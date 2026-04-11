Nicaragua

“Él nos engañó, la tenía muerta en su casa”: La frialdad de un feminicida descubierta por un video en Costa Rica

La desaparición de Junieysis Merlo en Costa Rica desató una investigación que reveló el engaño y la violencia detrás de su muerte. Un video de cámaras de seguridad desmontó la versión de su expareja

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La joven será cremada antes de volver a Nicaragua. (Foto cortesía Trivisión).
La joven será cremada antes de volver a Nicaragua. (Foto cortesía Trivisión).

La tragedia de Junieysis Merlo, la joven nicaragüense cuya vida fue truncada en Costa Rica, ha dejado de ser una simple caso para convertirse en un expediente que desnuda la crueldad de la violencia de género y la frialdad de la manipulación criminal.

Lo que comenzó como una angustiante búsqueda de una mujer desaparecida, ha culminado en el hallazgo de un cuerpo enterrado en una fosa y el desmoronamiento de una coartada tejida con mentiras por quien alguna vez juró protegerla: su ex pareja.

En las últimas horas su caso se ha viralizado en redes sociales, tanto así revelando pruebas de su sufrimiento. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha incorporado a la investigación una publicación previa de la víctima que, en retrospectiva, resulta estremecedora. En ella, la joven denunciaba abiertamente la toxicidad de su relación.

Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, residía en Costa Rica desde hace ocho años. (Foto cortesía Junieysis).
Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, residía en Costa Rica desde hace ocho años. (Foto cortesía Junieysis).

En un texto cargado de dolor y hartazgo, Junieysis describía un vínculo asfixiante marcado por infidelidades constantes y comportamientos agresivos. No se trataba de sospechas infundadas; la víctima señalaba directamente a su agresor y mencionaba situaciones de las que personas allegadas ya eran testigos. La publicación hacía referencia incluso al entorno laboral, donde ella aseguraba haber descubierto actos de traición que la llevaron a romper el silencio y exponer su vulnerabilidad ante el escrutinio público.

Ese mensaje, que hoy cobra un significado escalofriante, era en realidad un grito de auxilio en un entorno donde el peligro acechaba tras la puerta de su propio hogar.

Publicación en redes sociales realizada por Junieysi Merlo Espinoza, en la que advertía sobre la situación de violencia y exponía conflictos personales, antes de su desaparición (Foto cortesía Repetrel).
Publicación en redes sociales realizada por Junieysi Merlo Espinoza, en la que advertía sobre la situación de violencia y exponía conflictos personales, antes de su desaparición (Foto cortesía Repetrel).

El video que lo cambió todo: El fin de la coartada

Durante los primeros días de la desaparición, el principal sospechoso mantuvo una fachada de normalidad y desconcierto. Según su versión inicial, Junieysis se había marchado por su propia voluntad, sugiriendo incluso que podría estar disfrutando en alguna zona costera o que simplemente había decidido abandonar el hogar. Sin embargo, la tecnología se encargó de desmentir el relato.

Un video de cámaras de seguridad en Santa Ana se ha convertido en el “testigo mudo” que selló el destino legal del sospechoso. En las imágenes, captadas el día en que supuestamente la joven se había marchado, se observa al hombre movilizándose solo, acompañado únicamente por sus hijas pequeñas. En ningún momento del registro visual aparece Junieysis.

Esta prueba permitió al OIJ descartar la versión del abandono voluntario y reforzar una hipótesis mucho más siniestra: el sospechoso actuó en solitario, acabó con la vida de la joven dentro de la vivienda y mantuvo el cuerpo oculto en el mismo inmueble durante horas o incluso días, antes de trasladarlo para enterrarlo clandestinamente en una fosa. El engaño no fue solo hacia la policía, sino hacia una familia que, a kilómetros de distancia, aún rezaba por un milagro.

Cámaras de seguridad captan al principal sospechoso en la desaparición de Junieysis. El video demuestra que, contrario a su declaración, el hombre nunca estuvo acompañado por ella, sino que se encontraba solo con sus dos hijas pequeñas, desmontando así su coartada. / Video desde: La Mesa Redonda con Sergio Marín Cornavaca.

El desgarrador arribo de la familia: “Nuestra esperanza era que estuviera viva”

El impacto humano de este crimen se personifica en la hermana de Junieysis, quien viajó desde España con el corazón destrozado. Sus primeras declaraciones al pisar suelo costarricense reflejan el cansancio físico y el agotamiento emocional de quien ha pasado noches en vela esperando noticias que nunca llegaron.

Para la familia, el golpe ha sido doble. Con el sospechoso bajo custodia, la familia Merlo ha trazado una hoja de ruta clara que no admite claudicaciones. No solo buscan la pena máxima por femicidio, sino que exigen que se tome en cuenta la alevosía y la manipulación de la información que el sujeto ejerció para desviar la atención.

Pero hay una víctima colateral que hoy es la prioridad absoluta: las hijas de la joven. La familia Merlo ha sido enfática en que su misión ahora es luchar por la custodia las gemelas. La familia teme por el bienestar psicológico de la menor y busca alejarla del entorno que terminó en tragedia.

“La peor noticia”: Con el corazón roto, la hermana de la víctima narra cómo se enteró de la tragedia. /Video desde: Multimedios Televisión en Costa Rica.

Hoy, la sociedad costarricense y la comunidad nicaragüense se unen en un solo clamor: que la muerte de Junieysis no sea una cifra más. Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, queda la lección de que el silencio y el engaño son las armas favoritas de los agresores, pero que la verdad, tarde o temprano, sale a la luz desde el lente de una cámara o el eco de un mensaje publicado en un muro de Facebook.

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