Las reservas internacionales brutas de Nicaragua alcanzan 9,045.3 millones de USD en febrero de 2026

Las reservas internacionales brutas de Nicaragua crecieron un 43,9 % en un año y alcanzaron los 9.045,3 millones de USD en febrero de 2026. (Banco Central de Nicaragua)

El crecimiento de las reservas internacionales brutas de Nicaragua este año ha sido del 43.9 %, alcanzando los 9,045.3 millones de USD en febrero de 2026. Esta cifra representa un aumento de 2,759.4 millones de USD respecto a febrero de 2025, cuando el saldo de las reservas era de 6.285,9 millones de USD, de acuerdo a datos del Banco Central de Nicaragua, citados en la nota de EFE.

Este incremento se explica por varios factores que la autoridad monetaria ha detallado en su informe. Entre los elementos principales se encuentran las compras netas de divisas por parte del Banco Central en las operaciones cambiarias, la entrada de recursos externos destinados al sector público no financiero, el crecimiento de los saldos en las cuentas corrientes del sistema financiero nacional y los intereses generados por las inversiones de las propias reservas internacionales.

Cada uno de estos componentes ha contribuido a que, solo en el mes de febrero, las reservas aumentaran en 451.8 millones de USD respecto al saldo de enero, que era de 8,593.5 millones de USD.

La importancia de este nivel de reservas radica en su relación con la base monetaria. Según el Banco Central, la cobertura que proporcionan las reservas en febrero de 2026 es de 4.1 veces la base monetaria.

El Banco Central de Nicaragua atribuye el incremento de las reservas a compras netas de divisas, recursos externos y rendimientos de inversiones. (Foto: cortesía)

La entidad emisora resalta que el crecimiento de las reservas no es un hecho aislado. El informe subraya que el incremento ha sido sostenido en los últimos años y que, de hecho, las reservas se han duplicado en un periodo de cuatro años.

Esta tendencia ha permitido al país fortalecer su posición en materia de estabilidad financiera y disponibilidad de recursos para enfrentar contingencias.

En cuanto al contexto macroeconómico, el Banco Central revisó recientemente su proyección de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para 2025.

Ahora prevé un rango de avance entre 4.5 % y 5 %, superior al estimado anterior de 3 % a 4 %. Este ajuste se fundamenta en los resultados positivos registrados en la actividad económica hasta octubre de 2025, lo que llevó a las autoridades a mejorar las expectativas para ese año.

Por el lado de los precios, Nicaragua cerró 2025 con una inflación del 2.70 %, el nivel más bajo de los últimos cinco años de acuerdo con las cifras oficiales.

Para 2026, las proyecciones del Banco Central máxima entidad bancaria estatal, apuntan a un crecimiento económico de entre 3.5 % y 4.5 %, junto a una inflación anual que se ubicaría en el rango de 2.5 % a 3.5 %.

La cobertura de las reservas internacionales sobre la base monetaria llegó a 4,1 veces en febrero de 2026, destacando la solidez financiera del país. (EFE/Jorge Torres/Archivo)

En síntesis, las reservas internacionales brutas de Nicaragua han experimentado un crecimiento significativo durante el último año, impulsadas por el dinamismo en las operaciones cambiarias del Banco Central, la llegada de recursos externos y el rendimiento de las inversiones.

El saldo de 9,045.3 millones de USD en febrero de 2026 representa un respaldo financiero importante, con una cobertura sobre la base monetaria que refuerza la estabilidad del sistema.

La evolución de las reservas y los indicadores macroeconómicos, como el PIB y la inflación, reflejan una dinámica de estabilidad en la economía nicaragüense según los datos oficiales. No obstante, las autoridades mantienen la atención sobre el contexto internacional, que podría influir en esta tendencia en los próximos meses.