El comprador con mirada de largo plazo: cómo construir un abastecimiento sustentable

Emiliano Bañuls es especialista en compras (Foto: Movant Connection)

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La función de compras suele ser una de las menos comprendidas dentro de las organizaciones. Con frecuencia se asocia al comprador con la simple tarea de solicitar presupuestos, negociar precios o emitir órdenes de compra. Sin embargo, quienes desarrollamos esta profesión sabemos que el verdadero valor del área está mucho más allá: consiste en construir una estrategia de abastecimiento que garantice competitividad, continuidad operativa y sustentabilidad en el tiempo.

Una particularidad de esta profesión es que pocos llegan a ella a través de una formación específica. La mayoría provenimos de carreras como Ingeniería Industrial, Contabilidad, Comercio Exterior, Administración o Logística. En muchas pymes, incluso, el rol suele ser desempeñado por los propios dueños o por personal de confianza.

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Cada formación aporta una manera distinta de abordar el mismo problema. El ingeniero pone el foco en la calidad técnica del insumo o del servicio; el contador prioriza la conveniencia económica; el especialista en comercio exterior procura que la operación sea viable desde el punto de vista normativo y logístico.

La realidad demuestra que ninguna de estas miradas, por sí sola, alcanza. El comprador profesional debe integrar todas esas variables y tomar decisiones bajo presión, donde lo urgente suele desplazar a lo importante. A esto se suma el contexto argentino, caracterizado por cambios permanentes en las condiciones económicas y regulatorias, que obligan a revisar constantemente cualquier estrategia de abastecimiento.

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A lo largo de mi recorrido en empresas multinacionales de las industrias petroquímica y automotriz, posteriormente en la industria alimenticia y actualmente como especialista en compras internacionales de una pyme metalúrgica, fui incorporando distintas formas de entender el rol del comprador. De esa experiencia rescato tres pilares que considero fundamentales para desarrollar una gestión de compras sustentable: la calidad del abastecimiento, el análisis económico de largo plazo y la estrategia de comercio exterior.

1. Calidad del insumo o servicio: administrar la información para asegurar resultados

La calidad comienza mucho antes de recibir un producto o contratar un servicio. Empieza en la definición precisa de la necesidad.

El comprador debe trabajar junto al área técnica en la elaboración de especificaciones claras, completas y actualizadas. En el caso de los servicios, esto implica desarrollar una memoria descriptiva que detalle el alcance, los requisitos y los criterios de aceptación. Para materiales e insumos, las hojas de datos técnicos cumplen la misma función.

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Una documentación bien construida permite que todos los proveedores coticen exactamente sobre la misma necesidad, haciendo comparables las ofertas tanto desde el punto de vista técnico como económico.

Siempre que el mercado lo permita, resulta recomendable solicitar propuestas a al menos tres oferentes, generando un proceso competitivo que favorezca mejores condiciones comerciales.

Con el tiempo aprendí que el comprador no debe intentar reemplazar el conocimiento técnico de los especialistas. Cuando eso ocurre, pierde el foco de su verdadera función. Su principal aporte consiste en administrar la calidad de la información, coordinar la comunicación entre las áreas internas y los proveedores, y asegurar que todos trabajen sobre los mismos criterios.

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Sustituir completamente un proveedor nacional por uno del exterior puede implicar perder una relación comercial construida durante años (Foto: Shutterstock)

2. Evaluación económica: mucho más que conseguir el menor precio

Probablemente esta sea la dimensión donde todavía existe mayor margen de mejora dentro de muchas organizaciones.

Con frecuencia se considera exitosa una compra simplemente porque se adjudicó al proveedor que presentó el menor precio entre tres presupuestos. Sin embargo, ese análisis resulta insuficiente y, muchas veces, engañoso.

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El verdadero aporte del comprador consiste en comprender cómo está construido el costo del proveedor. Analizar el peso de las materias primas, la mano de obra, la energía, la logística, la estructura y el margen de rentabilidad permite negociar sobre información objetiva y no únicamente sobre valores finales.

Una herramienta de enorme utilidad es el desarrollo de modelos de actualización o polinómicas de costos. Estos modelos permiten seguir la evolución histórica de un precio considerando variables como inflación sectorial, cotización de materias primas nacionales e internacionales, convenios colectivos de trabajo, índices de cámaras empresarias y otros componentes relevantes.

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El seguimiento permanente de estos indicadores permite detectar cuándo un precio comienza a quedar desactualizado, tanto por exceso como por defecto, y facilita la toma de decisiones respecto de renegociaciones, licitaciones o nuevas compulsas de mercado.

Negociar con información siempre genera mejores resultados que negociar únicamente con poder de compra.

3. Comercio exterior: importar con criterio estratégico

En un contexto de creciente acceso a información internacional, es habitual que los clientes internos detecten proveedores en el exterior a través de ferias, plataformas digitales o referencias del mercado.

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En esos casos, el comprador agrega valor cuando transforma un precio FOB o EXW aparentemente atractivo en un costo total de abastecimiento.

Derechos de importación, impuestos, honorarios del despachante de aduana, fletes internacionales, transporte interno, costos portuarios, seguros, financiamiento y tiempos de reposición deben incorporarse al análisis antes de concluir que importar resulta más conveniente.

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Muchas iniciativas pierden atractivo una vez considerado el costo integral de la operación. Otras, por el contrario, demuestran ser oportunidades reales de mejora.

También es necesario comprender que la importación tiene ventajas y limitaciones. Generalmente permite acceder a mejores costos unitarios mediante compras de mayor volumen, aunque reduce la flexibilidad del abastecimiento y obliga a trabajar con mayores niveles de inventario, alejándose del modelo just in time que puede ofrecer un proveedor local.

Además, sustituir completamente un proveedor nacional por uno del exterior puede implicar perder una relación comercial construida durante años, que quizás resulte difícil recuperar frente a futuros cambios regulatorios.

Por eso, cuando las condiciones lo permiten, una estrategia equilibrada suele ofrecer mejores resultados que las posiciones extremas. Mantener un mix entre abastecimiento nacional e importado permite combinar competitividad, flexibilidad y capacidad de adaptación frente a los permanentes cambios de la política de comercio exterior argentina.

Una profesión que integra disciplinas

Más allá de la formación de origen, todos los compradores compartimos un mismo objetivo: asegurar que la organización disponga de los bienes y servicios necesarios en las mejores condiciones técnicas, económicas y logísticas posibles.

Nuestro mayor aporte no consiste únicamente en negociar precios, sino en brindar asesoramiento profesional al cliente interno y construir estrategias de abastecimiento sostenibles en el tiempo.

En un país donde las reglas cambian con frecuencia, el aprendizaje continuo deja de ser una ventaja para convertirse en una necesidad. El comprador moderno debe combinar capacidad analítica, conocimiento técnico, visión económica y comprensión del comercio internacional para tomar decisiones que no solo resuelvan la urgencia del presente, sino que también fortalezcan la competitividad futura de la empresa.