Nicaragua

La represión en Nicaragua dejó al menos 215 asesinados en la “Operación limpieza”, señala organización

La entidad señaló que sus registros ubican las muertes entre junio y agosto de 2018, mientras la CIDH reportó 355 y otros organismos locales hablaron de 684, en el marco de protestas nacionales

Guardar
Google icon
Las “Muchachas del 18” integran una generación forjada en los movimientos sociales, feministas y de pueblos originarios, según el CETCAM. (Imagen Ilustrativa de Infobae)
Las “Muchachas del 18” integran una generación forjada en los movimientos sociales, feministas y de pueblos originarios, según el CETCAM. (Imagen Ilustrativa de Infobae)

La Organización Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua reclamó este lunes verdad y justicia para las víctimas de la “Operación Limpieza”, el operativo que, según denuncian, dejó cientos de muertos durante la represión de las protestas contra la dictadura de Daniel Ortega hace ocho años. La declaración, citada por la agencia de noticias EFE, coincide con el aniversario de los hechos y se refiere a la represión registrada en Nicaragua en 2018.

El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua calificó la “Operación Limpieza” como “la mayor masacre cometida contra cientos de nicaragüenses en todo el país en los últimos años”, atribuyendo la responsabilidad al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a la Policía Nacional, el Ejército y grupos paraestatales. El organismo sostuvo: “Una grave violación a los derechos humanos, un asesinato en masa y parte del patrón de represión generalizada ejecutado por el régimen contra la población”.

PUBLICIDAD

El colectivo señaló que la represión estatal entre junio y agosto de 2018 dejó al menos 215 personas asesinadas, según su documentación, aunque los informes de organismos internacionales y locales presentan cifras aún más elevadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó al menos 355 muertos, mientras que entidades nicaragüenses elevan el número a 684. El propio Ortega reconoció más de 300 víctimas, según consignó EFE.

La declaración subrayó que la Alcaldía de Managua, bajo el régimen sandinista, movilizó personal, tractores y camiones para retirar barricadas en distintos puntos de la ciudad, en operativos acompañados por fuerzas estatales. Según la Policía, la represión fue presentada como “Operación por la paz”, aunque el colectivo sostiene que constituyó una acción sistemática de represión. “El Colectivo exige verdad y justicia para todas las víctimas de la represión de 2018 y todos los años de presión continua contra el pueblo”, expresó el organismo.

PUBLICIDAD

Organizaciones de defensa de los DDHH denuncian la desaparición de tres jóvenes detenidos durante las protestas
Organizaciones de defensa de los DDHH denuncian la desaparición de tres jóvenes detenidos durante las protestas

En el comunicado, el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua también denunció “la responsabilidad” de Ortega y de la Policía, del Ejército, de las estructuras paraestatales y de todas las autoridades civiles y militares que permitieron, facilitaron, ejecutaron o encubrieron esos crímenes. El llamado incluyó una exhortación a la comunidad internacional para mantener la vigilancia sobre la situación en Nicaragua, acompañar a las víctimas y respaldar los esfuerzos de documentación sobre las violaciones de derechos humanos.

El colectivo destacó su contribución en materia de documentación y memoria, aludiendo a la reciente creación del Museo de la Memoria, un espacio donde los ciudadanos pueden encontrar información sobre más de 130 responsables de actos de tortura, persecución y represión. La iniciativa busca preservar el recuerdo de las víctimas y promover la lucha contra la impunidad.

Cómo comenzó la crisis en 2018

Las protestas populares en Nicaragua estallaron el 18 de abril de 2018, luego de que la dictadura impulsara reformas a la seguridad social. La respuesta oficial incluyó represión, que transformó las manifestaciones en una demanda de renuncia de Ortega, quien se mantiene en el poder desde 2007. El Ejecutivo calificó las protestas como un “intento de golpe de Estado”, mientras organismos internacionales y defensores de derechos humanos han señalado graves violaciones y el uso desproporcionado de la fuerza.

La muerte de Álvaro Conrado, herido mortalmente durante una protesta en Managua, simboliza el drama de las víctimas jóvenes en Nicaragua. (Cortesía: Naciones Unidas)
La muerte de Álvaro Conrado, herido mortalmente durante una protesta en Managua, simboliza el drama de las víctimas jóvenes en Nicaragua. (Cortesía: Naciones Unidas)

El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua reiteró su compromiso de acompañar a familiares de víctimas y de mantener viva la memoria de quienes fueron afectados por la represión. “A ocho años de estos crímenes, el Colectivo reafirma que la “Operación Limpieza” constituyó una grave violación a los derechos humanos”, apuntó el comunicado, recogido por la agencia EFE.

Temas Relacionados

NicaraguaDaniel Ortegaderechos humanosRégimen de Ortega

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Procuraduría General de Guatemala atendió 1,173 denuncias por violencia sexual contra menores en 2026

La institución detalló que 744 reportes fueron por abuso y 429 por otros delitos asociados a agresiones, con víctimas de entre uno y 17 años, según el balance divulgado por la entidad

La Procuraduría General de Guatemala atendió 1,173 denuncias por violencia sexual contra menores en 2026

Gobierno de Costa Rica refuerza lucha contra la corrupción y anuncia reformas migratorias y de seguridad

Laura Fernández destaca el uso del polígrafo en funcionarios clave y la preparación de nuevas leyes para enfrentar la infiltración criminal y el tráfico de armas

Gobierno de Costa Rica refuerza lucha contra la corrupción y anuncia reformas migratorias y de seguridad

Panamá abre licitación internacional para incorporar a un tercer operador de telefonía celular

Una oportunidad para introducir nuevas alternativas comerciales y tecnológicas para millones de usuarios

Panamá abre licitación internacional para incorporar a un tercer operador de telefonía celular

La Fiscalía General continúa los alegatos finales contra 485 cabecillas de la MS-13 en El Salvador

La etapa final del proceso sostiene que los acusados dirigieron entre 2012 y 2022 una estructura criminal ligada a extorsiones, tráfico de drogas y armas, y a la utilización de 1,212 adolescentes en tareas logísticas

La Fiscalía General continúa los alegatos finales contra 485 cabecillas de la MS-13 en El Salvador

República Dominicana refuerza el diálogo con Estados Unidos para reforzar su relación comercial

La nación caribeña busca asegurar la continuidad de sus exportaciones tras los nuevos procedimientos de tarifas en Washington, en medio de una pesquisa que la incluyó entre 60 economías por presunto uso de mano de obra forzada

República Dominicana refuerza el diálogo con Estados Unidos para reforzar su relación comercial

TECNO

Adiós a las reglas tradicionales: nuevo robot de Amazon toma sus propias decisiones en tus compras

Adiós a las reglas tradicionales: nuevo robot de Amazon toma sus propias decisiones en tus compras

No todos necesitan Starlink: descubre si tu perfil de uso encaja con la red satelital

OpenAI planea convertir ChatGPT en una superaplicación con capacidades ampliadas

Gestiona tu negocio desde la PC: diferencias prácticas entre WhatsApp Web y Business

Tesla desarrolla un sistema para combatir el calor en sus techos de cristal panorámicos

ENTRETENIMIENTO

De portero del Real Madrid a estrella internacional: el accidente que cambió para siempre la vida de Julio Iglesias

De portero del Real Madrid a estrella internacional: el accidente que cambió para siempre la vida de Julio Iglesias

La historia de la “maldición” de Mick Jagger que persiguió a varios equipos en dos Copas del Mundo

Madonna causa polémica tras mostrar un acto sexual en el videoclip de “Confessions II”

Ariana Grande y Ethan Slater finalizaron su relación después de tres años

Sharon Stone propone que ‘Euphoria’ se proyecte en las escuelas de Estados Unidos

MUNDO

El Pentágono incluyó a Alibaba, Baidu y BYD en la lista de empresas chinas con vínculos al ejército del régimen

El Pentágono incluyó a Alibaba, Baidu y BYD en la lista de empresas chinas con vínculos al ejército del régimen

Balotaje en Perú: un sociólogo advirtió que “la diferencia tan pequeña obliga a mirar hasta el último voto”

Quién escribió realmente el Antiguo Testamento, según las últimas investigaciones históricas

La Corte Penal Internacional apartó de sus funciones a su fiscal jefe por acusaciones de conducta sexual indebida

El régimen de Irán defendió sus ataques contra Israel pero mantiene abierta la vía diplomática