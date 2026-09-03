Nicaragua

“Ortega pasó una línea roja el 19 de julio” y ahora miles de empleos peligran en Nicaragua por tensar relación con EE.UU.

El dirigente Juan Sebastián Chamorro, exiliado en Washington, vinculó una eventual escalada arancelaria con la reforma que restringe candidaturas y amplía el mandato, y dijo que los sectores exportadores serían los más expuestos

Caricatura de Donald Trump señalando a Daniel Ortega y Rosario Murillo con una urna encadenada, banderas y pancartas.
Una ilustración presenta a Donald Trump señalando a Daniel Ortega y Rosario Murillo junto a una urna encadenada y pancartas de protesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El dirigente opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro advirtió este miércoles que miles de empleos podrían peligrar en Nicaragua si Estados Unidos adopta medidas comerciales luego de pedir a sus socios internacionales que suspendan las operaciones habituales con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El pronunciamiento de Chamorro ocurrió un día después de que la Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo control del sandinismo, aprobara en primera legislatura una reforma constitucional que impide a los considerados “traidores a la patria” postularse a cargos de elección popular y extiende de seis a siete años el período presidencial.

PUBLICIDAD

La iniciativa necesita una segunda aprobación de la próxima legislatura, prevista entre el 9 de enero y el 15 de diciembre de 2027, antes de su entrada en vigor. La propuesta forma parte de una serie de cambios institucionales promovidos por el oficialismo, que concentra el poder político en torno a Ortega y Murillo.

Chamorro, quien fue desterrado a Estados Unidos en febrero de 2023 junto con otros 221 presos políticos y luego perdió su nacionalidad y sus bienes, sostuvo que la decisión de eliminar las elecciones competitivas puede impactar sobre la relación económica entre Managua y Washington.

“El tratamiento comercial privilegiado que tiene Nicaragua con Estados Unidos ya está en riesgo por esta acción de eliminar las elecciones”, afirmó el opositor en un audio enviado desde el exilio a medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Juan Sebastián Chamorro, opositor Nicaraguense
El líder opositor nicaragüense, Juan Sebastián Chamorro, habla en una entrevista, el 26 de junio de 2024, en Luque (Paraguay). EFE/ Bienvenido Velasco

Casi la mitad de las exportaciones nicaragüenses tienen como destino a Estados Unidos

El dirigente recordó que casi 50% de las exportaciones de Nicaragua se dirige al mercado estadounidense, por lo que una modificación de las condiciones comerciales podría afectar puestos de trabajo vinculados a sectores exportadores.

Chamorro señaló que el país centroamericano está bajo investigación en virtud de la legislación comercial de Estados Unidos. Según su evaluación, Washington podría establecer aranceles específicos sin necesidad de excluir formalmente a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-Cafta, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

“El riesgo es que se comiencen a aplicar acciones comerciales que terminen afectando a trabajadores y empresas nicaragüenses”, planteó el opositor. Atribuyó al régimen de Ortega la responsabilidad por un eventual deterioro de los vínculos económicos internacionales.

La advertencia se produjo luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuestionara la reforma votada el martes por el Parlamento nicaragüense. El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que la Asamblea Nacional “socavó la ficción democrática” del país al impulsar cambios que, según afirmó, apuntan a consolidar una “dinastía”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla mientras el presidente Donald Trump escucha durante una reunión del gabinete, el viernes 31 de julio de 2026, en Camp David —la residencia de descanso presidencial—, cerca de Thurmont, Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)
El secretario de Estado, Marco Rubio, habla mientras el presidente Donald Trump escucha durante una reunión del gabinete, el viernes 31 de julio de 2026, en Camp David —la residencia de descanso presidencial—, cerca de Thurmont, Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Marco Rubio pidió a los socios internacionales terminar con las operaciones habituales

En una declaración difundida este miércoles, Rubio pidió a los aliados internacionales de Washington que pongan fin de inmediato a las “operaciones comerciales habituales” con el régimen de Managua. También afirmó que los países que niegan derechos fundamentales a sus ciudadanos no deberían mantener los mismos beneficios económicos y políticos que los gobiernos comprometidos con la paz y la seguridad hemisférica.

La posición estadounidense eleva la presión sobre la administración de Ortega y Murillo, que ya enfrenta sanciones de Washington contra funcionarios e instituciones estatales por denuncias de represión contra la oposición, restricciones a organizaciones civiles y cierre de espacios políticos.

Chamorro consideró que la dictadura nicaragüense calculó que la administración del presidente Donald Trump no respondería con firmeza al anuncio realizado el 19 de julio, cuando Ortega comunicó el fin de las elecciones en el país.

“Ortega pasó una línea roja el 19 de julio”, afirmó. “En vez de retroceder, avanzaron con su reforma constitucional”. El opositor interpretó que la declaración de Rubio muestra que el Ejecutivo estadounidense considera que la eliminación de elecciones tendrá consecuencias para Nicaragua. “La guerra contra la democracia amenaza la estabilidad y la prosperidad”, sostuvo.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua.
Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

La reforma aprobada en primera legislatura excluye de la competencia electoral a quienes sean declarados “traidores a la patria”, una figura utilizada por el oficialismo contra dirigentes opositores, activistas y críticos del régimen. Además, prolonga el mandato presidencial a siete años.

Si la Asamblea Nacional ratifica el texto en 2027, el cambio constitucional entrará en vigor y redefinirá el calendario electoral nicaragüense. La eventual aplicación de medidas comerciales por parte de Estados Unidos podría abrir una nueva etapa de tensión entre Washington y Managua, con efectos sobre la economía de un país cuya relación exportadora con el mercado estadounidense ocupa un lugar central.

Temas Relacionados

NicaraguaDaniel OrtegaMarco RubioTratado de Libre ComercioDictaduraEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cinco actividades cayeron en junio y la minería registró el mayor retroceso económico en Nicaragua

El Índice Mensual de Actividad Económica del Banco Central de Nicaragua mostró una fuerte desaceleración frente al arranque de 2026 y registró retrocesos en cinco rubros al cierre del primer semestre

Cinco actividades cayeron en junio y la minería registró el mayor retroceso económico en Nicaragua

Policía difunde nueva información sobre la pareja encontrada sin vida dentro de una camioneta en Nicaragua

Dos sospechosos enfrentan acusaciones por el crimen de la mujer y su cónyuge, localizados el 29 de agosto en el municipio de Nagarote, departamento de León

Policía difunde nueva información sobre la pareja encontrada sin vida dentro de una camioneta en Nicaragua

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la reforma que veta a la oposición en las elecciones

El proyecto, promovido por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, también eleva a siete años la duración de los mandatos y deberá recibir una segunda votación desde el 18 de enero de 2027

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la reforma que veta a la oposición en las elecciones

Régimen de Nicaragua elige a Ana Julia Guido Ochoa, sancionada por EE.UU., como presidenta de la Corte Suprema de Justicia

La exfiscal general y exsubdirectora policial asumirá la jefatura del máximo tribunal tras la salida de Alba Luz Ramos por motivos de salud, en una votación unánime informada por Gustavo Porras

Régimen de Nicaragua elige a Ana Julia Guido Ochoa, sancionada por EE.UU., como presidenta de la Corte Suprema de Justicia

Acogió a su primo nicaragüense en EE.UU. y terminó apuñalada hasta la muerte en su propia casa

Un joven nicaragüense de 21 años enfrenta cargos de asesinato en Fort Worth, Texas, luego de confesar a los investigadores que mató a su prima apuñalada mientras ella dormía en su habitación

Acogió a su primo nicaragüense en EE.UU. y terminó apuñalada hasta la muerte en su propia casa

TECNO

Brazo robótico distingue arterias de venas para extraer muestras de sangre sin riesgo

Brazo robótico distingue arterias de venas para extraer muestras de sangre sin riesgo

Uno de cada cinco niños ha sido víctima de abuso en redes sociales: casi siempre víctimas de familia o amigos

Copilot para Excel añade vista previa de celdas para prevenir modificaciones no deseadas en el libro

El altavoz personal es posible: así es la tecnología que dirige el sonido a un solo oyente

Marearse en el auto ya no es un problema: Google trae en Android 17 Motion Assist

ENTRETENIMIENTO

Julia Louis-Dreyfus aseguró que “fue aterrador” recibir el diagnóstico de cáncer de mama: “Te hace mirar la vida desde una lente distinta”

Julia Louis-Dreyfus aseguró que “fue aterrador” recibir el diagnóstico de cáncer de mama: “Te hace mirar la vida desde una lente distinta”

George Clooney se sorprendió por la falta de películas en los festivales: “Se producen cada vez menos”

Siddhartha reflexiona sobre su nueva etapa musical y confirma un show en el Estadio GNP para 2027

Con cada episodio dedicado a una película de la saga, Wizards of Baking celebrará los 25 años de Harry Potter

Entre el streaming y la televisión abierta, la representación femenina retrocede a niveles de hace una década

MUNDO

Donald Trump aseguró que la ofensiva militar contra Irán no se prolongará pero advirtió: “Estamos preparados para otro ataque”

Donald Trump aseguró que la ofensiva militar contra Irán no se prolongará pero advirtió: “Estamos preparados para otro ataque”

Israel advirtió que responderá “con gran fuerza” si Irán vuelve a atacar

La nutria gigante, conocida como guardiana de los ríos, se suma a la lista de especies migratorias amenazadas

La Unión Europea prepara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia

El Consejo de Cooperación del Golfo condenó los ataques de Irán contra Baréin, Kuwait y Jordania