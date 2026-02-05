Nicaragua

El gusano barrenador provoca alerta sanitaria en Nicaragua por aumento de contagios en humanos

Las autoridades informaron que la plaga ha generado cientos de infecciones en personas y decenas de miles en animales, con mayor concentración en Managua y focos en varias regiones fronterizas del sur del país

Guardar
El brote no solo afecta
El brote no solo afecta a personas. Según el desglose oficial, el ganado bovino encabeza la lista con 19.105 casos, seguido de porcinos (4.048), caninos (2.362), equinos (1.426), ovinos (461), humanos (271), caprinos (181), fauna silvestre (39) y aves (23).

La expansión del gusano barrenador en Nicaragua ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias, tras confirmarse 271 casos en humanos y un total de 27.916 infecciones en diversas especies, según informó el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA).

El mayor número de afectados humanos se encuentra en el departamento de Managua, con 114 diagnósticos. Le siguen Masaya con 30, Chinandega con 26, Carazo con 19 y León con 17. Las cifras reflejan que la problemática no se limita a una sola región, sino que se extiende a lo largo del país.

El IPSA detalló que la infestación humana suele producirse cuando las larvas penetran en heridas abiertas, principalmente por contacto con mascotas infestadas como perros y gatos. El director del organismo, Ricardo Somarriba, advirtió que algunos pacientes presentaron cuadros graves, por la presencia de larvas en áreas sensibles como el rostro, los genitales y el busto.

El brote no solo afecta a personas. Según el desglose oficial, el ganado bovino encabeza la lista con 19.105 casos, seguido de porcinos (4.048), caninos (2.362), equinos (1.426), ovinos (461), humanos (271), caprinos (181), fauna silvestre (39) y aves (23). Esta distribución evidencia el alcance transversal del parásito entre animales de sangre caliente.

La enfermedad, causada por las
La enfermedad, causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax (Coquerel), se desarrolla cuando estos insectos depositan huevos en heridas abiertas de animales y personas.

Las zonas rurales de Río San Juan, Rivas y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur concentran la mayoría de los casos. Estas áreas, situadas en la frontera con Costa Rica, son señaladas como el posible punto de ingreso de la plaga, que llevaba 25 años erradicada en Nicaragua.

Desde abril de 2024, el Gobierno nicaragüense mantiene una alerta sanitaria animal a nivel nacional. La medida incluyó la activación de 122 técnicos en siete puntos de control cercanos a la frontera sur, en respuesta a la reaparición del gusano barrenador tras su erradicación oficial en 1999.

En el contexto regional, las autoridades nicaragüenses notificaron que Panamá y Costa Rica también reportaron animales infectados por el gusano barrenador, lo que incrementa la preocupación por su avance en Centroamérica.

La enfermedad, causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax (Coquerel), se desarrolla cuando estos insectos depositan huevos en heridas abiertas de animales y personas. Las larvas emergentes consumen tejido vivo, agravando el estado de los infectados.

Como respuesta internacional, el Gobierno
Como respuesta internacional, el Gobierno de Estados Unidos ha destinado USD 110 millones para frenar la propagación de este parásito en la región centroamericana.

Como respuesta internacional, el Gobierno de Estados Unidos ha destinado USD 110 millones para frenar la propagación de este parásito en la región centroamericana. La vigilancia epidemiológica en las zonas fronterizas se mantiene como parte de los esfuerzos para contener una crisis que afecta tanto a la salud pública como al sector ganadero.

El tráfico ilegal de animales fomenta la diseminación del gusano barrenador en la región

El resurgimiento del gusano barrenador en Centroamérica ha desencadenado una crisis sanitaria y económica que afecta tanto al ganado como a la fauna silvestre, y plantea riesgos latentes para los seres humanos.

Desde su reaparición en la última década, el gusano barrenador ha avanzado geográficamente. En Panamá, desde 2022 se han contabilizado casi 50,000 casos en ganado y más de 160 en humanos, de acuerdo con datos de yucatan.com.mx, lo que marca el epicentro actual de la epidemia.

Los especialistas coinciden en que la rápida diseminación del parásito está vinculada, en buena medida, al tráfico ilegal de ganado, una actividad que facilita la transmisión sin control sanitario. programs.wcs.org alertó que la movilidad irregular de animales incrementa la presión epidemiológica y complejiza el rastreo de focos de infección.

El gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) es una larva de mosca capaz de invadir heridas abiertas y alimentarse de tejido vivo, lo que le confiere un altísimo potencial mórbido: produce infecciones graves y pone en peligro la vida del huésped, ya sea animal doméstico, silvestre o, en menor proporción, humanos. El impacto económico de la plaga y su amenaza para la salud pública obligan a mantener el monitoreo permanente sobre la evolución del brote.

Temas Relacionados

Gusano BarrenadorNicaraguaInstituto de Protección y Sanidad AgropecuariaGobierno de Estados UnidosBrote EpidemiológicoCochliomyia Hominivorax

Últimas Noticias

El 69.3% de la población de El Salvador reporta pérdidas de ingresos por desastres climáticos, según el Banco Central de Reserva

La encuesta nacional de inclusión y educación financiera revela una amplia afectación en los ingresos, especialmente en zonas rurales, donde el 76.1% reconoce haber sufrido daños económicos causados por fenómenos como inundaciones, sequías o deslaves

El 69.3% de la población

Migración reporta el retorno de cinco mil guatemaltecos el primer mes de 2026

La llegada de personas con habilidades técnicas provenientes de Estados Unidos y México genera nuevas oportunidades para su inserción económica, gracias a una estrategia oficial que reconoce su experiencia y facilita procesos de certificación

Migración reporta el retorno

Alza de enfermedades respiratorias en El Salvador: experto advierte sobre la importancia de la prevención

El neumólogo Manuel López afirmó que las consultas por infecciones respiratorias se mantienen en aumento en El Salvador y que el fenómeno, antes estacional, ahora es permanente.

Alza de enfermedades respiratorias en

El encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala realiza visita oficial a Izabal

La primera visita de John Barrett a Izabal incluyó reuniones con autoridades locales y la supervisión de tareas conjuntas orientadas a fortalecer controles en la región frente a delitos transfronterizos, según informaron fuentes diplomáticas estadounidenses

El encargado de negocios de

La Policía Nacional Civil y el Ejército ejecutan operativo de control en centro penitenciario de zona 18

Las fuerzas de seguridad colaboraron con personal penitenciario para reforzar las medidas de supervisión y mantener el orden interno, atendiendo los lineamientos estipulados por el gobierno para garantizar la protección en los recintos carcelarios

La Policía Nacional Civil y

TECNO

Webtoons: estas son las historias

Webtoons: estas son las historias más populares para leer hoy

Así es la nueva oleada de juegos en Xbox Game Pass para febrero 2026: RPG, deportes y acción

San Valentín 2026: 15 regalos para hombre y enamorarlo de nuevo

La IA llega a Tinder para ayudar a los usuarios a encontrar el match perfecto

Trucos para ahorrar mientras utilizas tu freidora de aire

ENTRETENIMIENTO

Tom Hiddleston dio pistas sobre

Tom Hiddleston dio pistas sobre la nueva película de Marvel y la transformación de Loki en esta nueva etapa

Anne Hathaway pide a los fans llegar con “sus mejores outfits” al estreno de ‘El diablo viste a la moda 2′

Super Bowl 2026: cuándo es, a qué hora empieza, dónde verlo y todo lo que hay que saber de la final de la NFL

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: estos son los artistas que se presentarán en la ceremonia de inauguración

El inesperado pacto entre Viggo Mortensen y Sean Bean a 25 años de El Señor de los Anillos: la historia real detrás de la muerte de Boromir

MUNDO

Arabia Saudita refuerza su control

Arabia Saudita refuerza su control sobre Yemen tras la salida de Emiratos Árabes Unidos

Donald Trump apoyó el acuerdo del Reino Unido por las Islas Chagos

Israel intensificó bombardeos contra objetivos de Hezbollah en el Líbano

De los satélites a la soberanía: la silenciosa estrategia espacial de China en América Latina

Represión en Irán: el régimen confisca bienes y persigue activistas tras las protestas masivas