España proyecta un impacto de 140 millones de euros por digitalizar sus puertos

Un análisis sectorial plantea que la incorporación de digitalización avanzada en los puertos españoles podría traducirse en mejoras de eficiencia logística y, como resultado, en beneficios económicos asociados a esos avances

La transformación digital de los puertos responde a una tendencia global donde las infraestructuras logísticas se convierten en plataformas inteligentes (Imagen: Shutterstock)

Un estudio presentado por la Asociación Española del Transporte (AET) proyecta que la incorporación de digitalización avanzada en los puertos podría generar hasta 140 millones de euros anuales en beneficios económicos, a partir de mejoras en eficiencia operativa, reducción de demoras y optimización de recursos en la cadena logística marítima.

El análisis toma como referencia la experiencia del Puerto de Busan y propone adaptar ese modelo al ecosistema portuario español mediante el desarrollo de un entorno digital integrado que permita gestionar operaciones en tiempo real, anticipar congestiones y coordinar actores de la comunidad portuaria con mayor precisión.

Un salto en eficiencia para la cadena marítima

El estudio plantea que la implementación de un sistema basado en inteligencia artificial, gemelos digitales y analítica avanzada permitiría mejorar la puntualidad de los buques, optimizar la planificación de atraques y reducir tiempos de espera en muelles y terminales.

Estas variables impactan directamente en la competitividad logística, ya que cada hora de demora en puerto implica costos adicionales para navieras, operadores y cargadores.

La experiencia internacional citada en el informe muestra que la integración de datos en tiempo real, combinada con modelos predictivos, permite mejorar significativamente la coordinación entre terminales, autoridades portuarias y operadores logísticos.

En ese sentido, el concepto no apunta a herramientas visuales o recreativas, sino a un gemelo digital operacional conectado a sistemas reales de tráfico marítimo y gestión portuaria.

Impacto económico con base logística

El cálculo de hasta 140 millones de euros anuales surge de la estimación de mejoras en productividad, reducción de tiempos improductivos y mejor utilización de infraestructura existente.

En términos logísticos, el impacto se traduce en menor congestión, mayor rotación de buques, optimización del uso de muelles y reducción de ineficiencias en movimientos de carga.

En un contexto global donde el comercio marítimo continúa siendo el principal medio de transporte de mercancías, la eficiencia portuaria se vuelve un factor estratégico.

Los puertos no operan de manera aislada: forman parte de cadenas de suministro internacionales que requieren precisión en tiempos de llegada, descarga, despacho aduanero y distribución terrestre.

Tecnología aplicada a la logística real

El modelo propuesto se apoya en el uso de inteligencia artificial para predicción de arribos, simulación de escenarios y planificación dinámica, junto con herramientas de trazabilidad digital que permiten compartir información entre actores del ecosistema logístico.

La clave no está únicamente en incorporar tecnología, sino en integrarla con los sistemas existentes y en garantizar interoperabilidad entre plataformas.

La gobernanza de datos, la ciberseguridad y la coordinación institucional aparecen como elementos centrales para que la digitalización genere resultados concretos.

El análisis toma como referencia la experiencia del Puerto de Busan y propone adaptar ese modelo al ecosistema portuario español (Foto: Shutterstock)

En este marco, la digitalización portuaria no solo mejora operaciones internas, sino que fortalece la posición del país dentro del comercio internacional.

Una mayor eficiencia en puertos impacta en costos logísticos, tiempos de tránsito y previsibilidad, factores decisivos para exportadores e importadores.

Puertos como nodos estratégicos del comercio exterior

La transformación digital de los puertos responde a una tendencia global donde las infraestructuras logísticas se convierten en plataformas inteligentes.

La capacidad de anticipar congestiones, redistribuir recursos y tomar decisiones basadas en datos permite reducir fricciones y mejorar la competitividad sistémica.

En un escenario de creciente exigencia operativa, donde las cadenas de suministro enfrentan presiones por volatilidad geopolítica y disrupciones comerciales, la digitalización avanzada se posiciona como herramienta estratégica.

Más que una innovación tecnológica aislada, se trata de una inversión en eficiencia logística que impacta directamente en el comercio exterior.

