La ciberseguridad de los proveedores se convierte en un riesgo crítico para la logística

El informe advierte que, a medida que las organizaciones refuerzan sus propias defensas, los atacantes buscan ingresar a través de proveedores con menores capacidades de protección (Imagen: Shutterstock)

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La creciente digitalización de la logística amplió la capacidad de seguimiento, automatización y coordinación de las operaciones, pero también multiplicó los puntos de exposición frente a amenazas informáticas. En ese escenario, la vulnerabilidad ya no depende únicamente de los sistemas propios, sino también del nivel de protección de proveedores, socios tecnológicos y otros actores conectados a la cadena.

El 78% de las organizaciones relevadas reconoce que al menos una parte relevante de su operación se detendría ante un ciberataque a un proveedor logístico crítico. Sin embargo, solo el 43% dispone de una estrategia formal de ciberseguridad para su cadena de suministro, mientras otro 43% no cuenta con ella y el 13% la tiene en desarrollo.

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Los datos forman parte del Estudio de Ciberseguridad en la Cadena de Suministro 2026, elaborado por el Centro Español de Logística (CEL) y Zaragoza Logistics Center (ZLC), con foco en el mercado español. El trabajo combina revisión académica e institucional, información sobre incidentes registrados entre 2024 y 2026, una encuesta a profesionales y empresas y grupos de trabajo con especialistas del sector.

Los proveedores, en el centro del riesgo

El informe advierte que, a medida que las organizaciones refuerzan sus propias defensas, los atacantes buscan ingresar a través de proveedores con menores capacidades de protección. Comprometer a un actor secundario puede permitir el acceso a redes más amplias de clientes y socios, especialmente en cadenas con múltiples niveles de subcontratación.

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La gestión de esos terceros aparece, precisamente, entre las principales debilidades detectadas. El 48% no realiza auditorías periódicas de ciberseguridad a sus proveedores estratégicos y apenas el 39% exige requisitos mínimos de seguridad durante los procesos de aprovisionamiento. A su vez, el 44% desconoce con qué frecuencia su propia organización revisa los riesgos asociados a esos proveedores.

La complejidad aumenta a medida que la red se extiende. Según el estudio, en ecosistemas que pueden superar el millar de proveedores resulta difícil realizar controles exhaustivos y mantener visibilidad sobre actores que se encuentran más allá del primer nivel de contratación.

Algunos operadores comenzaron a endurecer sus exigencias. El informe recoge el caso de una compañía logística internacional en la que la evaluación de ciberseguridad pasó de representar el 20% al 80% del proceso de habilitación de nuevos proveedores, con la posibilidad de descartar a quienes no alcanzan las capacidades requeridas.

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El componente humano estuvo presente en el 60% de las brechas analizadas por una de las fuentes utilizadas en el estudio, ya sea por errores, manipulación o uso indebido de privilegios (Imagen: Shutterstock)

De una falla digital a una interrupción logística

El impacto de un incidente puede trasladarse rápidamente desde los sistemas informáticos hacia la operación física. La paralización de plataformas críticas puede interrumpir procesos productivos y de distribución durante días o semanas, mientras determinados ataques de ransomware llegaron a afectar nodos logísticos durante períodos de hasta tres semanas, según los antecedentes recopilados.

La exposición también alcanza a las finanzas. Dentro de la muestra, el 39% de las organizaciones tendría menos de diez días de margen de tesorería frente a una interrupción total de su actividad. Los autores aclaran que la encuesta tiene una participación importante de compañías grandes, por lo que sus resultados podrían incluso sobreestimar el nivel de madurez promedio de una actividad compuesta mayoritariamente por pymes.

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A la pérdida operativa y económica se suma el impacto sobre la relación con los clientes. “Cuando el problema es de un tercero, el cliente final no distingue quién es el responsable; para él, el problema es tuyo”, señaló un director de Supply Chain y Sostenibilidad consultado para el informe.

El factor humano sigue entre los principales puntos vulnerables

La tecnología no concentra todo el riesgo. El componente humano estuvo presente en el 60% de las brechas analizadas por una de las fuentes utilizadas en el estudio, ya sea por errores, manipulación o uso indebido de privilegios.

En logística, además, la capacitación presenta un desafío particular por la diversidad de perfiles involucrados. Conductores, operarios de almacén y personal temporal o rotativo no siempre utilizan sistemas informáticos de forma permanente, lo que puede volver menos efectivos los esquemas tradicionales de formación.

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Aunque el 70% de los encuestados considera que la ciberseguridad forma parte de la cultura de su empresa, solo el 48% cree que el personal sabría actuar correctamente ante un incidente. Además, el 22% no brindó capacitación durante el último año y apenas el 52% realizó simulacros de ciberataques.

Entre las amenazas, el phishing aparece como la mayor preocupación, con una valoración de 3,9 sobre 5, seguido por los errores humanos y las fugas de datos. La inteligencia artificial también incorpora una nueva brecha: el 78% la percibe como una amenaza, pero la protección basada en IA y machine learning es la medida con menor grado de implementación entre las analizadas.

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La resiliencia pasa a ser una tarea de toda la cadena

Frente a este escenario, el estudio plantea que la estrategia no debería limitarse a impedir ataques. También es necesario detectar incidentes, responder con rapidez y recuperar las operaciones, especialmente cuando la afectación alcanza simultáneamente a distintas empresas de una misma cadena.

Entre las medidas propuestas aparecen la identificación previa de procesos y proveedores críticos, planes de continuidad, protocolos de comunicación, definición de responsabilidades y simulaciones periódicas que permitan comprobar si los mecanismos de respuesta funcionan antes de una crisis real.

El informe concluye que la ciberresiliencia ya no puede construirse individualmente. La interdependencia entre operadores, proveedores tecnológicos, transportistas y clientes implica que un incidente en un solo eslabón puede propagarse hacia el resto del ecosistema. Por eso, plantea que el intercambio de información sobre amenazas y la incorporación de la ciberseguridad a la gestión de proveedores deben ganar espacio dentro de la estrategia logística.

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En cadenas de suministro cada vez más conectadas, la continuidad operativa comienza así a depender no solo de cuánto protege una empresa sus propios sistemas, sino también de qué tan preparados están los actores con los que comparte datos, plataformas y procesos.