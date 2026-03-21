La dictadura de Ortega excarceló a la ex diputada indígena Nancy Henríquez tras más de dos años presa en Nicaragua

Nancy Henríquez fue condenada a ochos años de cárcel por motivos políticos y permaneció estos más de dos años en la cárcel de mujeres La Esperanza. (Foto cortesía)

La exdiputada indígena Nancy Henríquez fue excarcelada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo después de permanecer casi 30 meses encarcelada, según información divulgada este sábado por el diario La Prensa.

Su excarcelación se produce sin un pronunciamiento oficial y en medio de un contexto de creciente presión internacional por la desaparición del líder indígena Brooklyn Rivera.

“Celebro la excarcelación de Nancy Henríquez, quien permaneció secuestrada por más de dos años y medio por la dictadura. Nancy era diputada y eso les valió poco. Ahora falta Brooklyn Rivera, diputado por quien exigimos libertad!”, expuso en X, el líder opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro.

Henríquez, dirigente del partido indígena Yátama y suplente parlamentaria de Rivera, fue detenida el 1 de octubre de 2023 tras acudir a una citación policial en Managua. La convocatoria, según su entorno, estaba vinculada con la reciente captura de Rivera, ocurrida dos días antes.

Sin embargo, al presentarse ante las autoridades, quedó bajo arresto y posteriormente fue trasladada al penal de mujeres La Esperanza.

En diciembre de ese mismo año, fue condenada a ocho años de prisión por delitos relacionados con supuestos ataques a la soberanía nacional y difusión de información considerada falsa por el Estado.

Organismos de derechos humanos han señalado que estas figuras penales se utilizan de forma sistemática para castigar la disidencia.

Durante su encarcelamiento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares al considerar que enfrentaba riesgos a su integridad. Aun así, permaneció detenida hasta su reciente liberación, que se produce bajo condiciones poco claras.

Nancy Henríquez era diputada suplente de líder indígena y diputado Brooklyn Rivera, quien permanece desaparecido desde su captura. (Foto archivo)

Fuentes citadas por el diario nicaragüense indicaron que su estado de salud es delicado y que su familia ha optado por mantener bajo perfil tras su salida.

El caso de Henríquez está directamente ligado al de Brooklyn Rivera, una de las figuras más relevantes del liderazgo indígena en Nicaragua.

Ambos representaban al partido Yátama, organización que durante décadas canalizó las demandas políticas y territoriales de los pueblos del Caribe Norte.

Rivera fue arrestado el 29 de septiembre de 2023 en Bilwi, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Desde ese momento, no existe información oficial sobre su paradero. No se ha confirmado su lugar de detención, su estado de salud ni las razones formales de su captura.

Su familia no ha podido verlo ni establecer contacto, lo que ha llevado a organismos internacionales a considerar su caso como una “desaparición forzada”.

Tras la detención de ambos dirigentes, el régimen también canceló la personería jurídica de Yátama, eliminando al principal partido indígena del país y dejando sin representación política a estas comunidades en el sistema institucional.

La situación de Rivera ha generado reacciones de actores internacionales. El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció recientemente que el régimen mantiene detenidas a personas mayores en condiciones inhumanas, señalando su caso como emblemático del deterioro de los derechos humanos en Nicaragua.

Amnistía Internacional ha advertido que la falta de información sobre su paradero constituye una violación grave, mientras que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, solicitó en marzo de 2026 datos concretos sobre su situación. En una comunicación formal, exigieron al Estado nicaragüense información verificable sobre su ubicación y condiciones.

Brooklyn Rivera fue capturado el 29 de septiembre de 2023, en su casa. Esta es la ultima imagen que se tiene de él. (Foto cortesía)

La presión también ha sido impulsada por su hija, Tininiska Rivera, quien desde el exilio ha desarrollado una campaña internacional para exigir una prueba de vida. Ha denunciado el caso ante distintos organismos y ha señalado que el silencio oficial mantiene a su familia en una incertidumbre prolongada.

Brooklyn Rivera, de 73 años, es una figura histórica del movimiento indígena miskito. Su trayectoria comenzó en los años ochenta, en medio del conflicto armado, cuando lideró estructuras indígenas enfrentadas al gobierno sandinista. Posteriormente participó en procesos de negociación y se integró a la política institucional, ocupando cargos públicos y consolidándose como referente de su comunidad.

En los últimos años, desde Yátama, mantuvo una presencia activa en el ámbito político nacional. Fue electo diputado en 2021 y se convirtió en una de las voces indígenas dentro del sistema. Su posición, sin embargo, se volvió más crítica tras denunciar en foros internacionales la situación de los territorios indígenas, particularmente la invasión de colonos y la falta de protección estatal.

Su detención ocurrió meses después de esas denuncias y tras un periodo en el que permaneció en clandestinidad ante el riesgo de captura. Desde entonces, no hay registro judicial ni confirmación oficial de su situación, lo que ha profundizado las denuncias sobre opacidad y represión.

La excarcelación de Nancy Henríquez se produce en ese contexto, sin que implique cambios visibles en la situación de Rivera. Mientras ella recupera la libertad tras más de dos años en prisión, el principal líder indígena del país sigue desaparecido, sin información oficial y con una presión internacional que continúa en aumento.