Movant LogComex

Interferencias tecnológicas y seguridad marítima: un nuevo riesgo para las cadenas de suministro

Las crecientes interferencias en sistemas de navegación y el aumento de incidentes en rutas clave refuerzan la vulnerabilidad del transporte marítimo global y obligan a replantear la gestión del riesgo

Guardar
En un contexto de cadenas
En un contexto de cadenas de suministro altamente integradas y sensibles al tiempo, cualquier alteración en la navegación impacta sobre la confiabilidad de las rutas marítimas (Imagen: Shutterstock)

La seguridad marítima volvió a encender alarmas en Europa y a nivel global. Catorce países ribereños del mar Báltico y del mar del Norte advirtieron recientemente sobre el incremento de riesgos para la navegación comercial, asociados a interferencias en sistemas satelitales y a la manipulación de datos de identificación de buques.

En paralelo, un informe internacional sobre piratería y robos armados confirma que las amenazas a la operación marítima no solo persisten, sino que se diversifican y se vuelven más complejas.

La advertencia europea pone el foco en dos pilares críticos del transporte marítimo moderno: el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) y el Sistema Automático de Identificación (AIS). Ambos son esenciales para la navegación segura, la coordinación del tráfico marítimo y la respuesta ante emergencias. Según los países firmantes, las interferencias y falsificaciones detectadas —atribuidas a acciones originadas en la Federación Rusa— degradan de manera directa la seguridad operativa de los buques que transitan aguas europeas, en especial en el mar Báltico.

Estas disrupciones no son un problema técnico aislado. En un contexto de cadenas de suministro altamente integradas y sensibles al tiempo, cualquier alteración en la navegación impacta sobre la confiabilidad de las rutas marítimas, la planificación logística y la continuidad de los flujos comerciales. La pérdida o degradación de señales de posicionamiento afecta la toma de decisiones a bordo, incrementa el riesgo de colisiones y complica las maniobras en zonas de tráfico intenso.

Un escenario global de riesgos crecientes

El llamado de atención europeo se alinea con las conclusiones del último informe del International Maritime Bureau (IMB), que registró 137 incidentes de piratería y robos armados contra buques en 2025, frente a 116 en 2024. Si bien muchos de estos episodios fueron clasificados como oportunistas, el relevamiento muestra una tendencia preocupante: mayor presencia de armas, más abordajes efectivos y un aumento de la violencia contra las tripulaciones.

El documento destaca que el 91% de los incidentes reportados terminó con el abordaje exitoso del buque, y que en varias regiones estratégicas se observaron interferencias electrónicas que afectan los sistemas GNSS, incluso en situaciones no directamente vinculadas a piratería. Estas perturbaciones fueron registradas en corredores clave como el estrecho de Ormuz, el golfo de Omán, el mar Rojo y el golfo de Adén, zonas críticas para el comercio energético y de mercancías a escala global.

Desde la perspectiva de las cadenas de suministro, el problema no se limita al riesgo físico. La combinación de interferencias tecnológicas, amenazas a la seguridad y conflictos geopolíticos introduce incertidumbre operativa, obliga a desvíos de rutas, incrementa costos de seguros y refuerza la necesidad de buffers logísticos que van a contramano de los modelos de eficiencia ajustada.

Las autoridades instaron a reforzar
Las autoridades instaron a reforzar la capacitación de las tripulaciones, garantizar que los buques cuenten con capacidades adecuadas para operar ante interrupciones tecnológicas y acelerar el desarrollo de sistemas alternativos de radionavegación terrestre (Foto: Shutterstock)

Impacto directo en la planificación logística

La carta firmada por los países europeos subraya que “todos los buques están en riesgo” cuando se degradan los sistemas de navegación y de identificación. Esta afirmación tiene implicancias directas para los cargadores, operadores logísticos y responsables de supply chain, que dependen de la previsibilidad del transporte marítimo para cumplir plazos, coordinar inventarios y sostener contratos internacionales.

En este contexto, las autoridades instaron a reforzar la capacitación de las tripulaciones, garantizar que los buques cuenten con capacidades adecuadas para operar ante interrupciones tecnológicas y acelerar el desarrollo de sistemas alternativos de radionavegación terrestre, que permitan reducir la dependencia exclusiva del GNSS.

El informe del IMB coincide en la necesidad de mejorar la detección temprana y el reporte inmediato de incidentes, ya que la información oportuna es clave para prevenir nuevos ataques y minimizar impactos en rutas cercanas. La demora en la notificación de eventos, advierte el documento, sigue siendo un factor que amplifica los riesgos.

Un desafío estructural para el comercio internacional

Más allá de los episodios puntuales, ambos documentos reflejan un fenómeno de fondo: la seguridad marítima se convirtió en una variable estructural de la logística global. La combinación de interferencias electrónicas, flotas opacas utilizadas para eludir sanciones y un escenario geopolítico fragmentado redefine el mapa de riesgos del transporte marítimo.

Para las cadenas de suministro, esto implica repensar estrategias de resiliencia, diversificación de rutas y gestión de contingencias. La plena implementación de las regulaciones internacionales y la cooperación entre Estados, operadores y autoridades marítimas aparece como una condición necesaria para sostener la fluidez del comercio en un entorno cada vez más expuesto a disrupciones no convencionales.

En un sistema donde el 80% del comercio mundial se mueve por mar, la seguridad de la navegación deja de ser un tema sectorial y se consolida como un factor crítico para la estabilidad de las cadenas de suministro y del comercio internacional.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorTransporte MarítimoSeguridad

Últimas Noticias

Comercio exterior y biocombustibles: cómo la agroindustria argentina se adapta a nuevas demandas

Gustavo Stortoni, director de ventas en una empresa de comercio exterior, analiza el crecimiento de la industria, los desafíos logísticos y el rol clave del despachante de aduana

Comercio exterior y biocombustibles: cómo

Logística fluvial: avanzan las tareas de dragado en el río Uruguay

Las tareas de mantenimiento del canal navegable frente a Concepción del Uruguay buscan asegurar calado, previsibilidad operativa y menores costos logísticos en una vía fluvial estratégica para la región

Logística fluvial: avanzan las tareas

La logística de los langostinos: del mar al comercio internacional sin romper la cadena

Desde la captura hasta la exportación, el langostino recorre una cadena logística exigente donde el frío, los tiempos y los controles definen su valor y su destino

La logística de los langostinos:

Logística, estacionalidad y abastecimiento en la industria del juguete

Diego Coronel, responsable de logística y abastecimiento en una empresa de juguetes, describe los retos operativos de un sector caracterizado por su estacionalidad y plazos estrictos

Logística, estacionalidad y abastecimiento en

Tensiones arancelarias entre Colombia y Ecuador afectan al comercio y las cadenas de suministro

El conflicto arancelario entre ambos países podría incrementar los costos de importación y exportación, afectando a consumidores y empresas, especialmente en alimentos, vehículos y productos farmacéuticos

Tensiones arancelarias entre Colombia y
DEPORTES
La decisión que tomó Chelsea

La decisión que tomó Chelsea con el argentino Aron Anselmino que desató la furia del Borussia Dortmund

Flamengo negocia para fichar a una figura de la Premier League y firmaría la compra más cara de la historia de Sudamérica

Platense e Instituto abrirán la actividad de la segunda fecha del Torneo Apertura en Vicente López: hora, TV y formaciones

Arrancó la nueva era de la Fórmula 1: los equipos que salieron a pista, la bandera roja de Colapinto y los primeros tiempos

Argentina tendrá 11 torneos internacionales de tenis en el primer trimestre del año

TELESHOW
Cruz Urcera, el hijo menor

Cruz Urcera, el hijo menor de Nicole Neumann, comparte la pasión de su padre por los autos: la tierna foto

Wanda Nara reveló el apodo que le puso a Mauro Icardi en complicidad con L-Gante y Maxi López

L-Gante y Maxi López juntos por primera vez en vivo: “Vos hiciste todo bien con Wanda, yo todo mal”

El desopilante encuentro entre Wanda Nara, L-Gante y Maxi López en vivo: “Soy el amor de la vida de los dos”

El inesperado conflicto entre Wanda Nara y Esther Goris que se desató en las cocinas de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Los hutíes amenazan con nuevos

Los hutíes amenazan con nuevos ataques a embarcaciones en el mar Rojo

Qué es la Gran Muralla Verde del desierto de Sahara que funciona como barrera vegetal en África

Salman Rushdie: “La idea del peligro y la violencia está cerca de todos”

Ecuador anunció que realizará operaciones militares con apoyo de los Estados Unidos

Obama dijo que la muerte de un hombre en un operativo del ICE en Minnesota debe ser “una llamada de atención”