con IA se vinculó con un mejor desempeño académico, siempre que el uso fuera moderado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OCDE sostiene que estas conclusiones concuerdan con la idea de que las herramientas digitales pueden apoyar el aprendizaje cuando se utilizan con un propósito definido y con moderación, mientras que su uso excesivo o sin guía puede contribuir a la distracción y a una menor implicación. “Del mismo modo que no nos ponemos en forma viendo deportes, sino practicándolos, el aprendizaje no se produce mediante el consumo de contenido”, indican las conclusiones del informe, “sino como una lucha cognitiva productiva de la mente con material nuevo”.

Las puntuaciones caen desde antes de la irrupción de la IA

Las calificaciones más bajas no se deben únicamente al uso de inteligencia artificial. PISA informó que las puntuaciones en lectura, matemáticas y ciencias vienen en descenso desde 2003, más de dos décadas antes de la masificación de los chatbots en las aulas.

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El informe advierte además sobre un círculo vicioso en los estudiantes que dependen en exceso de la IA: cuanto menor es la capacidad de lectura crítica, más difícil resulta reconocer cuándo una respuesta generada por esta tecnología está incompleta o es incorrecta. Al mismo tiempo, delegar de manera habitual las tareas de lectura, resumen o razonamiento en la IA podría reducir las oportunidades de los estudiantes para desarrollar esas mismas habilidades.

Las calificaciones en lectura, matemáticas y ciencias vienen en descenso desde 2003, antes de la masificación de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El declive del pensamiento crítico

Los resultados también muestran una caída en habilidades vinculadas al pensamiento crítico. “Lo más preocupante es el declive de las habilidades más importantes en la era de la IA, evaluar la información, establecer conexiones entre diversas fuentes y reflexionar críticamente sobre lo que leemos”, señala el informe.

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La proporción de “lectores apresurados” casi se duplicó entre 2018 y 2025. El estudio concluye que, en un contexto cada vez más saturado de información, los estudiantes tienen menos probabilidades de pensar con profundidad y distinguir lo relevante del ruido.