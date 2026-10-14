América Latina

Iglesia Católica de Uruguay espera una definición sobre el viaje del papa León XIV: evalúan si la visita será tras el verano

El arzobispo de Montevideo, Daniel Strula, admitió que “es posible” que no pueda cumplir su agenda prevista para el 6 y el 8 de noviembre, mientras una iniciativa propone rezar más de tres millones de Ave María: cada uruguayo debe orar una vez

Fotografía del papa León XIV (C) llegando al Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, Italia. EFE/Angelo Carconi
Fotografía del papa León XIV (C) llegando al Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, Italia. EFE/Angelo Carconi
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La Iglesia Católica uruguaya sigue con atención cada informe de la oficina de prensa del Vaticano sobre la salud del papa León XIV, quien fue operado este lunes para extirpar un nódulo que resultó ser un tumor maligno. Los obispos del país ya empiezan a imaginar que no será posible concretar la esperada visita por la región que comenzaría el 6 de noviembre. Y ya piensan en una fecha de postergación.

El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, reconoció la “preocupación” y el “dolor” que implica la noticia. “Tanto nosotros, como Argentina y Perú, estamos preocupados por la visita. Sabemos que tenemos que esperar algún día para que la Santa Sede nos diga alguna palabra sobre si es posible o no el viaje del papa”, señaló el cardenal en declaraciones al canal 12 uruguayo.

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La intervención tuvo lugar el martes y representó la primera hospitalización de León XIV desde el inicio de su pontificado. El Vaticano calificó el procedimiento como exitoso e informó que no hubo complicaciones durante la cirugía. La Santa Sede informó que el pontífice tuvo una noche tranquila en su primer día de hospitalización.

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y el papa León XIV, en el Vaticano (Los obispos uruguayos con el papa León XIV (@DanielSturla)
El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y el papa León XIV, en el Vaticano (Los obispos uruguayos con el papa León XIV (@DanielSturla)

“No vamos a especular mucho pero es posible que quizás los médicos no lo dejen venir ahora –porque tenga que hacerse algún tratamiento– pero que tenga que venir después. Yo creo que en estos próximos días se va a saber si el papa viene o no viene el 6 de noviembre”, expresó,

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El cardenal dijo que cree que tanto el papa como Vaticano tienen interés en dar una respuesta sobre este tema pero aclaró que la decisión final depende de los médicos.

En declaraciones a El País, el arzobispo de Montevideo señaló que esperan que este miércoles o el jueves haya alguna novedad sobre la agenda del papa. Agregó que en caso de que haya una postergación por lo menos se deberá “dejar pasar enero”.

El papa León llega al Hospital Gemelli antes de la cirugía a la que se someterá para extirpar un nódulo pulmonar, en Roma, Italia, el 13 de octubre de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
El papa León llega al Hospital Gemelli antes de la cirugía a la que se someterá para extirpar un nódulo pulmonar, en Roma, Italia, el 13 de octubre de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Tendremos que esperar a marzo porque acá en Uruguay, y me parece que en Argentina también, en enero no estamos para recibir mucho al papa”, señaló durante una charla empresarial este miércoles. “Me parece que cuando venga, vendrá en las condiciones como para hacer lo más posible y va a ser una gran alegría”, agregó.

“Rezamos por él para que el señor lo tenga en sus manos, para que lo cure y lo cuide. Sabemos que estará acompañado por la oración de toda la iglesia”, dijo Sturla.

Mientras no haya noticias sobre la visita prevista para dentro de menos de un mes, los preparativos de los uruguayos para recibir al papa continúan.

Una vista general muestra el exterior del Hospital Gemelli después de que el Vaticano anunciara que la intervención quirúrgica del papa León para extirpar un nódulo pulmonar había concluido con éxito y había transcurrido según lo previsto, en Roma, Italia, el 13 de octubre de 2026. REUTERS/Stoyan Nenov
Una vista general muestra el exterior del Hospital Gemelli después de que el Vaticano anunciara que la intervención quirúrgica del papa León para extirpar un nódulo pulmonar había concluido con éxito y había transcurrido según lo previsto, en Roma, Italia, el 13 de octubre de 2026. REUTERS/Stoyan Nenov

La institución organizó una cadena de oración que consiste en rezar un Ave María por uruguayo.

“Desde Uruguay queremos responder a su pedido con un gran gesto de cariño y cercanía: rezar juntos 3.500.000 Ave Marías, una por cada uruguayo, pidiendo por su salud y pronta recuperación”, publicó el sitio Papa León Uruguay, dedicado a las noticias de la visita apostólica.

“Nos unimos así a las comunidades católicas de todo el mundo que están acompañando al Papa con su oración. Invitamos a todos a sumarse, personalmente, en familia, en las parroquias, colegios y comunidades. Confiemos al Santo Padre a la protección de María, Virgen de los Treinta y Tres, patrona de nuestro país”, propone.

La delegación vaticana arriba al estadio Centenario de Montevideo (@iglesiauy)
La delegación vaticana arriba al estadio Centenario de Montevideo (@iglesiauy)

Según la agenda oficial, el papa estará tres días en Uruguay, un plazo en el que concentrará actividades que lo dejarán extenuado. Llegará el 6 de noviembre y ese mismo día tendrá un acto cívico en la Plaza Independencia, recibirá las llaves de Montevideo y tendrá una celebración en la catedral capitalina. Al otro día viaja a Paysandú, en el norte del país, y por la tarde recorrerá el barrio periférico Casavalle, irá a la Universidad Católica del Uruguay y cerrará con una celebración en el Estadio Centenario. Al día siguiente irá a Florida, a 100 kilómetros, donde está el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres.

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