Movant LogComex

Cámaras empresariales alertan por el impacto logístico de las interrupciones portuarias en Uruguay

Entidades reportaron faltantes de insumos, mayores costos y problemas en los envíos, mientras continúa la negociación por un nuevo convenio colectivo en la principal terminal de contenedores

Las cámaras señalaron que 15 de los últimos 16 meses registraron algún tipo de interrupción en los servicios del Puerto de Montevideo (Foto: Shutterstock)
Las cámaras señalaron que 15 de los últimos 16 meses registraron algún tipo de interrupción en los servicios del Puerto de Montevideo (Foto: Shutterstock)
Guardar

Las reiteradas interrupciones en la actividad del Puerto de Montevideo volvieron a generar preocupación entre cámaras empresariales de Uruguay, que reclamaron una respuesta ante las consecuencias que, según advirtieron, el conflicto está teniendo sobre la producción, el abastecimiento y el comercio exterior del país.

De acuerdo con un comunicado difundido por las entidades, en lo que va de 2026 se contabilizaron 44 días con interrupciones y, en promedio, el 70% de los movimientos de contenedores resulta afectado. El escenario se concentra particularmente en la terminal especializada en contenedores, aunque la última medida extendió su alcance a todos los puertos del país y sus diferentes actividades.

PUBLICIDAD

Alertan por faltantes de insumos y mayores costos

Las cámaras señalaron que 15 de los últimos 16 meses registraron algún tipo de interrupción en los servicios del Puerto de Montevideo. Frente a esa continuidad, plantearon la necesidad de dimensionar los efectos que las medidas pueden generar sobre distintas actividades económicas.

Según indicaron, existen reportes de faltantes de insumos destinados a la producción y de artículos para consumo, además de empresas que enviaron trabajadores al seguro de paro. También mencionaron aumentos de costos y una eventual incidencia sobre los precios.

“Lo que pasa por nuestros puertos es trabajo de los uruguayos y consumo de los uruguayos”, expresaron las organizaciones empresariales en el comunicado.

En ese contexto, reclamaron alcanzar un sistema portuario operativo, estable, previsible y confiable y señalaron que preservar esas condiciones constituye una responsabilidad colectiva por su impacto sobre la actividad económica del país.

PUBLICIDAD

El conflicto cobra especial relevancia por el papel que cumple la terminal especializada en contenedores dentro de las operaciones de importación y exportación que atraviesan el principal puerto uruguayo.

Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte y Obras Públicas de Uruguay resolvieron establecer servicios mínimos mientras se mantenga la disputa entre la empresa y el sindicato (Foto: Shutterstock)
Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte y Obras Públicas de Uruguay resolvieron establecer servicios mínimos mientras se mantenga la disputa entre la empresa y el sindicato (Foto: Shutterstock)

Una negociación colectiva detrás del conflicto

El origen de las medidas se encuentra en la negociación para renovar el convenio colectivo de los 550 trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata, luego de que perdiera vigencia el acuerdo anterior.

La terminal pertenece en un 80% a un operador logístico privado de origen belga y en un 20% a la Administración Nacional de Puertos de Uruguay.

Entre los reclamos planteados durante la negociación, el sindicato sostiene que los trabajadores no reciben desde hace más de dos décadas incrementos salariales superiores a los mínimos establecidos. También cuestionó demoras en obras que, según indicó, habían sido comprometidas para fortalecer el posicionamiento de Montevideo como hub portuario regional.

Desde la representación sindical vincularon esos atrasos con un deterioro del servicio y con efectos sobre la posición competitiva del país.

La empresa, por su parte, aseguró haber participado durante los últimos meses en numerosas instancias de negociación y sostuvo que realizó “los máximos esfuerzos” para alcanzar un acuerdo entre las partes.

Servicios mínimos para mantener la operatoria

Ante la continuidad del conflicto, el pasado 11 de septiembre los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte y Obras Públicas de Uruguay resolvieron establecer servicios mínimos mientras se mantenga la disputa entre la empresa y el sindicato.

La decisión busca preservar un nivel básico de seguridad y continuidad operativa dentro de la Terminal Cuenca del Plata. Entre las actividades que deben garantizarse se encuentran el servicio de muelle para la carga y descarga de buques y la recepción de contenedores llenos y vacíos destinados tanto a operaciones de importación como de exportación.

La disposición fue cuestionada por la central sindical, que consideró que el nivel de actividad exigido se aproxima demasiado al funcionamiento de una jornada laboral habitual.

Mientras continúan las negociaciones, las cámaras empresariales volvieron a poner el foco sobre la frecuencia de las interrupciones y sus efectos sobre las cadenas de abastecimiento. El reclamo apunta a encontrar una solución que permita recuperar previsibilidad en una infraestructura central para el movimiento de contenedores, importaciones y exportaciones de Uruguay.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorAbastecimientoExportaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Plan B permanente: cómo se gestiona la logística en un comercio exterior volátil

Lucas Constantinidis, ejecutivo comercial de un forwarder, explica por qué la volatilidad de tarifas y fletes marítimos obliga a tener siempre una opción alternativa lista en comercio exterior

Plan B permanente: cómo se gestiona la logística en un comercio exterior volátil

El salto del precio del diésel tensiona el transporte de cargas y el abastecimiento en Bolivia

La eliminación del subsidio elevó el litro de 9,80 a 17,95 bolivianos y abrió negociaciones por fletes, mientras el país depende de importaciones para cubrir casi todo su consumo

El salto del precio del diésel tensiona el transporte de cargas y el abastecimiento en Bolivia

Escalar sin perder eficiencia: los desafíos que redefinen la logística argentina

Facundo Casillas, director ejecutivo de un grupo de empresas de logística, repasa los desafíos tecnológicos, de infraestructura y de escala que enfrenta hoy el sector en toda la región latinoamericana

Escalar sin perder eficiencia: los desafíos que redefinen la logística argentina

El agente silencioso: la logística que sostiene el ritmo de las empresas

Aunque suele permanecer detrás de escena, la logística sostiene la continuidad de las empresas, coordinando personas, procesos y recursos para que cada producto llegue a destino en tiempo y forma

El agente silencioso: la logística que sostiene el ritmo de las empresas

El transporte acelera el uso de IA y pone el foco en los datos y la falta de conductores

La inteligencia artificial ya se utiliza para optimizar rutas, flotas y mantenimiento, mientras el sector debate cómo compartir información entre vehículos y enfrenta millones de puestos de conducción sin cubrir

El transporte acelera el uso de IA y pone el foco en los datos y la falta de conductores

DEPORTES

El informe que mostró el detrás de escena de la pelea entre Cuti Romero y Giuliano Simeone con Jude Bellingham en el clásico de Madrid

El informe que mostró el detrás de escena de la pelea entre Cuti Romero y Giuliano Simeone con Jude Bellingham en el clásico de Madrid

Franco Colapinto contó cuál fue su sueldo el primer año en la Fórmula 1 y reveló por qué perdió plata en Williams

A bordo de un Cadillac de 1970 y con un llamativo look: así llegó una figura del Liverpool a su país para disputar las fechas FIFA

Murió Tulio Crespi, una leyenda del automovilismo argentino: la emotiva carta que dejó para publicar el día de su partida

Las fotos de las vacaciones que Sabalenka tomó tras su dolorosa derrota en el US Open: "Descanso y reinicio"

TELESHOW

Luego de ser internada dos veces, Denisse González reveló qué enfermedad tiene: “Es muy particular”

Luego de ser internada dos veces, Denisse González reveló qué enfermedad tiene: “Es muy particular”

Nicole Neumann contó por qué sigue amamantando a su hijo de 2 años: “Mi psicólogo dice que ya está grande”

La inesperada reacción de la China Suárez a la parodia que hizo Pablito Castillo del polémico video con Mauro Icardi

Tomás Dente recordó a su madre con la carta que escribió el día de su muerte: “Confiaste en mí para tu partida”

Tiene 19 años, cantó un himno del folklore con Nati Pastorutti y conmovió al jurado de Es mi sueño: “Sos especial”

INFOBAE AMÉRICA

81 años, toneladas de mercurio y un operativo frustrado: el dilema de Noruega con un submarino hundido en la Segunda Guerra Mundial

81 años, toneladas de mercurio y un operativo frustrado: el dilema de Noruega con un submarino hundido en la Segunda Guerra Mundial

La película “Resident Evil” supera en su primer fin de semana toda la taquilla de la película original y ya acumula USD 108 millones

Los exilios de Carlos Alonso: cómo la ausencia de Paloma moldeó su obra en Europa y su retiro en Córdoba

Alianza médica internacional beneficiará a niños salvadoreños con cirugías ortopédicas por pie varo

¿Quiere estudiar en Estados Unidos? 25 universidades llegarán a Costa Rica con información sobre becas, carreras y financiamiento