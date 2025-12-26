Crecimiento moderado y retos en el mercado de servicios logísticos a terceros

En Latinoamérica se espera que el mercado de 3PL alcance 38.4 mil millones de dólares en 2025, con un impulso clave proveniente del comercio electrónico y la digitalización de los procesos logísticos (Imagen: Shutterstock)

A medida que 2025 llega a su fin, el mercado global de servicios logísticos a terceros (3PL) se enfrenta a un escenario mixto, marcado por un crecimiento moderado en Europa y un impulso más dinámico en Latinoamérica.

Se proyecta que el mercado global alcanzará los 307.500 millones de euros, con un crecimiento estimado del 4% anual, lo que refleja una desaceleración en comparación con el 10% alcanzado en años anteriores.

En este contexto, es clave reflexionar sobre los factores que están impulsando esta expansión, los desafíos estructurales que persisten y las estrategias necesarias para los próximos años.

Latinoamérica: un mercado más dinámico pero desafiante

En Latinoamérica, el panorama es más optimista, con una proyección de crecimiento del 7,3% entre 2024 y 2030. Se espera que el mercado de 3PL en la región alcance 38.4 mil millones de dólares en 2025, con un impulso clave proveniente del comercio electrónico y la digitalización de los procesos logísticos. La expansión de la logística de última milla es uno de los principales factores que está remodelando el sector, especialmente en países como Brasil, México y Argentina, donde la demanda de servicios logísticos ha aumentado de manera significativa debido al crecimiento del e-commerce. Sin embargo, el mercado latinoamericano sigue enfrentando varios desafíos estructurales, entre los que destacan la infraestructura insuficiente y las dificultades en la última milla, especialmente en las grandes ciudades con alta congestión.

A pesar de estos retos, el panorama para 2026 es positivo, y se espera que la adopción de soluciones tecnológicas avanzadas juegue un papel clave para superar estos obstáculos. Empresas de diversos sectores, como el gran consumo y la salud, liderarán la demanda de servicios logísticos tercerizados en la región. Además, la creciente externalización de las operaciones logísticas y la digitalización de las cadenas de suministro son factores clave que están impulsando la expansión del mercado. Se espera que, en los próximos años, la sostenibilidad y la reducción de emisiones también cobren relevancia en las estrategias de las empresas logísticas de Latinoamérica, alineándose con las tendencias globales hacia una logística más verde.

Al mirar hacia el 2026, se anticipa que el mercado de servicios logísticos a terceros continuará su expansión, aunque con matices diferentes según la región (Imagen: Shutterstock)

Europa: sostenibilidad y automatización como claves del futuro

En Europa, el crecimiento del mercado de 3PL en 2025 se mantiene moderado, con una estimación de 4,3% anual entre 2025 y 2029. A pesar de una desaceleración en el ritmo de expansión, se espera que el mercado europeo alcance los 113.9 mil millones de euros en 2025, lo que sigue siendo una cifra significativa para la región. El principal motor de este crecimiento sigue siendo la automatización de procesos logísticos y las inversiones en sostenibilidad.

Las empresas del sector continúan invirtiendo en tecnologías verdes y soluciones logísticas integradas que permitan reducir el impacto ambiental, mejorar la eficiencia y optimizar los costos operativos. Sin embargo, los márgenes de rentabilidad siguen siendo limitados por el control de precios y la presión sobre los costos operativos, lo que plantea un desafío importante para los próximos años.

Uno de los aspectos clave de cara a 2026 es que el mercado europeo se perfila como un entorno altamente competitivo, en el que la consolidación de empresas y la diversificación de servicios serán fundamentales para mantener la competitividad. Los actores del sector deberán adaptarse a una omnicanalidad creciente que afecta la cadena de suministro, lo que obligará a aumentar la inversión en infraestructura digital y tecnologías de optimización.

La automatización y el uso de la inteligencia artificial para la predicción de demanda y la gestión de inventarios serán cruciales para garantizar una mayor eficiencia operativa en un mercado que sigue siendo muy competitivo.

Reflexión final: ¿Qué Esperar de 2026?

Al mirar hacia el 2026, se anticipa que el mercado de servicios logísticos a terceros continuará su expansión, aunque con matices diferentes según la región. En Europa, los avances en sostenibilidad y la automatización seguirán siendo factores clave que definirán la competitividad del sector. La consolidación de empresas y la diversificación de la oferta de servicios serán esenciales para mantener márgenes rentables.

En Latinoamérica, el crecimiento será más dinámico, impulsado principalmente por el comercio electrónico y la digitalización de los procesos logísticos. Sin embargo, los desafíos derivados de las infraestructuras deficientes y la última milla seguirán siendo barreras significativas que deberán superarse.

En resumen, 2025 cierra con una visión de crecimiento sostenido pero desafiante en ambas regiones, mientras que 2026 se perfila como un año clave en el que la tecnología, la sostenibilidad y la externalización de servicios seguirán siendo factores determinantes para la evolución del mercado de los servicios logísticos a terceros. Las estrategias de digitalización y las alianzas estratégicas serán esenciales para garantizar el éxito en un mercado cada vez más competitivo y globalizado.