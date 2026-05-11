El Salvador podrá autorizar garantía soberana para nuevo crédito a MIPYMES por USD 100 millones

Un programa integral promete capital, formación y respaldo, priorizando la inserción formal en el tejido productivo. Empresarios y funcionarias destacan oportunidades inéditas para crecer y modernizarse con respaldo institucional (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

El acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas de El Salvador podría recibir un impulso tras la aprobación de un dictamen favorable que autoriza una garantía soberana para un nuevo préstamo internacional, iniciativa destinada a fomentar la creación de empleo y priorizar los sectores más dinámicos de la economía nacional.

La autorización, respaldada por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, permitirá que el Ministerio de Hacienda otorgue al Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL) la garantía necesaria para concertar un financiamiento con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto total de USD 100 millones, con la mira puesta en articular el proyecto Intermediación Financiera Mejorada para la Creación de Empleo, según el dictamen 214 de la comisión.

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Este crédito, cuya ejecución contempla un plazo de reembolso de dieciocho años y medio, con cinco años de gracia inicial, incluye tasas y comisiones ajustadas al mercado internacional: una tasa de referencia basada en SOFR a seis meses, un margen variable aplicable tras posibles conversiones, una comisión inicial del 0,25 % sobre el monto total del crédito —financiada con los mismos fondos del préstamo— y una comisión anual del 0,25 % sobre el saldo no desembolsado, de acuerdo con el texto analizado por la Comisión.

El proyecto centraliza sus esfuerzos en el fortalecimiento de la intermediación financiera para las MIPYMES, un sector clave para el desarrollo económico del país, que representa una alta proporción de unidades productivas y de generación de empleo formal.

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Una decisión legislativa abre vías de financiamiento para pequeños empresarios, innovando en garantías y asistencia. Un fondo privilegiará proyectos femeninos y sectores estratégicos, renovando el panorama de acceso al crédito (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, explicó ante los diputados que el programa está estructurado en dos componentes fundamentales: por un lado, una línea de crédito multidestino que Bandesal canalizará a través de instituciones como bancos, cooperativas y sociedades de ahorro y crédito; por otro, un fondo de garantía parcial destinado a mitigar riesgos y facilitar la entrada de capital privado, permitiendo así que las MIPYMES accedan a condiciones más competitivas e inclusivas.

El dictamen especifica que el crédito se orientará a tres áreas prioritarias: sectores estratégicos de la economía nacional, el sector turismo y un enfoque especial en la inclusión financiera favoreciendo a empresas lideradas por mujeres. Herrera precisó ante la comisión: “Se van a otorgar préstamos para inversiones de las mipymes enfocándose prácticamente en tres áreas, la primera en sectores estratégicos de la economía, estamos hablando de mipymes salvadoreñas que realizan actividades estratégicas del país, el sector turismo, así como inclusión financiera, enfocadas a dar créditos para empresas lideradas por mujeres”.

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El proyecto establece que la totalidad del monto aprobado deberá amortizarse mediante cuotas semestrales consecutivas hasta la cancelación completa de la deuda, consolidando así un ciclo financiero destinado a propiciar la inversión en segmentos cruciales y el fortalecimiento de la productividad nacional, según explicó Jerson Posada, ministro de Hacienda, en la solicitud enviada al Órgano Legislativo.

Contrato de préstamo para la red vial con luminarias LED y financiamiento mixto

En paralelo a la iniciativa para las MIPYMES, la Comisión de Hacienda autorizó la ratificación de un préstamo específico para la instalación de luminarias LED en cuatro tramos estratégicos de la red vial de El Salvador. Este contrato de empréstito, suscrito con la empresa AGM EL SALVADOR, S.A. de C.V., contempla un financiamiento en especie de USD 23.785.985,87 por parte de la contratista y un aporte de USD 2.642.887,32 del Gobierno, lo que equivale al 10 % del valor total del contrato, que asciende a USD 26.428.873,19, según los diputados.

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Los diputados estuvieron de acuerdo en que se otorgue la garantía soberana a BANDESAL para que gestione un préstamo por $100 millones con el BIRF, destinado a mejorar el acceso al crédito de los micros y pequeños empresarios para promover la generación de empleo. (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

La ejecución del proyecto, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) según el contrato C-06/2025, abarca la modernización del sistema de iluminación vial, con la consiguiente mejora de las condiciones de seguridad y visibilidad nocturna en zonas como las inmediaciones del redondel del distrito de Sacacoyo, en La Libertad Oeste, y la carretera entre el bypass de Sonsonate y Acajutla, el periférico Claudia Lars, la carretera Troncal del Norte (San Salvador – Apopa) y la Carretera de Oro (Apopa – San Martín).

Ambos dictámenes podrían entrar en la agenda de la plenaria ordinaria de esta semana, convocada para el jueves.

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