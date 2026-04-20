El Salvador

El Salvador importa el 93 % de sus hortalizas y verduras: productores advierten suba por el costo del combustible

El país depende principalmente de importaciones para suplir el consumo interno, con origen en Guatemala, Honduras y Nicaragua, lo que incrementa riesgos ante posibles fluctuaciones en los mercados y en los precios internacionales

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Salvador únicamente produce el 7 % de la demanda nacional de hortalizas y verduras, dependiendo en gran medida de importaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción local de hortalizas y verduras apenas cubre el 7 % de la demanda nacional, según Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO).

El 93 % restante proviene del extranjero, en su mayoría desde Guatemala, que aporta el 76 % de las importaciones en este rubro. El resto llega principalmente de Honduras y Nicaragua, siendo este último el proveedor clave de frijol, advirtió el dirigente gremial.

El presidente de CAMPO brindó estas declaraciones durante una entrevista en el programa radial Diana Verónica y Tony. En ese espacio, enfatizó que la situación coloca a El Salvador en una posición de alta vulnerabilidad: “Ser un país meramente importador de alimentos es peligroso porque el país productor pone precio, pone cantidad y todo eso”.

Además, advirtió que el costo de frutas y verduras importadas ha aumentado debido a la subida en el precio del combustible. El dirigente explicó que la mayor parte del transporte de alimentos utiliza diésel y gasolina, por lo que cualquier incremento en estos insumos repercute directamente en el precio final que pagan los consumidores salvadoreños.

Guatemala abastece el 76 % de las importaciones de hortalizas y verduras a El Salvador, mientras Honduras y Nicaragua completan el suministro. (EFE/ Guillermo Garrido)
Guatemala abastece el 76 % de las importaciones de hortalizas y verduras a El Salvador, mientras Honduras y Nicaragua completan el suministro. (EFE/ Guillermo Garrido)

Sobre los productos frutales, Treminio detalló que su abastecimiento se reparte entre los países de Centroamérica, lo cual incrementa la exposición nacional a fluctuaciones externas.

Respecto a los fertilizantes, señaló que la producción de insumos orgánicos en el país es muy baja. Atribuyó parte de esta realidad a la falta de tradición y a la influencia de las importadoras multinacionales, que han “satanizado” el uso de abonos orgánicos entre los productores locales.

Déficit en la producción nacional y salto en importaciones

El dirigente de CAMPO sostuvo que, tras un año agrícola complicado en 2024 por tormentas tropicales y baja proyección de cosechas, El Salvador aumentó en un 29 % la importación de granos básicos durante 2025. Según datos del Banco Central de Reserva, las compras externas en este rubro alcanzaron los $527 millones, cuando el año anterior sumaron $377 millones.

Treminio remarcó que el país no ha logrado cubrir su demanda interna: “Tenemos un déficit de cerca del 28 % en granos básicos”. La tendencia también se refleja en otros productos clave, como la carne, cuyas importaciones crecieron un 14 % hasta llegar a $350 millones.

Las importaciones de granos básicos crecieron un 29 % en 2025, alcanzando los $527 millones según el Banco Central de Reserva. (Foto: cortesía)
Las importaciones de granos básicos crecieron un 29 % en 2025, alcanzando los $527 millones según el Banco Central de Reserva. (Foto: cortesía)

En cuanto a las causas, el dirigente atribuyó el deterioro a políticas públicas que han limitado los apoyos directos a la producción, así como a la sustitución de los paquetes de insumos tradicionales por el bono agrícola, que ahora cubre una fracción menor del costo real para la siembra. Recordó que, mientras en años anteriores existían entregas diferenciadas para maíz, frijol y sorgo, ahora el bono permite adquirir solo algunos insumos, sin garantizar el volumen necesario para elevar la producción a nivel nacional.

Treminio insistió en que la única vía para revertir el déficit y recuperar la autonomía alimentaria es “elevar la producción nacional” a través de un mayor respaldo estatal, tanto en el monto del bono agrícola como en la cobertura de otros cultivos esenciales.

Perspectivas de precios y riesgos para la canasta básica en 2026

De cara a la próxima cosecha, Treminio prevé que los precios de los granos básicos deberían mantenerse estables, al menos hasta octubre en el caso del maíz y hasta agosto o septiembre en el caso del frijol. Explicó que el sorgo suele sustituirse por maíz amarillo, producto que se importa desde Estados Unidos y México, aprovechando los subsidios internacionales.

Sin embargo, el presidente de CAMPO advirtió que la política de precios dependerá de la evolución del mercado internacional y del impacto del fenómeno climático conocido como El Niño Godzilla. Aclaró que, si bien la producción local podría sostener parte de la oferta, la alta dependencia de importaciones y los cambios en los subsidios de los grandes productores pueden trasladar riesgos al consumidor salvadoreño.

Treminio concluyó que el calendario agrícola para 2026 ya muestra señales de retraso en el inicio de lluvias, según pronósticos del Ministerio de Medio Ambiente y organismos internacionales, lo que podría impactar en los tiempos y costos de la próxima siembra.

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