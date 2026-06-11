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Compras estratégicas: cuando el precio deja de ser la única respuesta

La volatilidad de los mercados, los riesgos de abastecimiento y la integración con la logística están redefiniendo el papel de Compras dentro de las organizaciones

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María José Diez de los Ríos
María José Diez de los Ríos es especialista en compras y administración de contratos en minería y grandes industrias (Foto: Movant Connection)

Durante décadas, el área de compras vivió cómoda en un rol bien definido: negociar precios, emitir órdenes de compra y cumplir plazos. Hoy, ese rol ya no alcanza para explicar lo que ocurre en las mesas donde se toman las decisiones de abastecimiento de las grandes industrias.

El escenario cambió. Y lo hizo de manera acelerada, sin aviso previo y sin margen para adaptaciones graduales. La volatilidad económica, la inestabilidad en los costos de materias primas, los tiempos de importación cada vez más impredecibles y la fragilidad de algunas cadenas de suministro globales pusieron en evidencia algo que muchas organizaciones tardaron en reconocer: que compras es, hoy, una función estratégica.

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Del precio al equilibrio

El indicador de éxito “conseguir el precio más bajo” sigue siendo relevante, pero ya no es suficiente. En un contexto donde una negociación brillante puede quedar anulada si el material no llega a tiempo, la ecuación se complejizó. El desafío real ya no es solo comprar más barato: es garantizar disponibilidad, prever interrupciones y sostener la continuidad operativa incluso en escenarios adversos.

Eso implica planificar con mucha más anticipación. Implica construir relaciones con proveedores que vayan más allá de la transacción. Implica tener visibilidad sobre la cadena completa, identificar eslabones frágiles antes de que fallen y tomar decisiones que equilibren costo, disponibilidad y riesgo de manera simultánea.

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Compras y logística: una integración que ya no puede esperar

Uno de los cambios más concretos que estoy observando en las organizaciones es la integración entre compras y logística. Durante mucho tiempo, funcionaron de forma independiente, una cerraba el trato y la otra se hacía cargo de lo que venía después. Ese modelo, hoy, tiene costos visibles.

Una negociación exitosa pierde valor si el material llega tarde, dañado o a un costo logístico que no fue contemplado en la ecuación original. Por eso, las áreas que están funcionando bien son aquellas que trabajan de manera coordinada desde el inicio, donde el comprador sabe qué impacto tiene su decisión sobre el transporte, el almacenamiento y los tiempos de entrega, y donde la logística tiene voz antes de que se firme el contrato.

Compras y logística
Uno de los cambios más concretos que estoy observando en las organizaciones es la integración entre compras y logística (Imagen: Shutterstock)

La tecnología como habilitador, no como reemplazo

La digitalización está transformando el trabajo cotidiano de los compradores, la incorporación de ERP, IA, permite la automatización de tareas operativas y te libera tiempo que antes se consumía en procesos repetitivos y lo redirige hacia donde realmente agrega valor, el análisis, la estrategia, el desarrollo de proveedores y la gestión de riesgos.

Pero hay una trampa en la que es fácil caer: creer que la tecnología sola resuelve el problema. La herramienta sin datos limpios, sin procesos bien definidos y sin criterio humano detrás es solo ruido. La digitalización potencia a los equipos que saben lo que están haciendo. No corrige la falta de estrategia.

El perfil que viene

El comprador, en un futuro, va más allá de ser un experto en negociación. Es alguien que lee datos, interpreta indicadores de mercado, entiende el negocio de sus proveedores y puede traducir riesgos externos en decisiones internas. Es un perfil más analítico, más transversal y más conectado con el resto de la organización.

La capacidad de anticiparse vale tanto como la capacidad de negociar. El comprador que llega tarde a identificar un problema de abastecimiento, aunque luego consiga condiciones inmejorables, ya perdió. La ventaja competitiva está en quienes logran ver antes lo que viene.

El futuro de compras no pasa por conseguir el precio más bajo, sino por encontrar el equilibrio entre costo, disponibilidad y riesgo para asegurar la continuidad del negocio. Ese es el nuevo norte del área: no reaccionar ante las crisis, sino no llegar a ellas.

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