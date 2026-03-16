Nicaragua

Organismo de derechos humanos exige a Nicaragua desmantelar su aparato represivo

Una reciente petición internacional incluye el ingreso sin restricciones de observadores y denuncia que la estructura estatal utiliza detenciones arbitrarias, hostigamiento a exiliados y castigos a familiares para consolidar un clima de temor e impunidad

Guardar
Fotografía de archivo fechada el
Fotografía de archivo fechada el 24 de abril de 2018, que muestra a manifestantes que participan en una protesta en contra del Gobierno del presidente Daniel Ortega, en Managua (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres

El Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU ha registrado un agravamiento en la represión estatal en Nicaragua, señalando que los abusos no solo persisten, sino que han adquirido nuevas formas y se extienden más allá de las fronteras nacionales, destaca una nota de la agencia EFE.

El organismo -citado por EFE-sostiene que estos actos son financiados a través del desvío de fondos públicos originalmente asignados a servicios sociales básicos.

Según la documentación presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el grupo ha reunido pruebas materiales como registros presupuestarios, comprobantes de pago y correos electrónicos que reflejan la existencia de una estructura paralela vinculada al partido Sandinista.

Jan-Michael Simon, presidente del grupo, subrayó que la corrupción en Nicaragua se ha convertido en una herramienta institucional para financiar graves violaciones de los derechos humanos.

El informe afirma que las víctimas de la represión han aumentado y ahora incluyen desde estudiantes hasta miembros de comunidades indígenas y religiosas, defensores de derechos humanos, periodistas y activistas políticos. Esta ampliación en el espectro de afectados revela, según Simon, la magnitud del aparato represivo estatal.

Medidas de control y castigo a disidentes y sus familias

Uno de los focos del grupo de expertos es la situación de los nicaragüenses en el extranjero y el impacto que las medidas represivas ejercen sobre ellos y sus familias. El informe sostiene que el gobierno utiliza detenciones arbitrarias, confiscación de bienes y restricciones de salida del país contra los familiares que permanecen en Nicaragua. Estas acciones buscan fomentar la autocensura y el aislamiento social, dificultando la organización de la oposición política.

El grupo sostiene que el aparato estatal ha elaborado este patrón de violaciones para disuadir y castigar tanto a quienes alzan la voz desde el exilio como a sus allegados, estableciendo un clima de miedo y represión extendida.

El presidente de Nicaragua, Daniel
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (d), y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo (i), en una fotografía de archivo. EFE/Rodrigo Sura

Demandas de acceso y respuesta internacional

Durante la presentación del informe, Simon exigió al Gobierno de Nicaragua que desmantele el sistema represivo y autorice el ingreso sin restricciones a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. La delegación diplomática nicaragüense acreditada ante la ONU en Ginebra no se presentó a la sesión; por eso, no hubo respuesta oficial a las acusaciones.

En la fase de comentarios, un representante de la Unión Interparlamentaria expresó preocupación por la situación del congresista y líder indígena Brooklyn Rivera Bryan y su suplente Nancy Henríquez James. Sobre Rivera Bryan, la organización remarcó la gravedad de la falta de información oficial sobre su paradero y estado físico. Respecto a Henríquez, la inquietud tiene que ver con su privación de libertad, las condiciones de detención y su salud delicada.

Prácticas de detención y denuncias de desapariciones

Un grupo de personas participa
Un grupo de personas participa el 15 de mayo de 2018, en una manifestación en contra del Gobierno de Daniel Ortega en Managua (Nicaragua). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Reed Brody, integrante del Grupo de Expertos, sostuvo que las detenciones arbitrarias constituyen un método central de control político en Nicaragua. Explicó que las víctimas suelen encontrarse en aislamiento, incomunicadas y sin acceso a atención médica, circunstancias que a menudo se consideran tratos crueles y degradantes y pueden clasificarse como tortura.

Brody también denunció la existencia de desapariciones forzadas, aludiendo a la falta de información sobre el destino de once personas detenidas arbitrariamente. Reclamó a las autoridades nicaragüenses que presenten pruebas fehacientes sobre el estado de Rivera Bryan.

Temas Relacionados

Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONUNicaraguaRepresión EstatalDesapariciones Forzadas

Últimas Noticias

Subida de precios de los combustibles en República Dominicana marca el fin de casi nueve meses de estabilidad en el mercado nacional

La medida, anunciada en un contexto de volatilidad geopolítica, refleja un alza de cinco pesos por galón en gasolina y gasoil, mientras se mantiene un subsidio extraordinario para mitigar el impacto en la población

Subida de precios de los

Crecimiento económico en El Salvador supera proyecciones, pero se advierten riesgos

Un estudio de la financiera inglesa EMFI resalta que la fortaleza de la inversión y las remesas apoyaron la expansión, aunque las señales de enfriamiento al cierre del año y los desafíos comerciales plantean incertidumbre sobre la sostenibilidad del actual dinamismo

Crecimiento económico en El Salvador

El presidente Frank-Walter Steinmeier inicia histórica gira por Panamá, Guatemala y México

La visita de Frank-Walter Steinmeier abarca reuniones bilaterales, encuentros con sectores empresariales e iniciativas educativas y ambientales, reflejando la intención de su país de profundizar el diálogo y la cooperación regionales

El presidente Frank-Walter Steinmeier inicia

La suspensión de COSCO Shipping impacta la actividad en el puerto de Balboa en Panamá

El cambio en la administración portuaria, tras la anulación judicial de un contrato anterior y la llegada de una filial danesa, ha generado incertidumbre y tensión internacional por el futuro de las operaciones logísticas en Panamá

La suspensión de COSCO Shipping

El clúster SMODA consolida a diseñadores salvadoreños en mercados internacionales

El organismo impulsa iniciativas que fomentan la creación, el diseño y la internacionalización de proyectos textiles y artesanales en el país

El clúster SMODA consolida a

TECNO

Adiós a las barreras del

Adiós a las barreras del idioma: nuevos AirPods Max 2 llegan con traducción en tiempo real y chip H2

Jugadores de Pokémon GO están siendo usados para entrenar a una IA que guía robots por las calles

Guía para organizar los alimentos dentro del refrigerador, ahorrar energía y prolongar su vida útil

Ver videos en Instagram o TikTok genera el mismo efecto en el cerebro que las maquinas tragamonedas

Lista de códigos de Free Fire para canjear hoy lunes 16 de marzo de 2026

ENTRETENIMIENTO

Chloé Zhao se pronunció tras

Chloé Zhao se pronunció tras la cancelación del reboot de ‘Buffy, la cazavampiros’: “Las cosas pasan por alguna razón”

Cuáles son los próximos proyectos de los nominados y ganadores del Oscar

Barbie Ferreira acapara miradas en los premios Oscar 2026 con un sorprendente cambio físico

La razón por la que Sean Penn se ausentó de los premios Oscar 2026

Michael B. Jordan celebró su primer Oscar con una hamburguesa

MUNDO

Insólito: un esquiador británico terminó

Insólito: un esquiador británico terminó la Copa del Mundo de Oslo bajo los efectos del alcohol

Trump no descartó atacar las reservas de petróleo iraní en la isla de Kharg: “Puede que los oleoductos no sigan en pie”

Descubrieron esqueletos de ballena de 10 millones de años en una playa de Portugal: “Los más completos de Europa”

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con atacar empresas de EEUU en Medio Oriente y advirtió que deben ser evacuadas

La medalla olímpica más codiciada del mundo se vendió en subasta por un valor récord