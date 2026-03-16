América Latina necesitará nuevas infraestructuras logísticas para el desarrollo de minerales críticos

Muchos de los proyectos mineros en desarrollo se encuentran en zonas remotas o con limitada infraestructura, lo que plantea desafíos logísticos (Foto: Shutterstock)

El crecimiento de la minería de minerales críticos en América Latina abre un nuevo escenario para la infraestructura logística de la región. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el avance de nuevos proyectos mineros en distintos países requerirá ampliar las redes de transporte, energía y servicios para sostener la expansión productiva y facilitar la integración de la región en las cadenas de suministro globales.

La cuestión fue abordada durante las reuniones anuales del Grupo BID realizadas en Paraguay, donde se presentó LAC Minerals, una iniciativa destinada a impulsar el desarrollo de cadenas de valor vinculadas a minerales estratégicos como litio, cobre y níquel, recursos considerados fundamentales para la transición energética y el desarrollo tecnológico.

El programa busca articular reformas regulatorias, movilización de inversión privada y desarrollo de infraestructura pública y privada, con el objetivo de mejorar las condiciones para el crecimiento del sector minero en América Latina y el Caribe.

Uno de los aspectos señalados por el organismo es que muchos de los proyectos mineros en desarrollo se encuentran en zonas remotas o con limitada infraestructura, lo que plantea desafíos logísticos significativos para su operación y expansión. En estos casos, el acceso a rutas, ferrocarriles, energía, agua y servicios logísticos se convierte en un factor clave para la viabilidad de las inversiones.

En ese sentido, el desarrollo de la minería de minerales críticos no solo implica la apertura de nuevos yacimientos, sino también la necesidad de fortalecer corredores logísticos, conexiones portuarias y sistemas de transporte que permitan movilizar insumos, maquinaria y producción hacia los mercados internacionales.

Nuevos corredores logísticos para proyectos mineros

El avance de proyectos vinculados a minerales estratégicos también genera una creciente demanda de infraestructura de transporte y energía, elementos esenciales para garantizar la continuidad operativa de las explotaciones y la competitividad del sector.

Según explicaron desde el BID, muchas explotaciones mineras se ubican en regiones alejadas de los grandes centros industriales o de los principales nodos portuarios. Esta situación obliga a planificar nuevas conexiones logísticas que faciliten el traslado de equipos, insumos industriales y producción mineral hacia los mercados de exportación.

La expansión de estas actividades también requiere el desarrollo de infraestructura complementaria, como sistemas energéticos, redes de abastecimiento de agua y servicios logísticos especializados que permitan sostener operaciones industriales de gran escala.

En este contexto, el fortalecimiento de la infraestructura logística aparece como uno de los factores determinantes para acompañar el crecimiento de la minería regional y mejorar su integración con los flujos de comercio internacional.

Según estimaciones citadas durante las reuniones del BID, el consumo global de minerales estratégicos podría aumentar entre 470 % y 800 % hacia 2050 (Ïmagen: Shutterstok)

La región busca posicionarse en las cadenas de suministro globales

América Latina ocupa una posición relevante en el abastecimiento mundial de minerales críticos. Actualmente, la región aporta alrededor del 30 % de la oferta global de estos recursos, que resultan fundamentales para industrias vinculadas a la movilidad eléctrica, la producción de baterías, la tecnología y las energías renovables.

La demanda internacional de estos materiales muestra una tendencia de crecimiento acelerado. Según estimaciones citadas durante las reuniones del BID, el consumo global de minerales estratégicos podría aumentar entre 470 % y 800 % hacia 2050, impulsado por el proceso de electrificación de la economía y la transición energética.

En este contexto, economías como Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur buscan diversificar y asegurar sus cadenas de suministro, lo que refuerza el interés por los recursos minerales disponibles en América Latina.

El BID estima que la región concentra actualmente más de 150.000 millones de dólares en proyectos mineros en desarrollo, lo que refleja el creciente interés internacional por estos recursos y abre nuevas oportunidades de inversión en distintos países.

El desafío de desarrollar cadenas de valor regionales

Más allá de la expansión de la actividad extractiva, el organismo remarcó la importancia de avanzar en el desarrollo de cadenas de valor más completas dentro de la región. Esto implica promover procesos de refinamiento, procesamiento industrial y generación de capacidades productivas que permitan capturar mayor valor agregado.

El objetivo de iniciativas como LAC Minerals es acompañar ese proceso mediante el financiamiento de proyectos, el fortalecimiento de marcos regulatorios y la articulación entre gobiernos, empresas e inversores internacionales.

En este escenario, la logística vuelve a ocupar un rol central. La consolidación de nuevas cadenas industriales vinculadas a minerales críticos requerirá infraestructuras de transporte eficientes, sistemas energéticos confiables y redes logísticas capaces de conectar producción, procesamiento y exportación.

De esta manera, el desarrollo de minerales estratégicos no solo plantea oportunidades para la minería regional, sino también para la expansión de la infraestructura logística y la integración de América Latina en las nuevas cadenas de suministro globales.