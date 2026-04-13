Burnout en logística y comercio exterior: el costo oculto que las empresas ya están pagando

Verónica Dobronich es especialista en inteligencia emocional y sensorial, speaker, docente, mentora y escritora (Foto: Movant Connection)

En logística y comercio exterior, la eficiencia es una obsesión.

Pero hay un costo que no suele aparecer en los indicadores: el desgaste emocional de quienes sostienen la operación. Y ese costo ya está impactando en los resultados.

La presión por cumplir plazos, la dependencia de variables externas (aduanas, transporte, regulaciones) y la cultura de urgencia permanente configuran un entorno donde el estrés no es una excepción, sino parte del modelo operativo.

Un problema global que impacta en el negocio

El burnout dejó de ser un tema de bienestar para convertirse en una variable de gestión.

La Organización Mundial de la Salud lo define como un síndrome derivado del estrés laboral crónico no gestionado, con efectos directos en el rendimiento.

Los datos lo confirman:

Un informe global sobre el estado del trabajo indica que solo el 23% de los trabajadores está comprometido con su trabajo, mientras que el estrés diario alcanza niveles récord.

Un estudio internacional de una consultora especializada en servicios profesionales señala que más del 70% de los profesionales ha experimentado burnout .

Informes de una plataforma global de tecnología laboral muestran que más del 40% de los trabajadores se siente agotado de forma sostenida.

El impacto es concreto: menor productividad, errores operativos, mayor rotación y deterioro del clima laboral.

Argentina: altos niveles de desgaste, baja capacidad de respuesta

El contexto local potencia el problema.

Un relevamiento de un portal líder de empleo indica que el 94% de los trabajadores argentinos experimenta burnout.

Según una consultora de recursos humanos con fuerte presencia en el país, 9 de cada 10 empleados reportan estrés laboral. Datos de un estudio internacional sobre tendencias laborales muestran dificultades crecientes para desconectar, caída en la motivación y aumento del agotamiento emocional.

Estos niveles de desgaste no son neutros: afectan la toma de decisiones, la calidad del trabajo y la sostenibilidad de los equipos.

Ausentismo, rotación, conflictos internos o baja en la calidad operativa suelen ser síntomas tardíos de un problema que empezó mucho antes (Foto: Shutterstock)

Sectores bajo presión: cuando el estrés es parte del sistema

En logística y comercio exterior, el riesgo psicosocial es estructural.

Algunas variables críticas del sector: operaciones en tiempo real con alta presión, dependencia de factores fuera de control, impacto económico directo ante errores, jornadas extensas o impredecibles e hiperconectividad con disponibilidad constante.

Esto genera equipos altamente resolutivos, pero con niveles de desgaste acumulado que muchas veces pasan desapercibidos… hasta que impactan.

Ausentismo, rotación, conflictos internos o baja en la calidad operativa suelen ser síntomas tardíos de un problema que empezó mucho antes.

El punto ciego: las empresas no están actuando a la altura del problema

Uno de los mayores riesgos no es el burnout en sí, sino la falta de estrategia para abordarlo.

Estudios de una consultora global y una firma especializada en análisis del trabajo coinciden en que una proporción significativa de organizaciones no cuenta con políticas estructurales para gestionar el estrés laboral.

En muchos casos, las acciones se limitan a iniciativas aisladas de bienestar que no modifican las condiciones reales de trabajo.

El resultado: se interviene sobre el síntoma, pero no sobre la causa.

Qué están haciendo las organizaciones que logran revertirlo

Las compañías que empiezan a ver resultados trabajan sobre tres ejes concretos:

1. Rediseño operativo

Priorización clara, distribución realista de cargas, definición de roles y responsabilidades y límites a la hiperconectividad.

2. Liderazgo con foco en gestión emocional

Comunicación clara en contextos de presión, feedback oportuno, detección temprana de desgaste y generación de seguridad psicológica.

3. Desarrollo de habilidades críticas

Aquí aparece una brecha clave. Los equipos están entrenados para resolver problemas técnicos, pero no necesariamente para gestionar incertidumbre, presión sostenida, frustración o conversaciones complejas.

Distintos estudios en liderazgo y desempeño coinciden en que las habilidades emocionales inciden directamente en la productividad, la toma de decisiones y la calidad del trabajo bajo presión.

No se trata de un “beneficio blando”. Se trata de una competencia de negocio.

Una decisión estratégica, no cultural

El burnout no es solo un problema individual. Es una señal de cómo está diseñado el trabajo.

Si el sistema exige urgencia constante, disponibilidad total y resolución inmediata, el desgaste no es una falla del colaborador: es una consecuencia esperable del modelo.

La pregunta que muchas organizaciones empiezan a hacerse no es si deben abordar el tema, sino cuánto les está costando no hacerlo.

Conclusión

En sectores como logística y comercio exterior, donde la precisión y la velocidad son críticas, sostener equipos emocionalmente agotados es un riesgo operativo.

Gestionar el estrés laboral ya no es una iniciativa de bienestar. Es una decisión estratégica.

Porque en contextos de alta exigencia, la diferencia no la marcan solo los procesos.

La marcan las personas que pueden sostenerlos en el tiempo.