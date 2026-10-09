Cuál fue el mayor error financiero de Warren Buffett que le costó a Berkshire Hathaway USD 112.000 millones

Warren Buffett, la "mente brillante" detrás del conglomerado Berkshire Hathaway.

Guardar

Berkshire Hathaway inició 2026 con Greg Abel al frente de una cartera de inversiones de USD 350.000 millones, después de que Warren Buffett dejara la dirección ejecutiva el 31 de diciembre, tras más de medio siglo al mando del conglomerado. Durante su gestión, la compañía registró un rendimiento superior al 6.000.000% frente al índice S&P 500 desde mediados de la década de 1960.

El relevo dejó a Abel a cargo de las inversiones que Buffett administró durante décadas y que incluyeron algunas de las mayores posiciones accionarias de la empresa. Entre ellas estuvo Apple, una apuesta iniciada en el primer trimestre de 2016 que se convirtió en el principal activo de Berkshire Hathaway.

PUBLICIDAD

La reducción de esa participación antes de la salida de Buffett implicó una pérdida potencial de hasta USD 112.000 millones en ganancias. La compañía vendió 687.642.574 acciones de Apple durante los últimos nueve trimestres de Buffett como director ejecutivo, lo que equivalió a una disminución del 75% de su posición.

La venta de Apple y la expectativa de mayores impuestos

Buffett compró acciones de Apple atraído principalmente por la fortaleza de su marca y la fidelidad de sus clientes, más que por el actual auge de la inteligencia artificial. La empresa había demostrado que sus consumidores estaban dispuestos a pagar precios elevados por productos como el iPhone, el iPad y la Mac.

PUBLICIDAD

Al 30 de septiembre de 2023, Berkshire Hathaway poseía más de 915 millones de acciones de Apple, valoradas entonces en USD 156.800 millones. Esa inversión representaba bastante más del 40% de toda la cartera del conglomerado.

Warren Buffett se retiró el 31 de diciembre, cediendo las riendas del conglomerado multimillonario que construyó a su protegido, Greg Abel

La venta comenzó después de ese punto. En la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway de mayo de 2024, Buffett vinculó la decisión con la posibilidad de que los impuestos corporativos aumentaran en los años siguientes.

El inversor explicó que no le preocupaba afrontar la carga tributaria por las operaciones: “No me molesta en absoluto escribir ese cheque... no debería molestarte que lo hagamos, y si lo hago al 21% este año y lo hacemos con un porcentaje un poco más alto más adelante, no creo que te importe realmente el hecho de que hayamos vendido un poco de Apple este año”.

PUBLICIDAD

El Oráculo de Omaha vendió el 75% de la participación de Berkshire Hathaway en Apple antes de una fuerte subida

Su razonamiento fue que reducir la exposición a Apple mientras regía una tasa impositiva favorable podía resultar conveniente para los accionistas. Sin embargo, el precio de las acciones subió después de que Berkshire recortara su participación, lo que amplió el valor potencial de los títulos vendidos.

Una valoración alejada de los criterios de Buffett

La decisión de vender no solo respondió a una previsión tributaria. Apple había dejado atrás la valoración que tenía cuando Berkshire empezó a comprar sus acciones: en 2016, la compañía cotizaba a una relación precio-beneficio de los últimos 12 meses apenas superior a 10.

Esa valoración se combinaba con una base de clientes especialmente estable y una elevada participación en sus mercados. Para Buffett, esos factores convertían a Apple en una oportunidad de compra a un precio reducido.

PUBLICIDAD

Apple viola la única regla en la que Buffett no ha quebrantado en décadas: una relación precio/beneficio que se acerca a la burbuja puntocom

Al 3 de octubre, las acciones de Apple cotizaban cerca de 38 veces las ganancias previstas para 2026. La relación precio-beneficio proyectada acercaba la valoración bursátil de la empresa a los niveles asociados con la burbuja de las puntocom.

Los servicios de suscripción de Apple, que cuentan con márgenes más altos, constituyen un factor de crecimiento para la empresa. No obstante, el ritmo de expansión de la compañía no parecía suficiente para justificar una relación precio-beneficio prevista de 38 veces.

Buffett vendió acciones netas durante 13 trimestres consecutivos antes de retirarse, al considerar que las valoraciones del mercado bursátil no eran lógicas. La reducción de la participación en Apple mantuvo el criterio de inversión que defendió durante décadas: priorizar el valor de una empresa frente a un precio de mercado excesivo.

PUBLICIDAD