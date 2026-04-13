Nicaragua

La represión sistemática debilita el periodismo en Nicaragua, señala informe de prensa divulgado en España

Un informe presentado este lunes en Madrid, por periodistas nicaragüenses, advierte que la criminalización afecta a quienes informan dentro y fuera del país, señalando un éxodo creciente y condiciones adversas para mantener la libertad informativa en la nación centroamericana

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Fotografiá de archivo que muestra a miembros de la Policía en la entrada de una propiedad de la Editorial La Prensa, durante un operativo de allanamiento, en Managua (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres
Fotografiá de archivo que muestra a miembros de la Policía en la entrada de una propiedad de la Editorial La Prensa, durante un operativo de allanamiento, en Managua (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres

La consolidación de la represión en Nicaragua ha generado un daño continuado en el ejercicio del periodismo, según las advertencias de Carlos Fernando Chamorro durante la presentación de un nuevo informe en Madrid este lunes y divulgado en una nota de la agencia EFE.

El fundador de Confidencial subrayó a EFE que la criminalización de la labor informativa ya no es una coyuntura, sino “una condición permanente”.

El informe Nicaragua: Dos décadas de desmantelamiento de la libertad de prensa revela que se han cerrado o confiscado 61 medios, más de 309 periodistas se encuentran en el exilio y 22 han sido desnacionalizados.

Desde 2018, más de 50 periodistas han sido detenidos o encarcelados. En la clasificación mundial sobre libertad de prensa, el país se sitúa en el puesto 172 de 180, lo que lo convierte en el peor de Latinoamérica.

La represión que se vive en Nicaragua ya no responde a episodios puntuales, sino que forma parte de la vida cotidiana para quienes desean informar. Chamorro advirtió: “Es el resultado de un estado extremo de criminalización a la libertad de prensa y a la libertad de expresión”, denunció en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid.

La situación de los profesionales nicaragüenses forzados al exilio se ha transformado en una forma de resistencia.

Chamorro puntualizó: “El periodismo en el exilio es resistencia, no agitación”, y remarcó la importancia de “hacer un periodismo útil y construir memoria”, cita EFE.

Un manifestante sostiene la bandera de Nicaragua durante una protesta en apoyo a la libertad de prensa.
Un manifestante sostiene la bandera de Nicaragua durante una protesta en apoyo a la libertad de prensa.

A la persecución institucional se suma la criminalización de quienes colaboraban con medios independientes. Chamorro relató que, tras el asalto a la redacción de su diario en diciembre de 2018, sus anunciantes también fueron objeto de represalias: “Pasamos de tener 30 a solo uno”, sostuvo, sin detallar el nombre por motivos de seguridad.

Para responder a la pregunta sobre la situación de los periodistas en Nicaragua, el informe presentado en Madrid evidencia que la represión se ha sistematizado mediante cierres de medios, exilio forzado, desnacionalización y detenciones arbitrarias.

Además, el país ocupa una de las peores posiciones mundiales en materia de libertad de prensa, lo que dificulta cualquier intento de informar sin temor a represalias.

Ser periodista exiliado: entre la resistencia y la vulnerabilidad

La periodista Maryórit Guevara compartió su experiencia personal al describir el exilio como un proceso doloroso y complejo. “Salir de tu país también es perder redes, ingresos, estabilidad, identidad territorial...”, enfatizó.

Guevara se vio obligada a abandonar Nicaragua tras recibir amenazas de muerte y sufrir la publicación de su dirección, donde se incitaba a la violencia contra ella y su hijo.

Su ruta la llevó primero a El Salvador y luego a España, en un trayecto marcado por la incertidumbre: “Sin una ruta trazada”, explicó. Gracias a la solidaridad de colegas, logró establecerse en una pequeña localidad de Extremadura.

Estos proyectos de ley pretenden darle una fachada de legalidad al Gobierno de Ortega para seguir hostigando y persiguiendo a periodistas, organizaciones de derechos humanos y a cualquier otra persona que critique al Gobierno, afirm&#243; Human Rights Watch (HRW). EFE/Archivo
Estos proyectos de ley pretenden darle una fachada de legalidad al Gobierno de Ortega para seguir hostigando y persiguiendo a periodistas, organizaciones de derechos humanos y a cualquier otra persona que critique al Gobierno, afirm&#243; Human Rights Watch (HRW). EFE/Archivo

Este exilio forzado implica una transformación radical en la forma de ejercer el periodismo. Chamorro y Guevara coincidieron en que trabajar desde el extranjero requiere “preservar relaciones de mucha confianza y ofrecer canales seguros” a las fuentes para poder seguir informando. Pese a las dificultades, Chamorro expresó su convicción de que el trabajo periodístico realizado desde fuera de las fronteras nicaragüenses “sí está derrotando la censura en Nicaragua”.

Represión agravada contra mujeres periodistas

El informe también señala que la persecución se intensifica en el caso de las mujeres. Guevara denunció que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desarrollado una estrategia “sistemática, planificada y sostenida durante dos décadas” para despojar a Nicaragua de la libertad de información.

El informe señala que la persecución se intensifica en el caso de las mujeres. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desarrollado una estrategia “sistemática, planificada y sostenida durante dos décadas” para despojar a Nicaragua de la libertad de información. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)
El informe señala que la persecución se intensifica en el caso de las mujeres. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desarrollado una estrategia “sistemática, planificada y sostenida durante dos décadas” para despojar a Nicaragua de la libertad de información. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

A la violencia política se suman campañas de difamación por razones de género y ataques a la reputación de las periodistas, vinculados a su vida personal.

Guevara subrayó: “Aunque yo sea una periodista exiliada en la calle, soy una población migrante en el centro de salud”, ilustrando así la doble vulnerabilidad que enfrentan: por su labor informativa y por su condición migratoria.

La situación descrita en el informe refleja un panorama donde el exilio, la censura y la persecución no solo buscan silenciar la información, sino que también generan un impacto profundo en la vida y seguridad de quienes se dedican al periodismo en Nicaragua.

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