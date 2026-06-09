Nicaragua

Nicaragua endurece sanciones para conductores de taxi y autobús que manejen bajo efectos del alcohol

La nueva disposición contempla la suspensión indefinida de la licencia, detención de hasta 72 horas y retención del vehículo entre 15 y 30 días, según una comunicación oficial

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Oficial de policía con libreta discute con conductores junto a un taxi amarillo y un autobús en Nicaragua. Un gran banner policial cuelga en el edificio.
La Policía Nacional de Nicaragua anunció sanciones más rigurosas para conductores de taxi y autobús que manejen bajo los efectos del alcohol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A los conductores de taxi y autobús que sean encontrados manejando bajo los efectos del alcohol se les podrían aplicar sanciones más rigurosas en Nicaragua.

Entre las nuevas medidas anunciadas por la Policía Nacional se encuentran la suspensión indefinida de la licencia de conducir, la detención de hasta 72 horas y la retención del vehículo por un período de entre 15 y 30 días.

Esta disposición fue comunicada oficialmente a los jefes de tránsito del país el 25 de mayo y confirmada, posteriormente, por la alcaldía de Masaya en una publicación dirigida al sector transporte.

La política también contempla la posibilidad de que los propietarios de concesiones puedan perder su permiso de operación si incurren en una falta relacionada con la conducción bajo los efectos del alcohol o de sustancias alucinógenas.

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De esta manera, la medida alcanza tanto a quienes conducen los vehículos como a los titulares de las concesiones, de acuerdo con la comunicación oficial difundida a nivel local.

Mano enguantada de un agente sostiene dos licencias de conducir de Nicaragua y una llave de taxi en mesa de madera clara. Al fondo, logo desenfocado de la Policía Nacional de Nicaragua.
Las nuevas medidas en Nicaragua incluyen la suspensión indefinida de la licencia de conducir, la detención de hasta 72 horas y la retención del vehículo entre 15 y 30 días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunicación de estas medidas ha generado un debate en la opinión pública sobre su aplicación y alcance.

Según reporta 100% Noticias, ciudadanos y transportistas han expresado dudas acerca de si las sanciones se impondrán de manera uniforme para todos los conductores, o si existirán excepciones para personas vinculadas al oficialismo. En Nicaragua, la aplicación equitativa de las leyes ha sido objeto de análisis por parte de la sociedad y de algunos organismos internacionales.

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Diferencias con la ley vigente y debate sobre la aplicación

Actualmente, la Ley 431, que regula la circulación vehicular y las infracciones de tránsito en Nicaragua, establece sanciones distintas a las recientemente comunicadas.

Según la normativa vigente, conducir en estado de ebriedad implica multas de entre 4,000 y 5,000 córdobas (aproximadamente USD 108 a USD 135) y la suspensión de la licencia por seis meses. La diferencia entre lo previsto en la ley y las nuevas disposiciones ha dado lugar a interrogantes sobre la base legal y la proporcionalidad de las sanciones, como han señalado distintos medios nacionales.

Un taxi amarillo y un autobús azul y blanco están detrás de una valla metálica. Una señal roja de 'Retenido' se ve en primer plano, con paredes blancas y vegetación descuidada al fondo.
La política en Nicaragua también prevé que los propietarios de concesiones pierdan el permiso de operación por conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias alucinógenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la publicación de la alcaldía de Masaya, se advierte que la supervisión del cumplimiento de estas medidas será estricta y que los infractores pueden enfrentar consecuencias graves, como la pérdida definitiva de la concesión de transporte.

El anuncio de la Policía Nacional ha reavivado el interés público sobre la implementación de las nuevas sanciones. Para muchos, la cuestión principal no solo es la severidad del castigo, sino la garantía de que la disposición se aplique sin distinción de filiación política o relación con el Gobierno. Según indica 100% Noticias, permanece la inquietud sobre si este endurecimiento será universal o si podría emplearse de manera selectiva.

En el contexto institucional nicaragüense, donde se ha señalado la importancia de la igualdad ante la ley, el debate sobre la aplicación de estas nuevas sanciones adquiere un carácter relevante. El desarrollo y la reacción social a la medida reflejan la preocupación por la transparencia y la uniformidad en la aplicación de la normativa en el país.

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