Argentina y la UE avanzan en la digitalización de la cadena pesquera para agilizar exportaciones

Desde una mirada de cadenas de suministro, el cambio impacta en la velocidad de despacho, la confiabilidad documental y la planificación de los flujos hacia destino (Foto: Shutterstock)

La cadena de suministro de productos pesqueros entre Argentina y Europa sumará un nuevo salto de eficiencia a partir de la interoperabilidad digital entre sistemas de certificación. La integración permitirá reducir tiempos administrativos, mejorar la trazabilidad y reforzar la previsibilidad logística en un flujo comercial clave para el país.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que la Comisión Europea, a través de su Dirección de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE), ofreció a la Argentina la posibilidad de interconectarse con el Sistema CATCH, la nueva plataforma digital de certificación pesquera de la Unión Europea, vigente desde el 10 de enero de 2026.

Esta conexión permitirá que el Módulo de Exportaciones del SIFIPA dialogue de forma directa con el Módulo de Importaciones de CATCH, eliminando pasos intermedios que hasta ahora recaían sobre los importadores europeos. Desde una mirada de cadenas de suministro, el cambio impacta en la velocidad de despacho, la confiabilidad documental y la planificación de los flujos hacia destino.

Menos fricción administrativa y mayor previsibilidad logística

Uno de los principales efectos de la interoperabilidad es la reducción de fricciones administrativas en el tramo documental de la cadena. Al evitar que la carga recaiga sobre los importadores, se minimiza el riesgo de demoras en frontera, rechazos por inconsistencias o cuellos de botella asociados a la validación manual de certificados.

Para las empresas exportadoras argentinas, esto se traduce en mayor previsibilidad operativa sobre los tiempos de ingreso al mercado europeo, un factor crítico para productos con exigencias sanitarias y de frescura. En términos logísticos, la mejora en la coordinación permite optimizar cronogramas, reducir costos indirectos y mejorar la confiabilidad de los compromisos comerciales.

El trabajo de integración no es reciente. Desde comienzos de 2025, los equipos técnicos avanzan, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, en el desarrollo de una interconexión automatizada entre los sistemas argentinos y europeos, con apoyo de áreas de tramitación digital e informática del Estado nacional.

La interoperabilidad garantiza un registro transparente y estandarizado de las operaciones, alineado con los requisitos del mercado comunitario y con estándares internacionales de control (Foto: Shutterstock)

Trazabilidad, transparencia y análisis de datos

Más allá de la agilidad operativa, el nuevo esquema fortalece un eje central de las cadenas modernas: la trazabilidad. La interoperabilidad garantiza un registro transparente y estandarizado de las operaciones, alineado con los requisitos del mercado comunitario y con estándares internacionales de control.

El Sistema CATCH es la herramienta que utiliza la Unión Europea para certificar las importaciones pesqueras que ingresan al bloque. La posibilidad de integración directa fue ofrecida a un grupo reducido de países, lo que posiciona a Argentina en un nivel de alineamiento tecnológico y normativo poco habitual en el comercio pesquero internacional.

Desde la gestión de la cadena, contar con información digitalizada y validada en origen habilita mejores herramientas de análisis, facilita auditorías y reduce la incertidumbre operativa asociada a controles posteriores.

Impacto estratégico en el comercio exterior pesquero

El mercado europeo es uno de los destinos más relevantes para los productos pesqueros argentinos. En ese contexto, cualquier mejora que reduzca tiempos y riesgos en el ingreso tiene un efecto directo sobre la competitividad sectorial y el desempeño de la cadena.

Además, la iniciativa refuerza los compromisos internacionales vinculados a la lucha contra la pesca ilegal y no reglamentada. La trazabilidad digital y la validación cruzada de información aseguran el cumplimiento normativo y responden a una demanda creciente de transparencia por parte de los mercados de destino.

En un escenario de cadenas cada vez más exigentes, la interoperabilidad entre sistemas nacionales y regionales se consolida como un factor estratégico. Para Argentina, esta integración no solo agiliza exportaciones, sino que fortalece un posicionamiento basado en eficiencia operativa, confiabilidad y cumplimiento, claves para sostener y ampliar su presencia en el comercio pesquero internacional.