El gusano barrenador provoca alerta sanitaria en Nicaragua por aumento de contagios en humanos

La expansión del gusano barrenador en Nicaragua ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias, tras confirmarse 271 casos en humanos y un total de 27.916 infecciones en diversas especies, según informó el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA).

El mayor número de afectados humanos se encuentra en el departamento de Managua, con 114 diagnósticos. Le siguen Masaya con 30, Chinandega con 26, Carazo con 19 y León con 17. Las cifras reflejan que la problemática no se limita a una sola región, sino que se extiende a lo largo del país.

El IPSA detalló que la infestación humana suele producirse cuando las larvas penetran en heridas abiertas, principalmente por contacto con mascotas infestadas como perros y gatos. El director del organismo, Ricardo Somarriba, advirtió que algunos pacientes presentaron cuadros graves, por la presencia de larvas en áreas sensibles como el rostro, los genitales y el busto.

El brote no solo afecta a personas. Según el desglose oficial, el ganado bovino encabeza la lista con 19.105 casos, seguido de porcinos (4.048), caninos (2.362), equinos (1.426), ovinos (461), humanos (271), caprinos (181), fauna silvestre (39) y aves (23). Esta distribución evidencia el alcance transversal del parásito entre animales de sangre caliente.

Las zonas rurales de Río San Juan, Rivas y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur concentran la mayoría de los casos. Estas áreas, situadas en la frontera con Costa Rica, son señaladas como el posible punto de ingreso de la plaga, que llevaba 25 años erradicada en Nicaragua.

Desde abril de 2024, el Gobierno nicaragüense mantiene una alerta sanitaria animal a nivel nacional. La medida incluyó la activación de 122 técnicos en siete puntos de control cercanos a la frontera sur, en respuesta a la reaparición del gusano barrenador tras su erradicación oficial en 1999.

En el contexto regional, las autoridades nicaragüenses notificaron que Panamá y Costa Rica también reportaron animales infectados por el gusano barrenador, lo que incrementa la preocupación por su avance en Centroamérica.

La enfermedad, causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax (Coquerel), se desarrolla cuando estos insectos depositan huevos en heridas abiertas de animales y personas. Las larvas emergentes consumen tejido vivo, agravando el estado de los infectados.

Como respuesta internacional, el Gobierno de Estados Unidos ha destinado USD 110 millones para frenar la propagación de este parásito en la región centroamericana. La vigilancia epidemiológica en las zonas fronterizas se mantiene como parte de los esfuerzos para contener una crisis que afecta tanto a la salud pública como al sector ganadero.

El tráfico ilegal de animales fomenta la diseminación del gusano barrenador en la región

El resurgimiento del gusano barrenador en Centroamérica ha desencadenado una crisis sanitaria y económica que afecta tanto al ganado como a la fauna silvestre, y plantea riesgos latentes para los seres humanos.

Desde su reaparición en la última década, el gusano barrenador ha avanzado geográficamente. En Panamá, desde 2022 se han contabilizado casi 50,000 casos en ganado y más de 160 en humanos, de acuerdo con datos de yucatan.com.mx, lo que marca el epicentro actual de la epidemia.

Los especialistas coinciden en que la rápida diseminación del parásito está vinculada, en buena medida, al tráfico ilegal de ganado, una actividad que facilita la transmisión sin control sanitario. programs.wcs.org alertó que la movilidad irregular de animales incrementa la presión epidemiológica y complejiza el rastreo de focos de infección.

El gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) es una larva de mosca capaz de invadir heridas abiertas y alimentarse de tejido vivo, lo que le confiere un altísimo potencial mórbido: produce infecciones graves y pone en peligro la vida del huésped, ya sea animal doméstico, silvestre o, en menor proporción, humanos. El impacto económico de la plaga y su amenaza para la salud pública obligan a mantener el monitoreo permanente sobre la evolución del brote.