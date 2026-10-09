Picking, almacenaje y primer empleo: la logística como puerta de entrada para los jóvenes

Nicolás Federico es director ejecutivo de una fundación para jóvenes en situación de vulnerabilidad (Foto: Movant Connection)

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“No hay que ser ningún especialista en logística para empezar un empleo vinculado al sector”. Con esa premisa, Nicolás describe cómo la formación técnica de inducción, el trabajo conjunto con las empresas y el desarrollo de habilidades socioemocionales acercan a quienes están terminando la escuela a puestos operativos en una actividad que sigue necesitando presencia humana.

¿Qué oportunidades puede ofrecer la logística a los jóvenes que buscan su primer empleo?

Yo creo que la logística puede traer muchas oportunidades. De hecho, hay muchos casos exitosos que muestran cómo ayudó a los jóvenes de los programas a acceder a un empleo. Uno de ellos es un programa de formación laboral que dura un mes y capacita en tres módulos: habilidades socioemocionales, habilidades para la empleabilidad y capacitación técnica.

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Esa capacitación técnica es teórica y también práctica, y en ella participan distintas empresas con distintas temáticas. Una de esas temáticas es justamente logística: de las 18 ediciones que se hicieron, cinco fueron de logística, pasaron 150 jóvenes y la mitad consiguió un empleo en el área.

Con esos datos creo que se responde el valor que tiene la logística para dar oportunidades a los jóvenes, y eso va a continuar. Hoy se acaba de lanzar otra capacitación en logística con 50 jóvenes anotados: no solo hay oportunidad, también hay jóvenes que quieren y se ven abiertos a meterse en ese mercado.

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Más allá del sector, ¿qué es lo que más dificulta hoy que un joven consiga su primera oportunidad laboral?

Lo que más dificulta es justamente el acceso a la oportunidad: poder llegar a un empleo real, dada la situación de la que vienen estos jóvenes y en un contexto donde todos conocemos que hay pocas oportunidades y poco acceso al empleo. Lo que se busca desde la fundación es achicar esa brecha entre los jóvenes y lo que trae el mercado.

Hay una distancia entre lo que el mercado requiere y lo que estos jóvenes traen. Al haber pocas oportunidades, corren en desventaja, porque esas oportunidades se acercan más a quienes están avanzados en una carrera universitaria o ya tuvieron una o dos experiencias laborales.

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Por eso se trabaja con becas, tutorías, formaciones en empleabilidad y acceso a estudios terciarios o universitarios. Son distintos dispositivos que se ponen en manos de estos jóvenes para que ganen autonomía, seguridad y, en el fondo, se la crean: que se crean que pueden acceder a esas oportunidades.

"La logística es inabarcable en cuanto a las oportunidades que puede traer, tanto desde el lado de la inteligencia artificial como desde el mundo real", sostiene Nicolás (Foto: Shutterstock)

En puestos operativos de logística y distribución, ¿qué capacidades marcan la diferencia para dar el primer paso?

Me animo a decir que, en una primera instancia y para un primer empleo, son las habilidades socioemocionales, que son comunes a cualquier trabajo: la comunicación, el liderazgo, la planificación, adaptarse al cambio y estar atento a innovar. Muchas innovaciones pueden venir de chicos de 19 o 20 años.

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Después están las capacidades más técnicas, pero más que nada de inducción. No hay que ser ningún especialista en logística para empezar un empleo vinculado al sector, y justamente eso es lo que se busca con las empresas que dan los cursos.

Es una formación muy inicial: cómo es un proceso logístico, cómo es un proceso de almacenamiento, cómo es un proceso de picking. La idea es que la oportunidad sea para el que de verdad tenga interés, además de que se le pueda dar esa oportunidad.

Con tanta automatización e inteligencia artificial, la logística sigue necesitando presencia humana. ¿Cómo se trabaja con las empresas para aprovechar esa demanda?

Las empresas cumplen un rol central: primero financian los programas, además son las que se busca que den oportunidades de empleo a los jóvenes y también participan en las capacitaciones, que en algunos casos son justamente de logística.

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De eso hablábamos el otro día en una reunión con una empresa: cómo seguir profundizando y fortaleciendo ese trabajo, sobre todo a los 19 o 20 años, cuando los jóvenes recién egresan de la escuela. Es ahí donde hay que sembrar un poquito más fuerte la semilla.

Quienes están en el sector la conocen mucho más que yo, pero la logística es inabarcable en cuanto a las oportunidades que puede traer, tanto desde el lado de la inteligencia artificial como desde el mundo real. Y esas posibilidades del mundo real también son inabarcables.

Si pudieras transmitirles una sola idea a las empresas que hoy buscan talento joven, ¿cuál sería?

Que puedan concientizar y valorizar la importancia enorme que tiene para cada uno de estos jóvenes tener una oportunidad. Quizás parece una frase hecha, pero no: el cambio y la transformación pueden ser enormes, del día a la noche. Cualquier joven que tenga una oportunidad de este tipo vive un cambio que de verdad lo transforma.

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Hay muchos testimonios. Me acuerdo de una chica que había pasado por el programa y después entró a una empresa, no en logística sino en atención al cliente. Su mensaje era que se había dado cuenta de que el lugar de donde venía no la determinaba, porque alguien le dio una oportunidad y le mostró que era posible.

Las organizaciones sociales que trabajan en educación y empleabilidad capacitan, empoderan y trabajan con empresas, pero hacen falta muchas más oportunidades. No es solo una oportunidad para los jóvenes, también lo es para las empresas: son jóvenes muy valorados, que sostienen sus empleos y se muestran muy responsables.

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