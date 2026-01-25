Movant LogComex

Tensiones arancelarias entre Colombia y Ecuador afectan al comercio y las cadenas de suministro

El conflicto arancelario entre ambos países podría incrementar los costos de importación y exportación, afectando a consumidores y empresas, especialmente en alimentos, vehículos y productos farmacéuticos

Según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) de Colombia, esta medida podría perjudicar tanto a los consumidores colombianos como ecuatorianos, ya que incrementaría los costos de productos clave importados (Imagen: Shutterstock)

El reciente conflicto arancelario entre Colombia y Ecuador ha generado importantes inquietudes en el comercio bilateral, afectando las relaciones comerciales y las cadenas de abastecimiento entre ambos países. La Comunidad Andina, a través de su Secretario General, Gonzalo Gutiérrez Reinel, ha instado a ambos gobiernos a buscar una solución negociada, destacando la importancia de la integración latinoamericana y el diálogo en un contexto internacional cada vez más complejo.

El anuncio por parte de Colombia de una elevación de tasas en el comercio bilateral, que incluye la imposición de aranceles de hasta un 30% sobre 20 productos ecuatorianos, ha sido recibido con preocupación por las autoridades y gremios de ambos países.

Según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) de Colombia, esta medida podría perjudicar tanto a los consumidores colombianos como ecuatorianos, ya que incrementaría los costos de productos clave importados, como tableros de madera, conservas de pescado, mariscos congelados y aceite de palma, entre otros.

El Secretario General de la Comunidad Andina, en su comunicado oficial, solicitó a los presidentes de Colombia y Ecuador la postergación de las medidas anunciadas, subrayando que las decisiones deben basarse en la cooperación regional y no en confrontaciones arancelarias que solo agraven la situación económica de ambos países. Gutiérrez Reinel se ofreció a mediar en un diálogo estrecho para abordar las preocupaciones de ambas naciones, privilegiando siempre la integración andina como base para el bienestar común.

Las cadenas de abastecimiento entre Colombia y Ecuador dependen de productos que van desde alimentos hasta maquinaria y automóviles (Foto: Shutterstock)

Impacto en las cadenas de abastecimiento

El comercio bilateral entre Colombia y Ecuador ha mostrado una balanza superavitaria para Colombia, con exportaciones que entre enero y octubre de 2025 alcanzaron los 1.529 millones de dólares en comparación con los 680 millones de dólares de Ecuador. Ambos países tienen economías complementarias: Colombia es el tercer proveedor de Ecuador, mientras que Ecuador ocupa el sexto lugar como proveedor de Colombia. Esta relación comercial, que ha sido históricamente beneficiosa para ambas partes, se ve amenazada por las nuevas medidas arancelarias.

Las cadenas de abastecimiento entre Colombia y Ecuador dependen de productos que van desde alimentos hasta maquinaria y automóviles. Este flujo constante de bienes podría verse gravemente afectado si los aranceles se implementan, especialmente en sectores sensibles a precios y disponibilidad, como el de medicamentos, vehículos y productos agrícolas. Los sectores más afectados en Colombia serían aquellos ubicados en departamentos como Antioquia, Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca, que tienen una fuerte presencia en las exportaciones hacia Ecuador.

Un llamado a la diplomacia y la solución pacífica

Desde el sector empresarial, se ha hecho un llamado urgente a la diplomacia para evitar que el conflicto escale y afecte aún más las economías de ambos países. Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, subrayó que esta confrontación no beneficia a ninguna de las partes, y que los grandes perdedores serán los consumidores de Ecuador y Colombia, quienes enfrentarían mayores costos por los aranceles. Según Díaz Molina, la situación requiere una mesa de trabajo bilateral para revisar los irritantes comerciales y evitar que las medidas entren en vigor, lo que afectaría a cerca de 2.700 empresas colombianas que actualmente exportan a Ecuador.

Este conflicto es un claro recordatorio de los riesgos que enfrentan las cadenas de abastecimiento en un contexto de crecientes barreras comerciales. La integración regional y el diálogo son esenciales para garantizar que los procesos de comercio internacional sigan siendo fluidos y que las empresas de ambos países puedan acceder a mercados más competitivos sin los obstáculos impuestos por las tarifas y restricciones.

Conclusión: un llamado a la cooperación regional

La Comunidad Andina sigue siendo un pilar fundamental para la integración de los países miembros, y es crucial que tanto Colombia como Ecuador encuentren soluciones diplomáticas que permitan resolver el conflicto sin dañar el comercio bilateral ni afectar las cadenas de abastecimiento. La cooperación es clave para asegurar que, a pesar de las dificultades, la relación comercial entre estos dos países siga fortaleciéndose en beneficio de la región andina en su conjunto.

