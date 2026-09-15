Mercosur e India negocian llevar a 3.000 los productos con preferencias arancelarias

La documentación oficial del Mercosur señala que el Acuerdo Preferencial de Comercio con India constituye un primer paso hacia la creación de un área de libre comercio (Imagen: Shutterstock)

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El bloque regional y el gigante asiático iniciaron una nueva etapa de negociaciones para ampliar y modernizar su acuerdo comercial, con el objetivo de llevar hasta alrededor de 3.000 los productos alcanzados por reducciones arancelarias. El cambio supondría multiplicar varias veces la cobertura actual y abrir nuevas posibilidades para los intercambios entre Sudamérica y uno de los principales mercados de Asia.

Las conversaciones avanzan además sobre una relación comercial que ya tiene una escala considerable. El intercambio entre India y el Mercosur alcanzó 20.840 millones de dólares durante 2025, según datos difundidos por el Ministerio de Comercio e Industria indio, mientras Argentina viene registrando un fuerte crecimiento de sus exportaciones hacia ese destino.

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De unas 450 posiciones a cerca de 3.000

El acuerdo vigente entre Mercosur e India funciona desde 2009 y establece preferencias arancelarias recíprocas sobre un universo todavía acotado de mercancías. Actualmente, India concede preferencias sobre 450 códigos arancelarios y el Mercosur sobre 452, con reducciones que pueden alcanzar el 10%, 20% o incluso el 100% del arancel correspondiente.

La negociación iniciada formalmente en Nueva Delhi apunta ahora a ampliar ese universo hasta alrededor de 3.000 productos con reducciones arancelarias, aunque los sectores y mercaderías que finalmente serán incorporados dependerán del proceso negociador.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, cuyo país ejerce la presidencia pro tempore del bloque durante este semestre, sostuvo que la intención es avanzar hacia una relación comercial mucho más profunda, cercana en algunos aspectos a los acuerdos de libre comercio que se negocian actualmente.

El entendimiento existente fue concebido precisamente como una primera etapa. La documentación oficial del Mercosur señala que el Acuerdo Preferencial de Comercio con India constituye un primer paso hacia la creación de un área de libre comercio, mediante la reducción progresiva de barreras al intercambio.

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Entre los productos actualmente beneficiados aparecen textiles, productos farmacéuticos y determinados electrodomésticos dentro de las concesiones realizadas por el Mercosur, mientras India brinda preferencias para productos agroindustriales, petroquímicos y minerales, entre otros.

Si las partes alcanzan el objetivo planteado, el cambio representaría una ampliación sustancial respecto del esquema que funciona desde 2009: de un acuerdo limitado a unos 450 productos por cada lado a otro capaz de abarcar alrededor de 3.000 (Foto: Shutterstock)

Un mercado que gana peso para las exportaciones argentinas

Para Argentina, una mayor apertura del mercado indio encuentra al comercio bilateral en una etapa de expansión. Durante 2025 las exportaciones argentinas hacia India alcanzaron un récord de 5.472 millones de dólares, un aumento interanual del 39,1%.

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Durante los primeros siete meses de 2026, los envíos argentinos ya alcanzaron 3.685 millones de dólares, mientras India se consolidó entre los principales socios comerciales del país.

La relación comercial tiene además un marcado componente productivo. Argentina viene buscando ampliar y diversificar sus exportaciones hacia ese mercado, mientras ambos países trabajan sobre cuestiones vinculadas con acceso sanitario, facilitación del comercio y condiciones de ingreso de nuevos productos.

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Una ampliación del acuerdo Mercosur-India podría, por lo tanto, modificar las condiciones de acceso para sectores que actualmente enfrentan aranceles más elevados o que permanecen fuera del esquema preferencial.

Más comercio también implica nuevos flujos logísticos

La eventual incorporación de miles de nuevas posiciones arancelarias tiene una dimensión que excede la reducción de impuestos de importación. Un aumento de los intercambios entre Sudamérica e India también podría generar nuevos flujos de carga, con impacto sobre puertos, transporte marítimo, consolidación de mercaderías y conexiones logísticas entre ambas regiones.

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La distancia entre los mercados convierte al transporte marítimo en un componente central de esa relación. Para productos agroindustriales, minerales, petroquímicos o manufacturados, las condiciones logísticas y los costos asociados al traslado pueden ser tan relevantes como las propias barreras arancelarias para determinar la competitividad final.

La modernización del acuerdo también coincide con una estrategia más amplia del Mercosur para diversificar sus mercados externos. En junio, los presidentes de los Estados Partes ya habían destacado los trabajos para profundizar el entendimiento con India, ampliar su cobertura arancelaria y generar nuevas oportunidades de acceso comercial.

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Paralelamente, el bloque avanza sobre otras negociaciones internacionales. Uruguay pretende acelerar durante su presidencia pro tempore los diálogos con Canadá y Emiratos Árabes Unidos, mientras continúa el proceso relacionado con el acuerdo firmado con la Unión Europea.

India también viene planteando la modernización del acuerdo como una oportunidad para profundizar una relación que ya mueve más de 20.000 millones de dólares anuales. A fines de agosto, autoridades comerciales de ese país señalaron que el entendimiento presenta un margen considerable para su expansión y modernización y destacaron los avances para definir los términos de referencia de la negociación.

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Si las partes alcanzan el objetivo planteado, el cambio representaría una ampliación sustancial respecto del esquema que funciona desde 2009: de un acuerdo limitado a unos 450 productos por cada lado a otro capaz de abarcar alrededor de 3.000, con potencial para diversificar el comercio y generar nuevos movimientos de carga entre Sudamérica y Asia.