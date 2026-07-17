Los cruces del estrecho de Ormuz cayeron a su mínimo en tres semanas por la escalada militar entre Irán y Estados Unidos

Kpler informó que solamente ocho barcos atravesaron el crucial paso comercial este jueves en medio de la escalada militar

El tráfico marítimo en Ormuz volvió a bajar el 16 de julio y dejó ocho cruces confirmados, su nivel más bajo en tres semanas, en medio de una escalada militar entre Estados Unidos e Irán que pesa sobre las decisiones del transporte comercial.

La caída responde al deterioro de la seguridad en una ruta clave para el crudo. Kpler informó que los operadores reevalúan la seguridad, la protección de la tripulación y la exposición al seguro, mientras los choques entre Estados Unidos e Irán añaden incertidumbre al mercado.

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De los ocho tránsitos confirmados, siete usaron la ruta iraní, una concentración que refuerza el paso por corredores de mayor riesgo.

La actividad se repartió por igual entre buques de bajo riesgo y buques sancionados. Además, no se registraron cruces de la flota en la sombra.

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El texto también señala un incidente físico recién verificado relacionado con el petrolero Belma. Junto con las medidas de control que siguen en marcha, ese episodio añadió presión sobre las operaciones y sobre la percepción de riesgo.

Imágenes de un puente dañado en Bandar Khamir, Irán

La escalada militar agrava el riesgo para la navegación

La reducción del tráfico coincidió con la sexta noche consecutiva de bombardeos de Estados Unidos sobre Irán. Teherán, a su vez, apuntó a intereses estadounidenses en Oriente Medio en la mayor escalada desde que ambos países volvieron a una guerra abierta.

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Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este viernes que, en represalia por los ataques de Washington, alcanzaron con drones y misiles “varios aviones cisterna y aviones de combate estadounidenses” estacionados en Jordania.

El ejército estadounidense sostuvo en X que atacó “decenas de objetivos militares iraníes, como instalaciones de vigilancia costera y defensa aérea, infraestructura logística militar e instalaciones marítimas”.

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Irán informó, por su parte, de bombardeos estadounidenses contra puentes, un aeropuerto y una estación de tren. La agencia oficial Irna cifró en ocho muertos y 20 heridos el balance de los ataques nocturnos contra esas infraestructuras.

Según Irán, los ataques estadounidenses desde el 22 de junio han causado 38 muertos y más de 400 heridos. Un portavoz del ejército iraní, citado por la televisión estatal, advirtió: “Si los estadounidenses atacan las infraestructuras de la república islámica, entonces todas las infraestructuras de la región se convertirán en objetivos legítimos para Irán”.

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La tensión regional añade presión sobre el mercado energético

La expansión regional de los ataques añadió nuevos focos de alarma. Las fuerzas armadas de Kuwait y Catar anunciaron haber sufrido ataques aéreos el viernes al amanecer.

En Baréin, las sirenas de alerta sonaron en dos ocasiones. En Catar, un niño resultó herido.

Otro portavoz del ejército iraní, también citado por la televisión estatal, afirmó que la república islámica atacó instalaciones militares estadounidenses en Kuwait con drones explosivos.

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Con ese cuadro, el movimiento de los buques en estrecho de Ormuz refleja que las navieras ajustan sus decisiones al pulso de los ataques y las represalias. Los intentos de mediación regional siguen abiertos, pero por ahora el curso militar marca el cálculo operativo en la ruta y alimenta la incertidumbre del mercado energético.