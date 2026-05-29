Nicaragua

Organizaciones internacionales reclaman atención ante salud de dirigente indígena encarcelado por el régimen de Nicaragua

Un grupo de entidades humanitarias demandó respuestas urgentes ante la condición médica de un líder indígena hospitalizado tras un prolongado periodo de detención y desaparición forzada bajo custodia estatal, generando preocupación internacional

Guardar
Google icon
Un hombre mayor, Brooklyn Rivera, está en una cama de hospital con un tubo en la nariz y cuello; una mujer sostiene su mano, mirando hacia abajo
La esposa de Brooklyn Rivera sostiene su mano mientras el líder indígena miskito permanece hospitalizado en estado delicado en Nicaragua.

La situación de Brooklyn Rivera Bryan, líder indígena nicaragüense de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, generó este jueves un llamado urgente de al menos cinco organizaciones humanitarias internacionales. Según reportó la agencia EFE, los organismos solicitaron al régimen de Nicaragua responder por el estado crítico de salud de Rivera, quien cumple casi dos años de encarcelamiento y actualmente permanece hospitalizado en Managua.

La declaración conjunta, difundida de manera telemática y leída por la socióloga nicaragüense Claudia Pineda, directora de la Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua, plantea que Rivera atraviesa un cuadro “gravísimo” de salud. El texto, respaldado por entidades como Amnistía Internacional y Raza e Igualdad, organización internacional de derechos humanos, responsabiliza directamente a la dictadura de Nicaragua por el deterioro de la integridad física del dirigente indígena.

PUBLICIDAD

Pineda expresó que Rivera, detenido en septiembre de 2023, permaneció más de 970 días en desaparición forzada. Esta condición, de acuerdo con el pronunciamiento, se traduce en una de las violaciones más severas del derecho internacional. “Su reaparición en un estado de salud gravísimo no es solo un hecho aislado ni accidental, es la consecuencia directa de decisiones y omisiones del Estado de Nicaragua que tenía la obligación absoluta de proteger su vida e integridad”, indicó el comunicado, según recogió EFE.

Un hombre y una mujer al lado de un paciente en una cama de hospital con tubos médicos. El paciente es un hombre de edad avanzada con un tubo nasal
El líder indígena miskito Brooklyn Rivera Ocupa permanece hospitalizado en Nicaragua, rodeado de seres queridos mientras recibe atención médica en condición crítica.

Las organizaciones firmantes, entre ellas el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, ONG nicaragüense, y el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas de Nicaragua, iniciativa de monitoreo, subrayaron que la desaparición forzada implica la negación del paradero del detenido, la falta de información a las familias y la imposibilidad de acceso a la defensa legal. Además, denunciaron que la ausencia de atención médica adecuada constituye una violación deliberada de las obligaciones estatales.

PUBLICIDAD

El comunicado advierte que, cuando estas prácticas afectan sistemáticamente a opositores, líderes comunitarios y voces críticas, adquieren la dimensión de crímenes de lesa humanidad. El caso de Rivera, según las organizaciones, representa un ejemplo de ese patrón represivo. “Las enfermedades que hoy lo ponen en riesgo pudieron y debieron ser tratadas. La falta de atención médica, la incomunicación prolongada y las condiciones inhumanas de detención no son errores administrativos. Son parte de un patrón de represión que afecta a decenas de personas que continúan desaparecidas bajo custodia del Estado”, afirmaron.

Las entidades humanitarias también manifestaron solidaridad con la familia de Rivera y con las comunidades indígenas que reclaman justicia, así como con los allegados de otras personas detenidas por motivos políticos. “El sufrimiento de las familias también es responsabilidad del Estado, que ha impuesto el silencio, la incertidumbre y el miedo como herramientas de control”, señaló la declaración, citada por EFE.

Un manifestante sostiene la bandera de Nicaragua durante una protesta en apoyo a la libertad de prensa.
Un manifestante sostiene la bandera de Nicaragua durante una protesta en apoyo a la libertad de prensa.

La situación de Brooklyn Rivera Bryan generó repercusión internacional por la prolongada ausencia de información sobre su paradero y la reciente confirmación de su estado de salud crítico. Las organizaciones advirtieron que la comunidad internacional debe mantener la atención sobre Nicaragua y exigir el respeto a los derechos humanos básicos. “Lo ocurrido con Rivera”, advirtieron, “debe mantener la atención sobre Nicaragua y exigir el respeto de las obligaciones básicas en materia de derechos humanos”, concluyó la declaración difundida por EFE.

Hasta el momento, la dictadura nicaragüense no emitió comentarios públicos en respuesta a la solicitud de las organizaciones, de acuerdo con el reporte de EFE.

Temas Relacionados

Nicaraguaderechos humanosdesaparición forzada

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador: vigente la reforma que resta cinco diputados a San Salvador y dos a La Libertad para otorgarlos a la diáspora

La reforma electoral redistribuye la representación legislativa y permitirá votar a salvadoreños en el extranjero sin documentos vigentes

El Salvador: vigente la reforma que resta cinco diputados a San Salvador y dos a La Libertad para otorgarlos a la diáspora

El Sistema de Naciones Unidas reporta resultados de ciclo 2021-2025 en Guatemala

La presentación del informe anual destacó el impacto de más de 375 proyectos y el uso de casi mil millones de dólares, con énfasis en el acceso ampliado a servicios fundamentales y el apoyo a sectores vulnerables

El Sistema de Naciones Unidas reporta resultados de ciclo 2021-2025 en Guatemala

El Comité de Mujeres Empresarias promueve foro de liderazgo femenino en la zona oriental de El Salvador

El programa contempla charlas, presentaciones de casos exitosos y actividades de integración, además de la entrega de un reconocimiento especial que busca destacar los aportes de una representante regional destacada

El Comité de Mujeres Empresarias promueve foro de liderazgo femenino en la zona oriental de El Salvador

La historia de un padre salvadoreño que fue deportado y dejó a su hijo enfermo luchando por sobrevivir en Estados Unidos

La expulsión de un hombre originario de El Salvador dejó a un niño con una enfermedad rara bajo el cuidado exclusivo de su madre, quien ahora enfrenta sola la responsabilidad del tratamiento médico indispensable del menor

La historia de un padre salvadoreño que fue deportado y dejó a su hijo enfermo luchando por sobrevivir en Estados Unidos

Falta de consenso político retrasa nombramientos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional de Costa Rica

El desacuerdo entre fracciones parlamentarias ha provocado que permanezcan sin cubrir posiciones esenciales para el correcto funcionamiento del órgano que resuelve garantías y peticiones de la ciudadanía

Falta de consenso político retrasa nombramientos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional de Costa Rica

TECNO

Usuarios de Android Auto disponen ahora de una solución práctica para escuchar radio en movimiento

Usuarios de Android Auto disponen ahora de una solución práctica para escuchar radio en movimiento

Este aclamado juego de Nintendo 64 llega por fin a Nintendo Switch Online

Actualización opcional de Windows 11 promete multiplicar el rendimiento hasta en un 70%

Qualcomm anuncia un chip para laptops Windows baratas: ¿nueva competencia para el Macbook Neo?

YouTube ahora permite crear un feed personalizado para cada usuario

ENTRETENIMIENTO

La precuela de ‘Rambo’ protagonizada por Noah Centineo ya tiene fecha de estreno

La precuela de ‘Rambo’ protagonizada por Noah Centineo ya tiene fecha de estreno

‘Backrooms: Sin Salida’: esta fue la inspiración detrás de la película

La idea de Tom Holland que influyó en la nueva película de ‘Spider-Man’

Chace Crawford reveló la verdad sobre los romances en Gossip Girl: “Todos estaban solteros o saliendo”

Nicolas Cage confiesa cuáles fueron los papeles más famosos que dejó escapar en Hollywood

MUNDO

JD Vance dijo que Estados Unidos e Irán continúan negociando pero no está claro “cuándo o si se firmará”

JD Vance dijo que Estados Unidos e Irán continúan negociando pero no está claro “cuándo o si se firmará”

Estados Unidos ofrece USD 15 millones por información sobre las finanzas de la Guardia Revolucionaria iraní

Ucrania comprará 20 aviones Gripen y Suecia le donará otros 16 cazas

Netanyahu ordenó al ejército israelí tomar el control del 70% de Gaza

La esposa del ex primer ministro Boris Johnson reveló aspectos poco conocidos de la vida familiar en su mansión de Oxfordshire