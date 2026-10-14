Fue a un muy exclusivo restaurante porteño y pidió la milanesa considerada como la más cara del país: el ticket que compartió

El plato principal de milanesa representó cerca del 37% del valor final detallado en la cuenta.

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Un cliente fue a Elena, el restaurante del exclusivo hotel Four Seasons Hotel Buenos Aires, y difundió el comprobante de una comida en la que pagó $ 95.000 por una milanesa de centro, considerada una de las más caras del país. El ticket está fechado el 1 de octubre de 2026 y registró un total de $ 258.900.

El restaurante funciona en el barrio porteño de Recoleta y su carta se ubica dentro del segmento de alta gama. La milanesa figura entre sus platos más comentados por el valor y por la materia prima empleada para prepararla.

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El comprobante detalla una mesa para una persona y enumera ocho consumos. Además de la milanesa de centro a $ 95.000, el cliente pidió arancini neri por $ 29.000, agua por $ 6.000, un soufflé volcán por $ 25.900 y dos copas de vino.

Una de las copas, de Imagináte Torrontés, costó $ 26.000. La otra, de Tacuil RD, tuvo un valor de $ 45.000. La cuenta fue abonada con tarjeta Mastercard y dejó un total de $ 258.900.

El importe final no corresponde únicamente al plato principal, aunque la milanesa representó cerca del 37% del gasto de esa comida.

Elena opera como el espacio gastronómico de alta gama del hotel cinco estrellas Four Seasons en Recoleta.

Milanesa con carne madurada en seco

La propuesta de Elena se apoya en cortes de carne con procesos de maduración en seco, una técnica que concentra sabores y modifica la textura del producto. El restaurante trabaja con carnes de pastura y de raza, con períodos de maduración que pueden superar los 45 días.

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Según la información difundida sobre el plato, la milanesa se prepara con centro de ojo de bife o bife angosto sometido a ese proceso. En distintas versiones de la carta se sirvió con huevo a baja temperatura, salsa holandesa, mostaza antigua y papas con queso estacionado o trufadas.

El restaurante integra el hotel cinco estrellas ubicado sobre la calle Posadas y forma parte de los establecimientos de alta gastronomía de la Ciudad de Buenos Aires.

El valor equivale a más de tres milanesas promedio porteñas

El precio de $ 95.000 puede contrastarse con el Índice Milanesa con Papas Fritas elaborado por iCiudad. El informe indicó que en junio de 2026 una milanesa de ternera con guarnición en restaurantes tradicionales de CABA promediaba $ 26.014.

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Un comprobante emitido el 1 de octubre de 2026 en el restaurante Elena registró un consumo total de $258.900 para una persona. (Mark Mool/Google Maps)

Con esa referencia, el plato abonado en Elena equivale a unas 3,65 milanesas promedio. La comparación contempla categorías distintas: el indicador toma precios de restaurantes tradicionales, mientras que Elena opera dentro de un hotel y ofrece una carta basada en carnes premium.

El mismo relevamiento estimó que el salario promedio mensual porteño alcanzaba en junio para comprar 97,8 milanesas con guarnición. Bajo ese parámetro, los $ 95.000 de la milanesa representan cerca del 3,7% de ese ingreso promedio mensual.

Los precios de comer fuera de casa subieron 32,2% en un año

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires informó que los servicios de alimentos y bebidas preparados fuera del hogar aumentaron 2% en septiembre de 2026, con una suba acumulada de 20,6% desde diciembre y una variación interanual de 32,2%.

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Dentro del IPCBA, la división Restaurantes y hoteles mostró un incremento mensual de 1,1%, una suba de 19,1% en los primeros nueve meses del año y un alza de 30,1% frente a septiembre de 2025.

El ticket de Elena fue emitido pocos días antes de la publicación de esos indicadores y deja registrado el valor de una milanesa de alta gama en la Ciudad de Buenos Aires.

La diferencia entre el precio de este plato y el valor promedio relevado en restaurantes tradicionales muestra que las comparaciones deben hacerse con cautela. El Índice Milanesa con Papas Fritas toma como referencia preparaciones de ternera con guarnición, mientras que la carta de Elena incorpora cortes madurados en seco y una propuesta gastronómica propia de un hotel cinco estrellas.

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