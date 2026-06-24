Netanyahu concluyó su testimonio en los tres casos de corrupción tras 18 meses y 98 audiencias ante un tribunal de Tel Aviv

Netanyahu concluyó su testimonio en los tres casos de corrupción tras 98 audiencias ante el Tribunal del Distrito de Tel Aviv.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, concluyó este miércoles su testimonio en los tres casos de corrupción por los que es juzgado, tras comparecer durante 98 audiencias ante el Tribunal del Distrito de Tel Aviv. El proceso, iniciado en 2020, lo convirtió en el primer jefe de Gobierno en la historia de Israel en enfrentar un juicio penal en ejercicio de sus funciones.

La primera declaración de Netanyahu ante el tribunal tuvo lugar el 10 de diciembre de 2024, aunque la evolución del juicio estuvo marcada por continuos retrasos debido a problemas de salud, viajes diplomáticos y solicitudes para cancelar o reducir sesiones por motivos de seguridad nacional y compromisos internacionales. El contrainterrogatorio de la Fiscalía se extendió desde junio de 2025 hasta mediados de junio de 2026, periodo en el que el mandatario llegó a asistir al tribunal hasta tres veces por semana.

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Netanyahu enfrenta cargos por fraude y abuso de confianza en los casos denominados Caso 1000 y Caso 2000, y un cargo adicional por soborno en el Caso 4000. Las acusaciones incluyen la presunta recepción de regalos de lujo por parte de empresarios y negociaciones para obtener cobertura mediática favorable a cambio de favores políticos. La Fiscalía sostiene que estas conductas constituyen delitos penales, mientras que la defensa argumenta que se trató de relaciones personales y profesionales habituales.

El juicio penal contra Benjamín Netanyahu comenzó en 2020 y lo convirtió en el primer jefe de Gobierno de Israel en ejercicio en enfrentar este proceso.

En concreto, el Caso 1000 involucra la supuesta recepción de regalos como puros y champán de parte del productor Arnon Milchan y el empresario James Packer. El Caso 2000 gira en torno a conversaciones con el propietario del diario Yedioth Ahronoth para acordar una cobertura periodística más positiva. El Caso 4000 es considerado el más grave, pues se investiga si Netanyahu, como ministro de Comunicación, favoreció a la empresa Bezeq, controlada por Shaul Elovich, a cambio de un trato preferente en el sitio web Walla News.

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Estrategias de la acusación y la defensa

Durante el contrainterrogatorio, la Fiscalía centró su estrategia en cuestionar la credibilidad de Netanyahu, apoyándose en documentos, grabaciones y testimonios para demostrar su interés en la cobertura mediática y las relaciones con empresarios. La defensa, por su parte, calificó las acusaciones de interpretación política y defendió que todas las acciones del primer ministro respondieron al interés del Estado.

En su alegato final, Netanyahu lanzó un ataque directo contra la Fiscalía, asegurando: “Buscaron a un hombre y no un delito. Interrogaron a todos mis familiares, destruyeron familias. No estaban buscando un crimen, estaban buscando una persona y no encontraron nada”, según declaraciones difundidas por Channel 13. El mandatario insistió en que el proceso constituye una persecución política, y llegó a comparar la labor de la Fiscalía con la de la Stasi, la policía secreta de la antigua República Democrática Alemana.

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El juicio contra Netanyahu seguirá durante varios meses con más testigos, el traslado a Jerusalén y un indulto en suspenso ante Isaac Herzog. (REUTERS/ARCHIVO)

El juicio ha sido uno de los más mediáticos y controvertidos de la historia reciente de Israel y su desenlace dependerá del análisis que los jueces realicen de los cientos de pruebas y testimonios recopilados durante los últimos años.

Próximos pasos en el proceso judicial y situación del indulto

Aunque Netanyahu finalizó su declaración, el juicio continuará durante varios meses más, ya que restan testigos por comparecer ante el tribunal. Las audiencias, celebradas en parte en Tel Aviv por razones de seguridad, se trasladarán de forma definitiva al Tribunal del Distrito de Jerusalén.

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La solicitud de indulto presentada por Netanyahu ante el presidente de Israel, Isaac Herzog, y respaldada por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, permanece en suspenso. El argumento principal era que las comparecencias judiciales le impedían dedicarse plenamente a la gestión del país. Sin embargo, con el cierre de su testimonio, ese motivo pierde relevancia, y Herzog ha manifestado que no considerará el indulto mientras no concluyan los esfuerzos para alcanzar un acuerdo extrajudicial, proceso que aún no ha comenzado.