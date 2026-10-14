Hasta cuándo seguirán las lluvias en el AMBA y el tiempo para el resto del país

El SMN señaló que las lluvias continuarán en el AMBA hasta el fin de semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá lluvias y tormentas entre el miércoles 14 y el viernes 16, antes de una mejora que se extendería durante el fin de semana y hasta el martes 20 de octubre.

Para este miércoles, el organismo prevé una máxima de 19 ℃ (66,2 ℉) y una mínima de 13 ℃ (55,4 ℉). La probabilidad de precipitaciones oscila entre 10 % y 40 % durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche baja a entre 0 % y 10 %. El viento soplaría con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

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El jueves 15 sería la jornada con mayores chances de lluvia. El parte del Servicio Meteorológico Nacional fija probabilidades de entre 40 % y 70 % desde la tarde hasta la noche, con una temperatura mínima de 13 ℃ (55,4 ℉) y una máxima de 18 ℃ (64,4 ℉). Hacia la noche, las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Un cuadro de pronóstico meteorológico detalla las temperaturas, precipitaciones y vientos previstos entre el miércoles 14 y el martes 20 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las condiciones inestables continuarían el viernes 16, cuando se esperan precipitaciones con probabilidades de entre 10 % y 40 % en los tres tramos del día. La temperatura se ubicaría entre los 12 ℃ (53,6 ℉) y los 18 ℃ (64,4 ℉).

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El pronóstico indica una mejora a partir del sábado 17 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, sin probabilidad de lluvias. Ese día se prevé una mínima de 10 ℃ (50 ℉) y una máxima de 17 ℃ (62,6 ℉), con cielo parcialmente nublado.

Para el domingo 18, el SMN anticipa cielo con nubosidad variable y temperaturas entre 9 ℃ (48,2 ℉) y 17 ℃ (62,6 ℉). La estabilidad se mantendría durante el inicio de la semana: el lunes 19 tendría una mínima de 11 ℃ (51,8 ℉) y una máxima de 18 ℃ (64,4 ℉), mientras que el martes 20 alcanzaría los 20 ℃ (68 ℉), la marca más alta del período previsto.

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En la provincia de Buenos Aires, se registran chaparrones en la Costa Atlántica y lluvias en el sector norte, en las primeras horas de este miércoles. Por la tarde, continuarán las precipitaciones en el este. Además, mañana seguirán las lluvias en dicho sector, junto al suroeste bonaerense y norte.

Las precipitaciones recién cesarán el fin de semana. Para el sábado hay pronóstico de cielo parcial a mayormente nublado, mientras que el domingo la nubosidad será parcial en toda la provincia.

Las alertas en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina emite alertas de nivel amarillo por tormentas y clima adverso en zonas del centro y norte del país.

El SMN indicó que en el centro y noreste del país hay alerta amarilla por tormentas. En específico, las provincias de Córdoba y San Luis, junto a Misiones, tendrán lluvias constantes. Por lo cual, las recomendaciones oficiales son:

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Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

En tanto, en el oeste de Salta y Jujuy rige una alerta amarilla por fuertes vientos. Ante este escenario, se recomienda mantenerse a resguardo, retirar o asegurar cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento, cerrar y alejarse de puertas y ventanas y tener precaución a la hora de conducir.