El futuro de Nicaragua sin el respaldo de Maduro: tres escenarios posibles según Cetcam

La detención de Nicolás Maduro en manos de Estados Unidos ha provocado un impacto estratégico para el andamiaje internacional que sostiene al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, un país que ahora enfrenta un punto de inflexión y debe contemplar el rumbo de su sistema político tras la ruptura de su principal respaldo regional, según sostiene el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam).

El golpe a la estructura de apoyo de Managua llega en un contexto de prolongada crisis y aislamiento internacional acelerado, mientras la comunidad internacional y la propia sociedad nicaragüense miran al futuro inmediato con expectativa, especialmente dado el antecedente de las protestas sociales masivas de 2018 y la represión consecuente del régimen sandinista.

La organización de investigadores centroamericanos reúne en su informe mensual un análisis detallado sobre las opciones políticas abiertas tras la caída de Maduro y concluye que existen tres escenarios posibles para la continuidad del régimen o la transición en Nicaragua. Entre ellos, el menos probable contempla la consolidación del orteguismo, mientras que los caminos posibles involucran una transición controlada o un proceso verdaderamente democrático, resultado de presión interna y externa.

El impacto de la caída de Maduro

La influencia venezolana ha sido determinante para la supervivencia, financiera y política, del régimen de Ortega y Murillo durante las últimas dos décadas, una relación ejemplificada en los flujos de apoyo directo en materias económicas y en el respaldo diplomático en foros internacionales.

La captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores en Caracas, ejecutada por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, dejó a Managua sin su principal sostén regional, según señala la Cetcam. Maduro enfrenta desde ese momento un proceso en una prisión en Nueva York, por cargos de narcotráfico.

La falta de respaldo venezolano profundiza el aislamiento de Nicaragua, que ya arrastra un grave déficit de legitimidad internacional y convive con crecientes sanciones y presiones, principalmente desde Estados Unidos. En este contexto, el gobierno de Ortega y Murillo se enfrenta a opciones críticas de supervivencia política.

Tres caminos: control, transición pactada o apertura democrática

El informe de la Cetcam identifica tres escenarios principales para Nicaragua. El primero es que el gobierno sandinista consiga afianzarse en el poder, incluso enfrentando rechazo nacional y aislamiento, y despliegue mecanismos represivos para contener fracturas internas y a la oposición. En ese escenario, las elecciones de noviembre de 2027 se desarrollarían sin garantías y cerrarían el acceso a una salida democrática, en tanto la presión internacional resultaría insuficiente.

Este desenlace, según la Cetcam, “es el menos probable debido al rechazo nacional, el aislamiento político del régimen, la presión de Estados Unidos como un actor de primer orden, y las condiciones internacionales actuales, pero no puede descartarse por completo”.

El segundo escenario contempla “una transición controlada” desde el propio régimen, a través de ajustes superficiales impulsados por la cúpula orteguista o por eventualmente designados por Rosario Murillo. Se trataría, en palabras de los investigadores, de adaptar el modelo político con concesiones parciales, conservando la impunidad y los intereses acumulados por la élite gobernante.

Aquí, la represión adoptaría “formas menos brutales”, un sector de la oposición aceptaría reglas impuestas y las elecciones de 2027 se celebrarían bajo cambios cosméticos en la normativa. El informe anticipa la permisividad de la comunidad internacional ante la ausencia de cambios estructurales y agrega: "Visto el papel de Estados Unidos, este escenario implicaría una negociación con interlocutores del régimen que no formen parte directa de la familia Ortega-Murillo“.

La Cetcam enfatiza que el capital negociable de Nicaragua en el tablero internacional se limita a acciones como “revertir concesiones otorgadas a empresas chinas, retirar dispositivos rusos de espionaje o hipotéticamente, otorgar concesiones estratégicas a empresas estadounidenses, como podrían ser los derechos para la construcción de un canal interoceánico”.

El reporte evalúa que una variante previsible consiste en desplazar a la pareja Ortega Murillo a favor de otras figuras útiles a Washington.

Finalmente, el tercer escenario responde más fielmente a las expectativas populares: una transición democrática obligada por la presión internacional y la acción de fuerzas prodemocracia en el país. El informe de Cetcam detalla que este camino forzaría al régimen a restituir libertades y derechos fundamentales y a convocar elecciones transparentes y observadas internacionalmente en 2027, permitiendo así un proceso de reconstrucción institucional.

El Cetcam subraya el fin de la cooperación venezolana directa en temas financieros, energéticos y diplomáticos que sostenía a la administración Ortega-Murillo.

El papel de la comunidad internacional y Estados Unidos

La Cetcam considera que el alcance y la dirección del cambio político en Nicaragua dependerán del nivel de presión y de la capacidad articuladora de la oposición, así como de la voluntad de la comunidad internacional, particularmente Estados Unidos, de alentar una solución real y sostenible.

Los expertos del centro advierten que el alcance de los pactos entre el régimen y actores externos podría modificar desde la permanencia de figuras del orteguismo hasta la redefinición de la correlación de fuerzas internas. En cualquier caso, la desaparición del apoyo venezolano representa un antes y un después para el régimen nicaragüense, que debe redefinir su estrategia ante unas elecciones cuyo desenlace marcará el futuro político de la nación.