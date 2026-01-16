Movant LogComex

Clasificación, controles y criterio técnico: el rol del despachante en operaciones complejas

María Isabel Mestre, despachante de aduana, analiza los desafíos de gestionar mercaderías diversas y la importancia de conocer en profundidad cada producto

Guardar
María Isabel Mestre es despachante
María Isabel Mestre es despachante de aduana (Foto: Movant Connection)

Al hablar sobre la dinámica del sector y la necesidad de adaptarse a contextos cambiantes, María comenta que “el comercio exterior es un cambio permanente y hay que ir accionando a eso”. En esta entrevista, analiza el impacto de la normativa, la diversidad de mercaderías y la importancia de anticiparse para evitar desvíos operativos.

¿Qué dificultades implica gestionar gran diversidad de productos en comercio exterior?

La principal dificultad es que no podés improvisar. Cada producto tiene su complejidad y lo primero que hay que conocer es exactamente qué es lo que se va a importar o exportar. Los usuarios tienen que poder explicarlo bien y uno tiene que saber clasificarlo correctamente, porque la clasificación arancelaria es la base de toda la operación. Si eso está mal, después vienen los problemas: intervenciones que no se previeron, costos que no se contemplaron o demoras innecesarias.

En ese proceso aparecen muchas intervenciones técnicas. ¿Cómo impacta eso en la operatoria diaria?

Impacta mucho. Yo hoy trabajo con insumos para alimentos, por ejemplo, y ahí tenés intervenciones de INAL, a veces de SENASA, en otros casos productos que son precursores químicos y requieren intervención del REPROCANN.

En productos químicos hay una enorme cantidad de normativas que hay que conocer. Si no las conocés, terminás haciendo errores que después generan un perjuicio grande. Por eso hay cosas que directamente no hago yo y se suelen derivar a terceros especializados, como seguridad eléctrica. No me puedo arriesgar a emitir algo que después no sirva.

¿Qué rol juega hoy la tecnología en el despacho aduanero?

Es fundamental. El sistema Malvina, que antes era el Sistema María, nos ayuda muchísimo. Ahí podés ver rápidamente si una mercadería tiene restricciones, si lleva intervenciones, si tiene algún derecho antidumping, si está alcanzada por algún régimen especial.

Antes había valores criterio que encarecían mucho las operaciones y si no se lo advertías al importador, el negocio no cerraba. Hoy muchas de esas trabas ya no están, pero igual hay que revisar todo con detalle.

¿Qué controles existen en los embalajes?

Todos los embalajes de madera en importación llevan control de SENASA. Siempre. Si viene un pallet o un cajón de madera, hay que hacer el trámite correspondiente, pagar el arancel y esperar si el sistema libera o pide inspección.

Cuando se requiere esa revisión, se abre el contenedor o se controla la carga para confirmar que no haya plagas. Es una disposición internacional, la “NIMF 15”, que rige desde hace muchos años. No es compleja, pero debe cumplirse en cada operación.

¿Ese control puede generar costos adicionales?

Sí, porque una inspección implica movimientos portuarios, turnos, tiempos y demás. No es grave, pero suma costos y demora la operatoria. Hay países, como India, donde prácticamente siempre sale con inspección. Entonces ya lo sabés de antemano y lo tenés que contemplar en la planificación logística.

¿Hay algún tipo de producto que te resulte especialmente desafiante?

Los químicos. Son los que más me gustan y también los más complejos. Tenés que analizar si son de origen natural o artificial, si corresponden a flora, si requieren intervención del Ministerio de Ambiente.

Hay productos de origen vegetal que no aparecen claramente en el sistema y hay que investigar el nombre botánico, el origen, si es cultivado o silvestre. Hubo épocas donde esto no se controlaba bien y quedaron contenedores frenados durante meses. Hoy quizás no se controla tanto, pero la normativa existe y no podés ignorarla.

Refiriéndose al comercio exterior, Isabel
Refiriéndose al comercio exterior, Isabel comenta que "cada producto tiene su complejidad y lo primero que hay que conocer es exactamente qué es lo que se va a importar o exportar" (Foto: Shutterstock)

También trabajás con operaciones dentro del Mercosur. ¿Qué cambia cuando hay acuerdos comerciales?

Desde el despacho, lo clave es el certificado de origen. Tiene que estar perfectamente emitido: datos de factura, CUIT, posición arancelaria, valores, texto correcto y demás. Con que un solo dato esté mal, deja de ser válido y el importador pierde la preferencia arancelaria.

Hoy, en el Mercosur, estos comprobantes son digitales y ya no circulan en papel, lo que agiliza los procesos, pero también exige un control previo mucho más riguroso.

Pensando en el contexto actual, ¿cómo ves el escenario para el comercio exterior?

Hay mucha expectativa. Se eliminaron muchas restricciones y eso ayudó a que las importaciones industriales crezcan. Pero también hay una recesión de consumo y eso es un riesgo. Si el mercado no se reactiva, todo se frena. De todos modos, hay esperanza de que el proceso continúe, que se termine de abrir el cepo y que el país pueda encontrar un equilibrio.

¿Ese equilibrio entre importar y exportar sigue siendo clave?

Totalmente. Si pretendemos ser un país exportador, también tenemos que importar. Nadie te compra si vos no comprás. El desafío es encontrar ese punto justo.

Hoy los costos logísticos son altos y el tipo de cambio no siempre acompaña para exportar, pero la expectativa es que eso se vaya acomodando. Nosotros estamos en el medio, entre la Aduana y las empresas, y necesitamos que el sistema funcione para que todos podamos trabajar.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorAbastecimientoDespachante de Aduana

Últimas Noticias

Con crecimiento moderado, el comercio impulsará reconfiguraciones en las cadenas de suministro

Un informe del Banco Mundial anticipa que la desaceleración prevista desde 2026 impactará en los flujos internacionales y en la planificación productiva global

Con crecimiento moderado, el comercio

Planificación, tiempo y servicios: la logística como eje en proyectos energéticos

Augusto Billordo, profesional en logística y compras, comparte su experiencia en proyectos del sector energético y reflexiona sobre la planificación y la coordinación

Planificación, tiempo y servicios: la

Empleo, informalidad y habilidades: los desafíos del talento en un mundo en transformación

Bárbara Perrot, economista especializada en empleo y desarrollo productivo con foco en Argentina, aporta una mirada global sobre los cambios estructurales que atraviesan las ocupaciones y la inserción laboral

Empleo, informalidad y habilidades: los

Argentina y la UE avanzan en la digitalización de la cadena pesquera para agilizar exportaciones

La conexión directa entre plataformas de certificación permitirá optimizar procesos, evitar demoras en frontera y reforzar la eficiencia de la cadena pesquera exportadora

Argentina y la UE avanzan

Desarrollo o presión fiscal: la lección de ciudades modernas

La experiencia de una ciudad europea sin ventajas geográficas muestra que el crecimiento no depende de la presión fiscal, sino de reglas claras y políticas públicas orientadas al desarrollo

Desarrollo o presión fiscal: la
DEPORTES
Luto en el fútbol brasileño:

Luto en el fútbol brasileño: el micro que trasladaba al Águia de Marabá tras jugar la Copinha chocó y murió un entrenador

El ranking de los deportistas mejores pagos del mundo con Cristiano Ronaldo en la cima y Lionel Messi en el podio

Sebastián Báez, intratable: ganó dos partidos en un día, sigue invicto en 2026 y clasificó a la final en Auckland

Fotos en el gimnasio, guiños en las redes y un testigo anónimo: los detalles del escándalo de infidelidad de una estrella del fútbol

Andrea Collarini es el único semifinalista argentino en el AAT Challenger y tres tenistas nacionales avanzaron a cuartos del W50

TELESHOW
Christian Petersen continúa con su

Christian Petersen continúa con su recuperación: ejercicios, introspección y la compañía de su esposa

Así es la colaboración de Bizarrap con Gorillaz: “Otro sueño cumplido gracias a la música”

Sabrina Rojas sorprendió al revelar detalles inéditos sobre su divorcio con Luciano Castro: “Fue hace unos meses”

Maru Botana y Sofía Solá: días de playa, mate y complicidad en Punta del Este

Verano Trippin llega a Prime Video: Zoe Hochbaum, Miranda de la Serna y una película sobre el fin de la adolescencia

INFOBAE AMÉRICA

Afirman que la brutal represión

Afirman que la brutal represión le puso una pausa a las protestas contra el régimen iraní

El Louvre enfrenta polémica por tarifas desiguales: quejas de turistas extracomunitarios y reclamo de los trabajadores

La musaraña común puede achicar y restaurar su cerebro cada invierno

Renunció el primer ministro de Yemen y fue sustituido por su canciller

Estudio global alerta: los deltas más grandes del mundo se hunden más rápido que el nivel del mar