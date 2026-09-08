Por qué las remesas de los nicaragüenses en el exterior sostendrán en 2026 una parte decisiva de la economía de Nicaragua

Una anciana en Nicaragua cuenta billetes de dólar y córdoba, frente a una ventana, con una bandera nicaragüense y la foto de un joven en Nueva York colgadas en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las remesas enviadas por nicaragüenses en el exterior superarán los USD 7,000 millones en 2026, una cifra equivalente al 32% del ingreso nacional y al 43% del consumo privado del país. El dato, documentado por el investigador Manuel Orozco del Diálogo Interamericano, muestra la paradoja central de la economía nicaragüense: el régimen expulsó a cientos de miles de ciudadanos y ahora depende de ellos para sostenerse.

Entre 2021 y 2025, más de 444,000 nicaragüenses llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos. Ese flujo representó el 26% de toda la migración irregular centroamericana hacia ese país, pese a que Nicaragua concentra apenas el 15% de la población de la región. Son, en gran medida, quienes hoy financian el consumo del país que los expulsó.

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El ingreso mensual no supera los USD 250 y el trabajo informal domina la economía

El ingreso mensual promedio de un hogar nicaragüense no supera los USD 250. Menos de la mitad de las familias puede ahorrar, el 40% está endeudado principalmente para consumo y más de tres cuartas partes de la fuerza laboral trabaja en el sector informal, la proporción más alta de Centroamérica.

El ingreso per cápita promedio pasó de USD 2,000 a USD 2,700 entre 2018 y 2025. Ese avance se explica casi por completo por las transferencias del exterior. Sin ellas, la economía no muestra mejora real.

Nicaragua ocupa el último lugar de Centroamérica en corrupción y seguridad jurídica

Un análisis del Diálogo Interamericano ubica a Nicaragua al final de la región en materia de corrupción, según el Banco Mundial, y describe una seguridad jurídica prácticamente inexistente: la propiedad puede ser confiscada de forma arbitraria, sin proceso y sin compensación.

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Daniel Ortega y Rosario Murillo mueven las agujas de un reloj de piedra hacia el número siete sobre un libro abierto de la Constitución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El país registra además la mayor proporción de población desnutrida de la región, un porcentaje que creció desde 2018 mientras el resto de Centroamérica logró reducirlo. El Índice de Progreso Social asigna a Nicaragua apenas 21 puntos en calidad universitaria, frente a más de 40 en los países vecinos.

La matrícula universitaria cayó un 59% en nueve años

Entre 2017 y 2026, la cantidad de estudiantes universitarios se redujo de más de 200,000 a 82,000. La cifra condensa el efecto combinado de la represión, la emigración y la ausencia de perspectivas laborales.

Nicaragua y El Salvador comparten el mayor porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan en la región, aunque por razones distintas. En Nicaragua, la falta de empleo y oportunidades empuja a emigrar.

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Un grupo de mujeres nicaragüenses de diversas edades, con mochilas y maletas, caminan por un sendero polvoriento en su arduo viaje de exilio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estado recauda el doble pero no lo devuelve en servicios

Entre 2018 y 2026, la recaudación fiscal creció a un ritmo del 10% anual y duplicó los ingresos del gobierno. El gasto público, en cambio, aumentó apenas un 2% promedio anual en el mismo período.

La inversión pública, financiada en un 60% con deuda externa, creció un 7%, pero más de tres cuartas partes se destinan a obras viales, no a educación ni salud. El gasto en educación permanece por debajo de los USD 600 millones anuales.

Orozco documenta la brecha con precisión: el Estado recauda más, paga deuda externa —unos USD 839 millones en 2026— y canaliza el resto hacia contratos de construcción que benefician a empresas del círculo de poder, con márgenes mínimos de alrededor del 15% del valor contratado.

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Una bandera nicaragüense desgastada y rasgada cubre parcialmente varios billetes de dólar estadounidense sobre una superficie de madera rústica, sugiriendo una situación económica precaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las remesas crecen, pero el ritmo se desacelerará en la segunda mitad del año

El Banco Interamericano de Desarrollo registró un crecimiento de las remesas hacia Nicaragua del 7.5% en el primer trimestre de 2026. El organismo advierte que ese ritmo no se sostendrá: la eliminación de programas de parole y el aumento de deportaciones desde Estados Unidos —se proyectan unas 16,000 expulsiones de nicaragüenses en 2026— presionarán a la baja los envíos.

La intención de migrar se mantiene estable: alrededor de uno de cada 20 hogares quiere abandonar el país, lo que equivale a más de 250,000 personas. El flujo migratorio sigue siendo la válvula de escape de una economía sin alternativas internas.

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El 44% cree que el país va en la dirección equivocada

Las encuestas del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua del Diálogo Interamericano, conducidas por Orozco desde 2019, muestran un deterioro sostenido de la percepción ciudadana. El 44% de los nicaragüenses cree que el país va en la dirección equivocada, un porcentaje mayor al registrado en 2024.

El 70% considera que no vive en una sociedad libre o que su libertad es parcial. La inflación y el costo de vida son señalados como el principal problema del país por el 40.5% de los encuestados en 2026, frente al 1.3% que los mencionaba en 2019.

Uno de cada cuatro nicaragüenses evita opinar por miedo. Es el retrato de un país cuya economía depende de quienes ya no están y cuya sociedad vive bajo el peso de quienes aún permanecen en el poder.

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