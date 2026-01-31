Planificación, formación y coordinación: el alcance del nuevo Consejo Portuario bonaerense

La creación de este espacio puede contribuir a mejorar la sincronización entre las distintas instancias de gobierno y los operadores, especialmente en puertos que juegan un rol clave en el comercio exterior argentino (Foto: Shutterstock)

La Provincia de Buenos Aires creó el Consejo Portuario provincial como un órgano asesor para fortalecer la planificación estratégica del sistema portuario y mejorar la articulación entre los distintos actores de la logística y el comercio exterior. La medida fue formalizada mediante la Resolución N° 29-MPCEITGP-2026 y apunta a acompañar el desarrollo de los puertos bonaerenses en un contexto de mayor complejidad operativa.

El nuevo Consejo funcionará dentro de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios y contará con participación de puertos públicos y privados, además de actores vinculados a la infraestructura y la logística. Su rol será generar instancias de consulta técnica, promover buenas prácticas y aportar a la formación y planificación del sector portuario.

La Provincia impulsa un esquema de coordinación para vincular puertos, logística y comercio exterior

El nuevo Consejo Portuario tendrá entre sus funciones desarrollar propuestas relacionadas con la logística y el desarrollo portuario, brindar recomendaciones sobre temas de transporte y servicios conexos, promover actividades de capacitación y fomentar el intercambio de información entre actores públicos y privados. La autoridad portuaria provincial presidirá el órgano, que deberá reunirse al menos una vez al año.

Esta iniciativa se enmarca en la vigencia de la Ley N° 15.477 y en la estructura normativa que asigna a la Subsecretaría de Asuntos Portuarios el rol de autoridad portuaria provincial, conforme a decretos que establecen funciones de planificación y ordenamiento del sistema portuario bonaerense.

Un espacio de planificación estratégico en un sistema portuario clave

La provincia de Buenos Aires concentra un sistema portuario de gran relevancia para la logística y el comercio exterior argentino. Con más de 1.200 kilómetros de litoral marítimo y fluvial, el territorio bonaerense alberga 27 puertos provinciales y privados con perfiles comerciales e industriales, además de más de 190 puertos recreativos, 30 astilleros y más de 100 talleres navales menores.

Entre 2015 y 2023, los puertos radicados en la provincia concentraron un 38% del movimiento de carga a granel y el 40% del total de contenedores a nivel país, cifras que reflejan la importancia de la región para el sistema logístico argentino.

Un espacio de diálogo técnico con representantes de puertos públicos y privados podría facilitar la coordinación de proyectos de infraestructura, la optimización de capacidades operativas y la definición de prioridades para inversiones en obras logísticas (Foto: Shutterstock)

La creación del Consejo Portuario permite visibilizar la necesidad de generar mecanismos institucionales que promuevan la coordinación entre diferentes jurisdicciones, operadores y actores de la cadena logística.

En un contexto en el que la logística portuaria enfrenta desafíos de competitividad, ausencia de coordinación y presión sobre infraestructuras clave, la articulación técnica y estratégica entre actores públicos y privados puede aportar un marco más sólido para la toma de decisiones compartidas y la planificación a mediano y largo plazo.

Históricamente, la estructura del sistema portuario argentino combina puertos bajo jurisdicción nacional, provincial y municipales, lo que genera complejidades en la gobernanza y en la articulación de políticas integrales para el sector.

La creación de espacios de consulta técnica, como el nuevo Consejo Portuario bonaerense, puede contribuir a mejorar la sincronización entre las distintas instancias de gobierno y los operadores, especialmente en puertos que juegan un rol clave en el comercio exterior argentino, como los ubicados en Bahía Blanca, Dock Sud, San Nicolás o La Plata.

Impactos potenciales en la logística y el comercio exterior

Desde la perspectiva logística, la creación de este Consejo puede tener impactos positivos en varios frentes:

Mejor coordinación interportuaria: Un espacio de diálogo técnico con representantes de puertos públicos y privados podría facilitar la coordinación de proyectos de infraestructura, la optimización de capacidades operativas y la definición de prioridades para inversiones en obras logísticas, evitando solapamientos y fomentando sinergias entre terminales.

Planificación normativa y operativa: La articulación entre puertos y actores logísticos puede promover la armonización de prácticas operativas, la mejora de procedimientos administrativos y el intercambio de información estratégica, claves para reducir cuellos de botella y elevar la eficiencia del sistema de transporte multimodal.

Fortalecimiento de la formación y buenas prácticas: La promoción de espacios de capacitación y foros de expertos puede contribuir al desarrollo de capital humano especializado en logística portuaria, generando capacidades técnicas que acompañen la modernización y la adaptación del sistema a las demandas del comercio internacional.

Sin embargo, el impacto concreto dependerá de la continuidad del proceso de articulación y de la capacidad del Consejo para influir en decisiones políticas y de inversión de mayor envergadura.

En un escenario global de creciente competencia entre puertos por atraer tráficos y servicios, la existencia de mecanismos de planificación conjunta puede ser un activo estratégico para fortalecer la posición logística del país ante mercados internacionales.

En este sentido, la creación de este organismo también se produce en un contexto más amplio de cambios institucionales en el sistema portuario argentino, incluido el proceso de reorganización de la gobernanza portuaria nacional, con la creación de nuevas agencias y marcos normativos que buscan modernizar la gestión de puertos y vías navegables.