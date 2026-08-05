La logística sin transporte subió 2,29% en julio, impulsada por energía y seguridad

Durante julio entró en vigencia el segundo tramo correspondiente a la revisión del último acuerdo paritario. En sentido contrario, los costos del film stretch y los pallets disminuyeron, mientras que los alquileres no presentaron variaciones (Foto: Shutterstock)

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Los costos de la logística sin transporte aumentaron 2,29% durante julio y acumularon una variación de 24,06% en los primeros siete meses de 2026, según el índice elaborado por la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL). La energía y la seguridad de edificios encabezaron los incrementos relacionados con las operaciones de almacenamiento.

En paralelo, los indicadores de AECAUM mostraron una desaceleración en dos segmentos vinculados con la distribución de envíos y el comercio electrónico. El servicio postal registró una suba mensual de 2,41%, mientras que la última milla avanzó 2,16%. En el acumulado anual, ambos indicadores se mantienen cerca del 26,5%.

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La energía presionó sobre las operaciones de almacenamiento

Dentro del índice de CEDOL sin costos de transporte, la energía aumentó 6,65% y se convirtió en uno de los principales factores de presión sobre las operaciones logísticas. También subieron la seguridad de edificios, con 3,78%; el Índice de Precios Internos al por Mayor, con 1,08%; y las comunicaciones, con 0,88%.

Durante julio también entró en vigencia el segundo tramo correspondiente a la revisión del último acuerdo paritario. En sentido contrario, los costos del film stretch y los pallets disminuyeron, mientras que los alquileres no presentaron variaciones.

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El índice sin transporte contempla costos asociados con actividades como el almacenamiento, la administración de mercadería y distintos procesos desarrollados dentro de los centros logísticos. Su evolución permite observar los gastos que afronta una operación antes de incorporar el traslado físico de los productos.

Con una suba de 2,29% en julio, este indicador superó levemente al índice general de CEDOL con transporte, que avanzó 2,25%. Sin embargo, en el acumulado de enero a julio, la logística con transporte registró una variación mayor: 24,95%, frente al 24,06% correspondiente a la medición que excluye ese componente.

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Durante los primeros siete meses de 2026, la evolución resultó pareja: la última milla acumuló un incremento de 26,50% y el servicio postal, de 26,35% (Foto: Shutterstock)

Última milla y servicio postal desaceleraron sus aumentos

Los Índices de Mayores Costos de AECAUM también registraron incrementos durante julio, aunque inferiores a los de junio. El servicio postal subió 2,41%, después de haber aumentado 3,39% el mes anterior, mientras que la última milla avanzó 2,16%, frente al 3,01% registrado en junio.

La diferencia entre ambos indicadores fue de apenas 0,25 puntos porcentuales. Durante los primeros siete meses de 2026, la evolución también resultó pareja: la última milla acumuló un incremento de 26,50% y el servicio postal, de 26,35%.

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Estos segmentos forman parte de la etapa en la que los productos se distribuyen hacia sus destinos finales. En las operaciones de comercio electrónico, esa instancia comprende la clasificación de los envíos, su preparación, el recorrido urbano y la entrega al destinatario.

Cinco rubros explicaron en conjunto el 89,22% de la variación promedio registrada por los índices de AECAUM durante julio. La mano de obra aumentó 2,79% y aportó por sí sola el 61,18% del movimiento mensual, luego de la incorporación al salario básico de una suma fija no remunerativa de $30.000 que había sido abonada en junio.

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Los insumos presentaron el mayor aumento porcentual, con una variación de 6,65%, medida mediante el componente de energía eléctrica del índice mayorista. También subieron la seguridad, 3,75%; los peajes, 2%; y el combustible GNC, 1,71%.

En sentido contrario, la amortización vehicular cayó 4,03%, lo que representó la tercera disminución de ese componente en lo que va del año.

La distribución urbana mostró las mayores variaciones

Dentro de las mediciones de CEDOL, los indicadores de distribución urbana registraron incrementos superiores a los índices generales. La operación con acompañante aumentó 3,53% en julio y acumuló 27,33% durante 2026.

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La distribución urbana sin acompañante avanzó aún más durante el mes, con una variación de 3,71%, mientras que el acumulado de los primeros siete meses alcanzó 26,06%.

Estos indicadores reflejan el peso de las operaciones urbanas dentro de la cadena, donde intervienen la mano de obra, los vehículos, los tiempos de distribución y los recursos necesarios para completar entregas en zonas de mayor densidad.

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Los peajes encabezaron las subas en la logística con transporte

El índice de CEDOL que incorpora los costos de transporte aumentó 2,25% durante julio. Además de la incidencia de la mano de obra, el componente más destacado fue el de peajes, que subió 18,32%.

También se registraron aumentos en lubricantes, con 4,84%; gastos generales, 4,14%; costo financiero, 2,16%; neumáticos, 1,83%; reparaciones, 1,28%; seguros, 0,62%; y material rodante, 0,29%. El combustible, en cambio, permaneció sin variaciones durante el mes.

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Los datos de julio muestran así presiones distribuidas en distintas etapas de la cadena. Mientras la energía y la seguridad incidieron sobre el almacenamiento, la mano de obra explicó buena parte de los movimientos en última milla y servicio postal, y los peajes tuvieron un peso particular en las operaciones que incorporan transporte.