Movant LogComex

Planificación, formación y coordinación: el alcance del nuevo Consejo Portuario bonaerense

Con funciones consultivas y técnicas, el nuevo organismo busca aportar previsibilidad y coordinación en un entramado portuario con impacto directo en el comercio exterior y la logística nacional

Guardar
La creación de este espacio
La creación de este espacio puede contribuir a mejorar la sincronización entre las distintas instancias de gobierno y los operadores, especialmente en puertos que juegan un rol clave en el comercio exterior argentino (Foto: Shutterstock)

La Provincia de Buenos Aires creó el Consejo Portuario provincial como un órgano asesor para fortalecer la planificación estratégica del sistema portuario y mejorar la articulación entre los distintos actores de la logística y el comercio exterior. La medida fue formalizada mediante la Resolución N° 29-MPCEITGP-2026 y apunta a acompañar el desarrollo de los puertos bonaerenses en un contexto de mayor complejidad operativa.

El nuevo Consejo funcionará dentro de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios y contará con participación de puertos públicos y privados, además de actores vinculados a la infraestructura y la logística. Su rol será generar instancias de consulta técnica, promover buenas prácticas y aportar a la formación y planificación del sector portuario.

La Provincia impulsa un esquema de coordinación para vincular puertos, logística y comercio exterior

El nuevo Consejo Portuario tendrá entre sus funciones desarrollar propuestas relacionadas con la logística y el desarrollo portuario, brindar recomendaciones sobre temas de transporte y servicios conexos, promover actividades de capacitación y fomentar el intercambio de información entre actores públicos y privados. La autoridad portuaria provincial presidirá el órgano, que deberá reunirse al menos una vez al año.

Esta iniciativa se enmarca en la vigencia de la Ley N° 15.477 y en la estructura normativa que asigna a la Subsecretaría de Asuntos Portuarios el rol de autoridad portuaria provincial, conforme a decretos que establecen funciones de planificación y ordenamiento del sistema portuario bonaerense.

Un espacio de planificación estratégico en un sistema portuario clave

La provincia de Buenos Aires concentra un sistema portuario de gran relevancia para la logística y el comercio exterior argentino. Con más de 1.200 kilómetros de litoral marítimo y fluvial, el territorio bonaerense alberga 27 puertos provinciales y privados con perfiles comerciales e industriales, además de más de 190 puertos recreativos, 30 astilleros y más de 100 talleres navales menores.

Entre 2015 y 2023, los puertos radicados en la provincia concentraron un 38% del movimiento de carga a granel y el 40% del total de contenedores a nivel país, cifras que reflejan la importancia de la región para el sistema logístico argentino.

Un espacio de diálogo técnico
Un espacio de diálogo técnico con representantes de puertos públicos y privados podría facilitar la coordinación de proyectos de infraestructura, la optimización de capacidades operativas y la definición de prioridades para inversiones en obras logísticas (Foto: Shutterstock)

La creación del Consejo Portuario permite visibilizar la necesidad de generar mecanismos institucionales que promuevan la coordinación entre diferentes jurisdicciones, operadores y actores de la cadena logística.

En un contexto en el que la logística portuaria enfrenta desafíos de competitividad, ausencia de coordinación y presión sobre infraestructuras clave, la articulación técnica y estratégica entre actores públicos y privados puede aportar un marco más sólido para la toma de decisiones compartidas y la planificación a mediano y largo plazo.

Históricamente, la estructura del sistema portuario argentino combina puertos bajo jurisdicción nacional, provincial y municipales, lo que genera complejidades en la gobernanza y en la articulación de políticas integrales para el sector.

La creación de espacios de consulta técnica, como el nuevo Consejo Portuario bonaerense, puede contribuir a mejorar la sincronización entre las distintas instancias de gobierno y los operadores, especialmente en puertos que juegan un rol clave en el comercio exterior argentino, como los ubicados en Bahía Blanca, Dock Sud, San Nicolás o La Plata.

Impactos potenciales en la logística y el comercio exterior

Desde la perspectiva logística, la creación de este Consejo puede tener impactos positivos en varios frentes:

  • Mejor coordinación interportuaria: Un espacio de diálogo técnico con representantes de puertos públicos y privados podría facilitar la coordinación de proyectos de infraestructura, la optimización de capacidades operativas y la definición de prioridades para inversiones en obras logísticas, evitando solapamientos y fomentando sinergias entre terminales.
  • Planificación normativa y operativa: La articulación entre puertos y actores logísticos puede promover la armonización de prácticas operativas, la mejora de procedimientos administrativos y el intercambio de información estratégica, claves para reducir cuellos de botella y elevar la eficiencia del sistema de transporte multimodal.
  • Fortalecimiento de la formación y buenas prácticas: La promoción de espacios de capacitación y foros de expertos puede contribuir al desarrollo de capital humano especializado en logística portuaria, generando capacidades técnicas que acompañen la modernización y la adaptación del sistema a las demandas del comercio internacional.

Sin embargo, el impacto concreto dependerá de la continuidad del proceso de articulación y de la capacidad del Consejo para influir en decisiones políticas y de inversión de mayor envergadura.

En un escenario global de creciente competencia entre puertos por atraer tráficos y servicios, la existencia de mecanismos de planificación conjunta puede ser un activo estratégico para fortalecer la posición logística del país ante mercados internacionales.

En este sentido, la creación de este organismo también se produce en un contexto más amplio de cambios institucionales en el sistema portuario argentino, incluido el proceso de reorganización de la gobernanza portuaria nacional, con la creación de nuevas agencias y marcos normativos que buscan modernizar la gestión de puertos y vías navegables.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteirorPuertosBuenos Aires

Últimas Noticias

Cuando la logística se vuelve vital: el detrás de escena de los rescates en zonas aisladas

Helicópteros, embarcaciones, equipos terrestres y centros de comando integran sistemas que deben sincronizarse para responder a emergencias en zonas de difícil acceso y alta exposición al riesgo

Cuando la logística se vuelve

España reordena la operación de trenes de carga tras los últimos incidentes ferroviarios

Las medidas de seguridad adoptadas tras los incidentes de enero modificaron la circulación de trenes de mercancías y tensionaron la logística ferroviaria en regiones estratégicas

España reordena la operación de

Córdoba concreta su primera exportación aérea de carne refrigerada a Europa

Esta primera operación hacia el continente europeo confirma el avance de la provincia en conectividad internacional y logística exportadora argentina desde el interior del país

Córdoba concreta su primera exportación

IATA: el mercado global de carga aérea cerró 2025 con niveles récord y cambios en rutas clave

Datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo muestran un crecimiento sostenido de volúmenes y una reconfiguración de los principales corredores globales, con Asia y Europa como protagonistas

IATA: el mercado global de

Compras estratégicas y logística integrada en una industria pesada

Leandro Tomasini, gerente de compras en la industria siderúrgica, explica cómo la anticipación y la resolución de situaciones son clave para mantener una operación eficiente y sin interrupciones

Compras estratégicas y logística integrada
DEPORTES
De la profunda rivalidad al

De la profunda rivalidad al respeto mutuo: el día que Pep Guardiola tuvo un gran gesto con José Mourinho

Tras ser buscado por River y Boca, Maher Carrizo dejará Vélez: está a un paso de firmar con un grande de Europa

Joe Cole y el recuerdo del día que una celebración casi termina en tragedia: “Me quedé colgado como Indiana Jones”

Novak Djokovic buscará estirar su reinado en la final del Australian Open 2026 ante Carlos Alcaraz: hora, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

Otro escándalo con la barra de la U de Chile: provocaron incendios en el Estadio Nacional durante el duelo ante Audax Italiano

TELESHOW
Campi hizo emocionar a todos:

Campi hizo emocionar a todos: el día que fabricó una prótesis de nariz para un hombre que la había perdido por un cáncer

El inesperado elogio de Wanda Nara a Eugenia Tobal que revive su enfrentamiento con la China Suárez

Susana Giménez sigue festejando su cumpleaños en Madrid: el divertido encuentro con Ricardo Darín y Florencia Bas

La historia del cocinero Edgardo Ríos: de no poder pagar el alquiler a tener más de diez millones de seguidores

Coki Ramírez habla de “Mujer Salvaje”, la canción que grabó con la voz de Locomotora Oliveras tras su muerte: “Quiero viva su memoria”

INFOBAE AMÉRICA

Cortes de luz, hambre y

Cortes de luz, hambre y represión: el drama humanitario del pueblo cubano que pone a la dictadura al borde del colapso

Por qué Cândido Godói es conocida como la capital mundial de los gemelos y qué la hace única

Kiev anunció que una falla técnica provocó cortes de luz en Ucrania y Moldavia

Continúa la purga en el régimen chino: ahora está bajo investigación el ministro de Gestión de Emergencias

Salvadoreños en Italia podrán tramitar su DUI en jornada extraordinaria este día