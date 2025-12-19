Movant LogComex

Se intensifica conflicto en los puertos uruguayos: paro afecta la operativa y suma tensión regional

El paro portuario vuelve a interrumpir la operativa en Montevideo y otros puertos, en un conflicto salarial de arrastre con impacto logístico a nivel regional

La medida comenzó en la noche del jueves y contempla 24 horas de inactividad en la principal terminal de contenedores del país, mientras que en otros puertos, como Nueva Palmira, el cese de tareas puede extenderse por períodos más prolongados (Foto: Shutterstock)

La actividad portuaria en Uruguay volvió a verse interrumpida por una nueva medida de fuerza, en el marco de un conflicto laboral que se arrastra desde hace varios meses y que involucra a trabajadores, operadores y autoridades.

La paralización, resuelta por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA), alcanza al puerto de Montevideo y a terminales del interior, en un contexto de negociaciones salariales que no logran destrabarse.

La medida comenzó en la noche del jueves y contempla 24 horas de inactividad en la principal terminal de contenedores del país, mientras que en otros puertos, como Nueva Palmira, el cese de tareas puede extenderse por períodos más prolongados. Durante la jornada, la atención de camiones y la operatoria básica de carga y descarga quedaron suspendidas, generando demoras en el normal flujo de mercaderías.

Desde el gremio sostienen que la decisión responde a la falta de avances concretos en el ámbito de los Consejos de Salarios, donde se discuten condiciones económicas y laborales para el sector. Entre los principales reclamos figuran la necesidad de jornales mínimos garantizados y mayor previsibilidad en la asignación de turnos, en un esquema de trabajo caracterizado por la variabilidad de ingresos.

Negociación estancada y reclamos estructurales

El conflicto actual no se limita a una discusión coyuntural. Según plantean los representantes sindicales, las medidas buscan poner en agenda problemáticas estructurales del empleo portuario, vinculadas a la estabilidad laboral, la organización de los turnos y el impacto de los cambios operativos en las terminales.

Del lado empresarial, las cámaras del sector señalan que existen propuestas sobre la mesa orientadas a mejorar la continuidad de la actividad, pero advierten que las diferencias técnicas y económicas dificultan alcanzar un acuerdo en el corto plazo. En ese escenario, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cumple un rol de mediación, aunque hasta el momento sin resultados concluyentes.

La paralización tiene efectos inmediatos en la logística portuaria, con operaciones reprogramadas, acumulación de unidades en accesos y necesidad de ajustar cronogramas. Para operadores y exportadores, cada jornada sin actividad implica costos adicionales y riesgos de incumplimientos en plazos pactados, especialmente en un período de alta demanda estacional.

La reiteración de medidas de fuerza en momentos clave del calendario logístico refuerza la percepción de fragilidad en la continuidad operativa (Foto: Shutterstock)

Un conflicto con antecedentes recientes

La medida adoptada esta semana se inscribe en una secuencia de paros y tensiones que se repiten desde el segundo semestre del año. En octubre, el puerto de Montevideo ya había atravesado una paralización de varios días, vinculada tanto a reclamos laborales como a la implementación de nuevos esquemas operativos en la terminal de contenedores.

Tras ese episodio, se abrió una instancia de diálogo que permitió una normalización parcial de la actividad. Sin embargo, en noviembre, el SUPRA volvió a convocar un paro nacional de 24 horas al considerar que no había avances sustantivos en la negociación colectiva. Desde entonces, el conflicto permanece latente, con episodios intermitentes de tensión que afectan la previsibilidad del sistema.

Estos antecedentes configuran un escenario de conflictividad prolongada, que genera preocupación entre actores del comercio exterior y del transporte marítimo. La reiteración de medidas de fuerza en momentos clave del calendario logístico refuerza la percepción de fragilidad en la continuidad operativa.

Impacto regional y vínculo con Argentina

Más allá del ámbito local, el conflicto portuario uruguayo tiene una dimensión regional que despierta atención en los países vecinos. Si bien Argentina concentra la mayor parte de su comercio marítimo en puertos propios, el puerto de Montevideo cumple un rol relevante como alternativa operativa para determinadas cargas, servicios y escalas navieras.

En algunos casos, empresas argentinas utilizan Montevideo como punto de tránsito o consolidación, tanto por razones comerciales como por decisiones logísticas de las navieras. Por eso, interrupciones en la operativa pueden derivar en reprogramaciones de itinerarios, ajustes de servicios o demoras puntuales en operaciones de importación y exportación vinculadas al mercado argentino.

El efecto no es generalizado ni homogéneo, pero sí lo suficientemente significativo como para ser monitoreado por operadores regionales, especialmente en cadenas donde la coordinación portuaria es clave para cumplir plazos y mantener costos bajo control.

Mientras continúan las instancias de diálogo, el sector permanece atento a una eventual salida negociada que permita restablecer la normalidad operativa y reducir la incertidumbre. La evolución del conflicto será determinante no solo para la actividad portuaria uruguaya, sino también para el equilibrio logístico del Cono Sur en las próximas semanas.

