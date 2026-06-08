Nicaragua

Las autoridades activan alertas en cuatro países de Centroamérica por una posible depresión tropical

El Centro Nacional de Huracanes señaló que una extensa baja presión frente al Pacífico centroamericano puede organizarse mientras avanza al norte, con riesgo de aguaceros torrenciales, marejadas y tormentas eléctricas durante días

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El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que las condiciones son propicias para que una extensa área de baja presión, situada frente a la costa del Pacífico centroamericano. EFE/Marcelino Rosario/Archivo
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que las condiciones son propicias para que una extensa área de baja presión, situada frente a la costa del Pacífico centroamericano. EFE/Marcelino Rosario/Archivo

Las autoridades meteorológicas han encendido las alertas en Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Guatemala ante la amenaza de una posible depresión tropical que podría impactar la región con lluvias torrenciales y oleaje elevado en los próximos días, de acuerdo a una información publicada en 100% Noticias.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que las condiciones son propicias para que una extensa área de baja presión, situada frente a la costa del Pacífico centroamericano, evolucione a depresión tropical mientras avanza hacia el norte.

El fenómeno mantiene bajo vigilancia a comunidades costeras y zonas cercanas a ríos y quebradas, donde el riesgo de crecidas e inundaciones repentinas se ha incrementado.

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Los pronósticos ubican a Nicaragua como uno de los países con mayor probabilidad de registrar precipitaciones capaces de causar anegaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas vulnerables.

El sistema meteorológico, aún en etapa de desarrollo, ha intensificado las lluvias y tormentas eléctricas asociadas, lo que llevó al NHC a emitir un llamado de precaución para los próximos días. Aunque el desarrollo ciclónico no ha sido confirmado, los especialistas coinciden en que el principal peligro reside en la persistencia de las precipitaciones sobre una amplia franja de Centroamérica.

Aunque el desarrollo ciclónico no ha sido confirmado, los especialistas coinciden en que el principal peligro reside en la persistencia de las precipitaciones sobre una amplia franja de Centroamérica. REUTERS/Daniel Becerril
Aunque el desarrollo ciclónico no ha sido confirmado, los especialistas coinciden en que el principal peligro reside en la persistencia de las precipitaciones sobre una amplia franja de Centroamérica. REUTERS/Daniel Becerril

Efectos previstos y recomendaciones para la población

La amenaza inmediata para la región incluye lluvias intensas, inundaciones súbitas y fuerte oleaje, con especial atención a los países del litoral Pacífico. Las autoridades han recomendado a la población mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y evitar cruzar cauces o ríos crecidos.

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Quienes residan en zonas cercanas a ríos, quebradas y laderas deben estar preparados para posibles evacuaciones en caso de que se activen alertas por inundaciones o deslizamientos.

En el caso de Nicaragua, la vigilancia se extiende a áreas costeras desde San Juan del Sur hasta Paso Caballos, donde se espera que el incremento del viento y el oleaje dificulte la navegación y el acceso a puertos.

Las embarcaciones menores, así como las dedicadas al turismo y la pesca en Puerto Sandino, Corinto y San Juan del Sur, recibieron la instrucción de suspender zarpes en sectores donde las condiciones representen un peligro inminente. Las autoridades navales enfatizaron que la prioridad es salvaguardar la vida humana en el mar frente al aumento de la fuerza del viento y las olas.

Las autoridades navales enfatizaron que la prioridad es salvaguardar la vida humana en el mar frente al aumento de la fuerza del viento y las olas. EFE/Salvador Sas
Las autoridades navales enfatizaron que la prioridad es salvaguardar la vida humana en el mar frente al aumento de la fuerza del viento y las olas. EFE/Salvador Sas

Impacto potencial en Centroamérica

La alerta emitida por el Centro Nacional de Huracanes destaca la posibilidad de que las lluvias asociadas a este sistema provoquen anegaciones y crecidas de ríos a partir del fin de semana y hasta inicios de la próxima semana. El organismo pidió especial atención en las zonas históricamente afectadas por inundaciones y deslaves, recordando que la persistencia de las precipitaciones podría agravar el panorama en localidades vulnerables.

El incremento de la fuerza del oleaje y la velocidad del viento constituye un riesgo añadido para la navegación costera y las actividades pesqueras, por lo que las autoridades reiteran la importancia de seguir las orientaciones de protección civil.

La vigilancia climática se mantendrá activa durante los próximos días, con actualizaciones periódicas sobre la evolución del fenómeno. La población de Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Guatemala se encuentra a la espera de nuevas directrices, mientras el sistema continúa su desplazamiento hacia el norte, incrementando el nivel de alerta en la región.

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