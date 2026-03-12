Nicaragua

Las reservas internacionales brutas de Nicaragua alcanzan 9,045.3 millones de USD en febrero de 2026

El saldo de las reservas internacionales de Nicaragua creció en más de 2,700 millones de USD respecto a febrero de 2025, con una cobertura que multiplica por cuatro la base monetaria nacional, según el Banco Central

Guardar
Las reservas internacionales brutas de
Las reservas internacionales brutas de Nicaragua crecieron un 43,9 % en un año y alcanzaron los 9.045,3 millones de USD en febrero de 2026. (Banco Central de Nicaragua)

El crecimiento de las reservas internacionales brutas de Nicaragua este año ha sido del 43.9 %, alcanzando los 9,045.3 millones de USD en febrero de 2026. Esta cifra representa un aumento de 2,759.4 millones de USD respecto a febrero de 2025, cuando el saldo de las reservas era de 6.285,9 millones de USD, de acuerdo a datos del Banco Central de Nicaragua, citados en la nota de EFE.

Este incremento se explica por varios factores que la autoridad monetaria ha detallado en su informe. Entre los elementos principales se encuentran las compras netas de divisas por parte del Banco Central en las operaciones cambiarias, la entrada de recursos externos destinados al sector público no financiero, el crecimiento de los saldos en las cuentas corrientes del sistema financiero nacional y los intereses generados por las inversiones de las propias reservas internacionales.

Cada uno de estos componentes ha contribuido a que, solo en el mes de febrero, las reservas aumentaran en 451.8 millones de USD respecto al saldo de enero, que era de 8,593.5 millones de USD.

La importancia de este nivel de reservas radica en su relación con la base monetaria. Según el Banco Central, la cobertura que proporcionan las reservas en febrero de 2026 es de 4.1 veces la base monetaria.

El Banco Central de Nicaragua
El Banco Central de Nicaragua atribuye el incremento de las reservas a compras netas de divisas, recursos externos y rendimientos de inversiones. (Foto: cortesía)

La entidad emisora resalta que el crecimiento de las reservas no es un hecho aislado. El informe subraya que el incremento ha sido sostenido en los últimos años y que, de hecho, las reservas se han duplicado en un periodo de cuatro años.

Esta tendencia ha permitido al país fortalecer su posición en materia de estabilidad financiera y disponibilidad de recursos para enfrentar contingencias.

En cuanto al contexto macroeconómico, el Banco Central revisó recientemente su proyección de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para 2025.

Ahora prevé un rango de avance entre 4.5 % y 5 %, superior al estimado anterior de 3 % a 4 %. Este ajuste se fundamenta en los resultados positivos registrados en la actividad económica hasta octubre de 2025, lo que llevó a las autoridades a mejorar las expectativas para ese año.

Por el lado de los precios, Nicaragua cerró 2025 con una inflación del 2.70 %, el nivel más bajo de los últimos cinco años de acuerdo con las cifras oficiales.

Para 2026, las proyecciones del Banco Central máxima entidad bancaria estatal, apuntan a un crecimiento económico de entre 3.5 % y 4.5 %, junto a una inflación anual que se ubicaría en el rango de 2.5 % a 3.5 %.

La cobertura de las reservas
La cobertura de las reservas internacionales sobre la base monetaria llegó a 4,1 veces en febrero de 2026, destacando la solidez financiera del país. (EFE/Jorge Torres/Archivo)

En síntesis, las reservas internacionales brutas de Nicaragua han experimentado un crecimiento significativo durante el último año, impulsadas por el dinamismo en las operaciones cambiarias del Banco Central, la llegada de recursos externos y el rendimiento de las inversiones.

El saldo de 9,045.3 millones de USD en febrero de 2026 representa un respaldo financiero importante, con una cobertura sobre la base monetaria que refuerza la estabilidad del sistema.

La evolución de las reservas y los indicadores macroeconómicos, como el PIB y la inflación, reflejan una dinámica de estabilidad en la economía nicaragüense según los datos oficiales. No obstante, las autoridades mantienen la atención sobre el contexto internacional, que podría influir en esta tendencia en los próximos meses.

Temas Relacionados

Reservas Internacionales NicaraguaBanco Central de NicaraguaEstabilidad FinancieraInflaciónNicaragua

Últimas Noticias

La FESFUT exige a Hércules planillas originales de pago para garantizar derechos de los jugadores salvadoreños

La Federación Salvadoreña de Fútbol solicita al Club Deportivo Hércules la entrega de planillas y comprobantes bancarios antes del 13 de marzo para verificar que los sueldos de jugadores y técnicos se encuentren al día.

La FESFUT exige a Hércules

¡Histórico! Ed Sheeran llega a Guatemala por primera vez con su “Loop Tour” 2026

Guatemala se prepara para recibir a una de las estrellas más grandes de la música global. El cantautor británico Ed Sheeran ha confirmado oficialmente su presentación, convirtiendo a la Ciudad de Guatemala en una parada obligatoria de su esperada gira latinoamericana

¡Histórico! Ed Sheeran llega a

Alerta por tormenta tropical antártica: Oleaje en costas salvadoreñas podría superar los 55 km/h y provocar inundaciones

Las proyecciones oficiales alertan sobre una intensificación en la altura y velocidad de las olas, con riesgos destacados para quienes acuden a las playas y zonas costeras durante los próximos días

Alerta por tormenta tropical antártica:

La CONRED reporta más de seiscientos incendios durante la temporada 2026

Las intervenciones de brigadas y organizaciones comunitarias han permitido controlar múltiples focos de fuego en diversos departamentos, mientras la entidad exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta y a notificar emergencias mediante los canales oficiales

La CONRED reporta más de

Hipotecas y consumo sostienen la expansión del financiamiento en Panamá

El financiamiento vehicular fue uno de los rubros con mejor desempeño, en un año en que también crecieron los préstamos personales y las tarjetas de crédito.

Hipotecas y consumo sostienen la

TECNO

Google y Meta quire combatir

Google y Meta quire combatir la violencia en internet contra las mujeres en México con este método

Tu último día limpiando la casa: el robot humanoide que ya dobla ropa y lava platos por ti

El iPhone plegable tendría una pantalla similar a la de un iPad mini

Microsoft da una pista de cuándo llegará oficialmente su nueva consola: estos se sabe de Project Helix

Acciones de Microsoft y Palantir caen pero ofrecen una oportunidad histórica de compra

ENTRETENIMIENTO

Nicole Kidman reveló que el

Nicole Kidman reveló que el mal aliento de Alexander Skarsgård arruinó sus escenas de besos en “Big Little Lies”

Alerta en los Oscar 2026: aumentan la seguridad tras las advertencias del FBI por un posible “ataque sorpresa” de Irán

Jennifer Lopez se sinceró sobre su divorcio de Ben Affleck: “Tuve que dejarlo todo”

Kanye West pierde juicio y deberá pagar 140 mil dólares a un contratista

A días de conducir los Oscar, Conan O’Brien habló sobre los riesgos del vivo: “Cualquier transmisión en directo es un coqueteo con el desastre”

MUNDO

El nuevo líder supremo de

El nuevo líder supremo de Irán sigue sin aparecer en público, pero el régimen difundió su primer mensaje

Trump remarcó el objetivo de la ofensiva de EEUU en Medio Oriente: “Impedir que el imperio malvado de Irán posea armas nucleares”

“Es el primer conflicto bélico 100% atravesado por la tecnología”: cómo la ciberguerra y los drones cambiaron la estrategia militar

Israel bombardeó plantas de desarrollo nuclear y centros de producción de drones de Irán

El secreto detrás del nuevo aluminio que promete autos más resistentes y ecológicos