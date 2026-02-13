La exportación regulada de animales exóticos genera ingresos para Nicaragua bajo supervisión de la CITES

Una rana emerge de la superficie del agua, apoyada sobre una hoja, en el ecosistema de Valcheta, mostrando la biodiversidad anfibia de la región. (Conicet)

En enero pasado, Nicaragua consolidó su posición como proveedor internacional de animales exóticos, al despachar más de 11,000 ejemplares de especies silvestres, informó el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena). La operación incluyó especies como ranas verdes de ojos rojos, gallego verde, boa común, pichete y caracol rosado, y generó ingresos por USD 1.08 millones.

El Marena precisó que la exportación se realizó bajo el marco regulatorio de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). En total, el ministerio emitió veinte permisos CITES para fauna silvestre criada en zoocriaderos autorizados y para el caracol rosado.

Desde la entidad, aseguraron que estas operaciones cumplen con los criterios que garantizan la protección de la biodiversidad nacional y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Actualmente, en Nicaragua existen nueve zoocriaderos registrados, de los cuales seis cuentan con autorización para exportar. Esta infraestructura respalda la legalidad y la trazabilidad del comercio de especies silvestres, en un contexto donde la presión internacional sobre el tráfico ilegal de fauna continúa en aumento.

Destinos y demanda internacional

Los principales mercados de destino para la fauna exportada incluyen Hong Kong, Corea del Sur, Tailandia, Malasia, Canadá y Japón. Según datos oficiales, también figuran en la lista países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Taiwán. Las especies nicaragüenses son adquiridas principalmente como mascotas exóticas, lo que refleja una demanda mundial sostenida por esta clase de fauna tropical.

Ranas, boas y arañas por correo, el negocio de exportación de animales en Nicaragua. (Foto AFP)

La lista de especies con mayor demanda, según las autoridades, abarca no solo las ranas verdes de ojos rojos, sino también la rana flecha, la rana camufle, el gallego verde, el falso coral, el pichete verde, la cola chata y el geko atigrado. Estos animales, comunes en la diversidad faunística del país, adquieren un alto valor fuera de Nicaragua.

Biodiversidad nicaragüense: contexto y cifras

Nicaragua, con más de 12,400 especies de fauna registradas, se posiciona como uno de los países con mayor biodiversidad de la región. Esta riqueza natural convierte al país en un actor relevante para el mercado internacional de animales exóticos, aunque plantea retos constantes en materia de conservación y manejo sostenible.

El comercio regulado a través de zoocriaderos y bajo la vigilancia de la CITES busca equilibrar la demanda global y la protección de los ecosistemas nacionales. El Marena subrayó en su comunicado que cada exportación se realiza “asegurando la protección de la biodiversidad nacional y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales”.

Nicaragua fortaleció su modelo de exportación de fauna silvestre en los primeros seis meses de 2025, generando ingresos superiores a USD9 millones mediante 175 permisos de exportación basados en la reproducción en cautiverio y en cumplimiento con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Una rana marrón con marcas rojizas y una característica protuberancia sobre cada ojo se posa sobre la hojarasca en un bosque húmedo. (Nicolás Olejnik íNaturalist)

Además de la fauna terrestre, Nicaragua ha impulsado la venta al exterior de productos marinos como el caracol rosado y aletas de tiburón, así como de especies vegetales como el granadillo. Estas operaciones han generado ingresos adicionales y se ejecutan bajo estrictas regulaciones destinadas a preservar la biodiversidad y asegurar la sostenibilidad del recurso.

La exportación legal de especies silvestres representa una fuente importante de recursos económicos, mientras que las autoridades reiteran el compromiso de prevenir el tráfico ilegal y la explotación no sostenible.