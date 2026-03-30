Nicaragua

Silvio Báez: “Dios no escucha a los tiranos que tienen las manos manchadas de sangre” al hablar sobre la crisis en Nicaragua

El prelado nicaragüense, reconocido por su labor pastoral y activismo social, se exilió tras desafiar a las autoridades. Su mensaje dominical destaca el sufrimiento de muchos compatriotas que padecen represión y desarraigo

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El obispo Silvio Báez denuncia en su homilía desde Estados Unidos la represión política en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Cortesía: Confidencial)
El obispo Silvio Báez denuncia en su homilía desde Estados Unidos la represión política en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Cortesía: Confidencial)

El obispo nicaragüense Silvio Báez, quien permanece en el exilio tras ser despojado de su nacionalidad, afirmó que “Dios no escucha a los tiranos que tienen las manos manchadas de sangre” al referirse a la situación política de Nicaragua. Sus declaraciones, transmitidas desde una iglesia en Estados Unidos, criticaron abiertamente al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según reportó EFE.

Durante su homilía de este domingo, Báez citó al profeta Isaías y recordó que, según la enseñanza cristiana, ningún líder ni autoridad puede justificar abusos de poder ni represión en nombre de Dios. “Nadie tiene derecho a usarlo para justificar sus abusos de poder y su cinismo; nadie puede pronunciar su nombre para ocultar la injusticia; ningún poder humano puede servirse de él para hablar de una falsa paz fruto del miedo y la represión”, expresó el obispo, de acuerdo con la cobertura de EFE.

El prelado, auxiliar de la Arquidiócesis de Managua y ordenado a dejar Nicaragua en 2019 por instrucción del entonces papa Francisco, enfocó su mensaje en los presos políticos y los exiliados, a quienes identificó como víctimas actuales de la represión estatal. Según los datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), existen actualmente 46 personas detenidas por razones políticas en Nicaragua, de las cuales 15 son adultos mayores.

Silvio Báez, exiliado y despojado de su nacionalidad, afirma que 'Dios no escucha a los tiranos con las manos manchadas de sangre' en clara alusión al régimen nicaragüense. (Cortesía: Vatican News)
Silvio Báez, exiliado y despojado de su nacionalidad, afirma que 'Dios no escucha a los tiranos con las manos manchadas de sangre' en clara alusión al régimen nicaragüense. (Cortesía: Vatican News)

Báez sostuvo que en las “llagas de Jesús se refleja el dolor de los presos políticos y de los exiliados”, y añadió: “En la cruz de Jesús se revela también la solidaridad de Dios con los crucificados de hoy”, en alusión directa a quienes sufren persecución o privación de libertad por motivos políticos en el país centroamericano.

El conflicto político en Nicaragua se remonta a la revuelta popular iniciada el 18 de abril de 2018, originada por una reforma a la seguridad social que luego derivó en una demanda masiva de renuncia contra el presidente Ortega. De acuerdo con la CIDH, al menos 355 personas murieron durante la represión de las protestas, aunque organizaciones locales elevan la cifra a 684 víctimas, mientras que el Ejecutivo admite “más de 300” fallecidos y califica los hechos como un intento de golpe de Estado, tal como informó EFE.

Espías Nicaragua
El conflicto político en Nicaragua se originó tras las protestas de abril de 2018, que resultaron en entre 355 y 684 muertes según diferentes fuentes. (Foto de Archivo)

En su mensaje, Báez afirmó que el sufrimiento de los pobres, las víctimas de la represión y quienes han sido forzados al exilio también se ven reflejados en la pasión de Cristo. “En las llagas de Jesús vemos el dolor de los pobres, de las víctimas de la represión y de la guerra, el sufrimiento de los presos políticos y de quienes han sido forzados al exilio”, manifestó el obispo en su homilía recogida por EFE.

Para el religioso, el grito final de Jesús en la cruz simboliza el “llanto de quienes se sienten solos y sin esperanza, y el clamor de los pueblos crucificados que anhelan su liberación”. Báez concluyó que, en la cruz, “Dios está sumergido amorosamente en nuestros sufrimientos, llorando con nuestras lágrimas y deseando consolarnos en nuestras penas y desgracias”.

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