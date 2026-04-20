El Salvador

El Salvador aplicó más de 26,000 vacunas contra el sarampión en una semana

Con el despliegue de jornadas intensivas y una cobertura cercana al 98%, las autoridades sanitarias buscan evitar la propagación local del sarampión tras la aparición de casos asociados a contactos internacionales

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Salvador aplicó más de 26,000 vacunas contra el sarampión en una semana según el Ministerio de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña de vacunación contra el sarampión en El Salvador permitió la aplicación de aproximadamente 26,000 vacunas a la población solo en la última semana, según confirmaron las autoridades del Ministerio de Salud (Minsal).

“Hasta finales de la semana pasada, se han alcanzado cerca de 26,000 vacunas aplicadas contra el sarampión, un número grande. Solo en una semana, el ritmo de vacunación y la aceptación han sido importantes. Esta es una enfermedad compleja y fácil de transmitir”, explicó el ministro de Salud, Francisco Alabi, en una entrevista matutina.

El Salvador reportó los primeros cinco casos de sarampión durante la Semana Epidemiológica 12, que abarca del 22 al 28 de marzo, luego de 30 años sin transmisión local. Después, las autoridades identificaron un segundo pico con seis casos confirmados en la semana 13, entre el 29 de marzo y el 4 de abril.

Tras estos picos, las autoridades no han detectado nuevos casos. El Minsal indicó que todos los contagios corresponden a infecciones importadas y no a transmisión local.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Luego de 30 años sin transmisión local, El Salvador reportó 11 casos de sarampión entre marzo y abril de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El surgimiento de estos casos coincidió con el período vacacional y un alto flujo de turistas que cruzaron las fronteras salvadoreñas.

La campaña de vacunación está dirigida a proteger a los niños entre seis y once meses de edad contra el sarampión. Las autoridades también habilitaron la aplicación de una “dosis cero”, una dosis extra que amplía el esquema regular. “El sarampión tiene una característica particular: afecta severamente a los niños porque no tienen defensas. Es una enfermedad de fácil transmisión”, señaló Alabi.

La meta de las autoridades es vacunar a 30,000 menores mediante la aplicación en unidades de salud municipales y jornadas casa por casa, con énfasis en zonas rurales a nivel nacional. “Además, hay suficientes dosis de la vacuna triple viral para cubrir a la población salvadoreña”, agregó el ministro.

El Salvador mantiene niveles altos de cobertura de vacunación contra el sarampión. En 2025, la primera dosis de la vacuna SPR alcanzó el 98.4 % y la segunda dosis el 96.6 %.

El Ministerio de Salud de El Salvador reporta once casos importados de sarampión. (Cortesía: Freepik)
El Ministerio de Salud de El Salvador reporta once casos importados de sarampión. (Cortesía: Freepik)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reporta 15,300 casos de sarampión en la región de las Américas, la mayoría en México y Guatemala. “Es importante considerar esto, porque los casos que hemos identificado en El Salvador no son locales. Fueron adquiridos por contacto con personas que están en uno de esos países, principalmente Guatemala, que está muy cerca, y uno de los casos en México”, detalló Alabi.

Vacunación contra el VPH alcanza más de 124 mil dosis aplicadas

De forma paralela a la campaña de vacunación contra el sarampión, las autoridades de salud informaron que se amplió el esquema de vacunación a nivel nacional, incluyendo la aplicación gratuita contra el VPH.

Durante la primera semana, el Ministerio de Salud reportó que se han aplicado 124,000 dosis de la vacuna contra el VPH. El ministro subrayó que esta inmunización es gratuita para mujeres de 9 a 45 años y para hombres de 9 a 11 años. En el caso de las mujeres, el rango de edad fue ampliado, y destacó que en el sector privado la vacuna puede costar hasta $300 por dosis.

El esquema nacional de vacunación incluyó 124,000 dosis gratuitas contra el VPH y 175,000 dosis de influenza para grupos de riesgo. (Foto cortesía Minsal)
El esquema nacional de vacunación incluyó 124,000 dosis gratuitas contra el VPH y 175,000 dosis de influenza para grupos de riesgo. (Foto cortesía Minsal)

“Se están ahorrando aproximadamente $600 con la Gardasil 9, que protege contra nueve tipos de VPH”, precisó Alabi.

El ministro también señaló que se aplican vacunas contra la influenza a personas mayores de 60 años y niños menores de 5 años. Hasta el momento, se han administrado 175,000 dosis a estos grupos de riesgo.

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