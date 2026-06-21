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El régimen de Irán descartó fabricar armas nucleares pero advirtió que no renunciará al enriquecimiento de uranio

El presidente, Masud Pezeshkian, dijo que Teherán puede comprometerse por escrito a no fabricar una bomba atómica mientras defiende esa actividad como parte de su soberanía tecnológica en plena ronda con Washington en Suiza

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El régimen de Irán descartó fabricar armas nucleares pero advirtió que no renunciará al enriquecimiento de uranio. (REUTERS/ARCHIVO)
El régimen de Irán descartó fabricar armas nucleares pero advirtió que no renunciará al enriquecimiento de uranio. (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este domingo que Teherán está dispuesto a ofrecer garantías de que no producirá armas nucleares, aunque recalcó que el país no cederá su derecho a enriquecer uranio. En declaraciones publicadas en su página web oficial, Pezeshkian sostuvo que “lo que Estados Unidos exige es que Irán no fabrique una bomba atómica. Esto no es nada nuevo, y también podemos declarar por escrito que no tenemos intención de fabricar una bomba”.

El mandatario subrayó que, pese a esa disposición, el gobierno iraní no renunciará a las actividades de enriquecimiento de uranio, un tema central en las negociaciones nucleares con Occidente. “No renunciaremos a nuestro derecho al enriquecimiento, y la otra parte no tendrá más remedio que aceptar este derecho”, indicó Pezeshkian, según el comunicado difundido.

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Negociaciones en Suiza entre Irán y Estados Unidos

Las declaraciones de Pezeshkian coincidieron con la apertura de una ronda de conversaciones entre representantes de Irán y Estados Unidos en Suiza, encaminadas a discutir un posible acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Aunque no se precisaron los avances, el presidente iraní manifestó su disposición a formalizar por escrito el compromiso de no desarrollar armamento nuclear, condición que ha sido reiteradamente exigida por Washington como requisito para el levantamiento de sanciones y la normalización de relaciones.

El debate sobre el derecho de Irán a enriquecer uranio ha sido uno de los puntos más controvertidos en las negociaciones internacionales de los últimos años. El gobierno iraní sostiene que el enriquecimiento tiene fines pacíficos y forma parte de su soberanía tecnológica, mientras las potencias occidentales expresan preocupación por el potencial militar de este proceso.

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