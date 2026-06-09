La represión en Nicaragua dejó al menos 215 asesinados en la “Operación limpieza”, señala organización

Las “Muchachas del 18” integran una generación forjada en los movimientos sociales, feministas y de pueblos originarios, según el CETCAM. (Imagen Ilustrativa de Infobae)

La Organización Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua reclamó este lunes verdad y justicia para las víctimas de la “Operación Limpieza”, el operativo que, según denuncian, dejó cientos de muertos durante la represión de las protestas contra la dictadura de Daniel Ortega hace ocho años. La declaración, citada por la agencia de noticias EFE, coincide con el aniversario de los hechos y se refiere a la represión registrada en Nicaragua en 2018.

El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua calificó la “Operación Limpieza” como “la mayor masacre cometida contra cientos de nicaragüenses en todo el país en los últimos años”, atribuyendo la responsabilidad al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a la Policía Nacional, el Ejército y grupos paraestatales. El organismo sostuvo: “Una grave violación a los derechos humanos, un asesinato en masa y parte del patrón de represión generalizada ejecutado por el régimen contra la población”.

PUBLICIDAD

El colectivo señaló que la represión estatal entre junio y agosto de 2018 dejó al menos 215 personas asesinadas, según su documentación, aunque los informes de organismos internacionales y locales presentan cifras aún más elevadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó al menos 355 muertos, mientras que entidades nicaragüenses elevan el número a 684. El propio Ortega reconoció más de 300 víctimas, según consignó EFE.

La declaración subrayó que la Alcaldía de Managua, bajo el régimen sandinista, movilizó personal, tractores y camiones para retirar barricadas en distintos puntos de la ciudad, en operativos acompañados por fuerzas estatales. Según la Policía, la represión fue presentada como “Operación por la paz”, aunque el colectivo sostiene que constituyó una acción sistemática de represión. “El Colectivo exige verdad y justicia para todas las víctimas de la represión de 2018 y todos los años de presión continua contra el pueblo”, expresó el organismo.

PUBLICIDAD

Organizaciones de defensa de los DDHH denuncian la desaparición de tres jóvenes detenidos durante las protestas

En el comunicado, el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua también denunció “la responsabilidad” de Ortega y de la Policía, del Ejército, de las estructuras paraestatales y de todas las autoridades civiles y militares que permitieron, facilitaron, ejecutaron o encubrieron esos crímenes. El llamado incluyó una exhortación a la comunidad internacional para mantener la vigilancia sobre la situación en Nicaragua, acompañar a las víctimas y respaldar los esfuerzos de documentación sobre las violaciones de derechos humanos.

El colectivo destacó su contribución en materia de documentación y memoria, aludiendo a la reciente creación del Museo de la Memoria, un espacio donde los ciudadanos pueden encontrar información sobre más de 130 responsables de actos de tortura, persecución y represión. La iniciativa busca preservar el recuerdo de las víctimas y promover la lucha contra la impunidad.

PUBLICIDAD

Cómo comenzó la crisis en 2018

Las protestas populares en Nicaragua estallaron el 18 de abril de 2018, luego de que la dictadura impulsara reformas a la seguridad social. La respuesta oficial incluyó represión, que transformó las manifestaciones en una demanda de renuncia de Ortega, quien se mantiene en el poder desde 2007. El Ejecutivo calificó las protestas como un “intento de golpe de Estado”, mientras organismos internacionales y defensores de derechos humanos han señalado graves violaciones y el uso desproporcionado de la fuerza.

La muerte de Álvaro Conrado, herido mortalmente durante una protesta en Managua, simboliza el drama de las víctimas jóvenes en Nicaragua. (Cortesía: Naciones Unidas)

El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua reiteró su compromiso de acompañar a familiares de víctimas y de mantener viva la memoria de quienes fueron afectados por la represión. “A ocho años de estos crímenes, el Colectivo reafirma que la “Operación Limpieza” constituyó una grave violación a los derechos humanos”, apuntó el comunicado, recogido por la agencia EFE.

PUBLICIDAD