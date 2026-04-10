El gobierno nicaragüense enfrenta denuncias por desapariciones forzadas y detenciones políticas

Vista de varias fotografías de los políticos presos por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Foto de archivo. EFE/ Jeffrey Arguedas

Las autoridades nicaragüenses mantienen detenidos a 47 opositores y críticos del Gobierno, según un informe respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y citado por la agencia EFE.

Entre estos casos, 11 personas se encuentran desaparecidas, sin que sus familiares tengan información sobre su paradero o estado, como denunció el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

EFE detalla que desde el 31 de marzo, la organización documentó que la mayoría de quienes permanecen privados de libertad por motivos políticos son hombres, aunque también hay tres mujeres en esa lista.

El informe subraya que 14 de los detenidos son adultos mayores, lo que agrava la preocupación por su salud y condiciones de reclusión.

Denuncias por desaparición forzada y exigencias a las autoridades

El informe sostiene que los familiares de los 11 desaparecidos viven en completa incertidumbre y reclaman al Estado pruebas de vida, atención médica urgente y la liberación incondicional de todos los presos políticos.

La nota del a agencia EFE destaca el caso de Brooklyn Rivera Brayan, exdiputado indígena, debido a la ausencia total de información oficial desde su detención en septiembre de 2023.

El exdiputado Rivera, de 73 años, representó al partido indígena Yatama y fue aliado, en el pasado, del sandinismo en el Parlamento.

En Nicaragua, el número de opositores detenidos -en su mayoría, en el marco de la crisis del 2008- aumentó a 181 en marzo de este año. (Archivo DEF)

Organismos internacionales y embajadas extranjeras duramente han criticado las desapariciones forzadas y el encarcelamiento de adultos mayores durante el régimen de Nicaragua.

En marzo, la representación diplomática de Estados Unidos en Nicaragua calificó de “crueldad” la actitud del régimen hacia quienes disienten, aludiendo al caso del exdiputado indígena y la situación de ancianos y personas enfermas bajo custodia.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas notificó tres nuevas detenciones y dos excarcelaciones durante el último mes. El organismo afirma que la continuidad de las detenciones arbitrarias por razones políticas persiste.

Detalles sobre la lista de detenidos y contexto político

En el listado actual no figura el excomandante de la revolución sandinista Bayardo Arce, aunque sí permanece Henry Ruiz, otro dirigente histórico, bajo arresto domiciliario con acusaciones de traición a la patria por parte del régimen.

Fotografía de archivo en donde se ve a un hombre que observa fotos de personas detenidas por el régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega. EFE/ Jeffrey Arguedas

Arce, antiguo asesor económico del Gobierno, fue sentenciado a finales de enero por presunta estafa al Estado nicaragüense por casi USD 5,000 millones, conforme a la Procuraduría General de Justicia.

La cifra de personas privadas de libertad por motivaciones políticas incluye a 10 detenidos anteriores a la crisis de 2018. De acuerdo con el Mecanismo, en los últimos ocho años se han registrado 1.491 detenciones por razones políticas en Nicaragua. La mayoría de los privados de libertad actualmente son hombres, reflejando el perfil de persecución dentro del país.

Desde abril de 2018, Nicaragua atraviesa una crisis institucional que se profundizó tras las elecciones de noviembre de 2021. En esos comicios, Daniel Ortega fue reelegido para su quinto período presidencial, el cuarto consecutivo, consolidando el control de su Gobierno junto a Rosario Murillo. El contexto político y social permanece marcado por represión, falta de transparencia y denuncias constantes de violaciones a los derechos humanos.