La cadena de suministro cuántica se concentra y enciende alertas por dependencias críticas

El estudio identifica señales claras de concentración de proveedores, superposición con cadenas ya tensionadas y una creciente dependencia de un número reducido de países para el abastecimiento de componentes clave (Imagen: Shutterstock)

El desarrollo acelerado de las tecnologías cuánticas no solo plantea desafíos científicos y tecnológicos, sino que también comienza a tensionar las cadenas de suministro globales asociadas a insumos críticos, equipos especializados y materiales de alta complejidad.

Así lo advierte un informe conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina Europea de Patentes (EPO), que analiza por primera vez el ecosistema cuántico desde una perspectiva integral que incluye comercio internacional, dependencias productivas y riesgos sistémicos.

Aunque se trata de un sector aún incipiente, el estudio identifica señales claras de concentración de proveedores, superposición con cadenas ya tensionadas —como la de semiconductores— y una creciente dependencia de un número reducido de países para el abastecimiento de componentes clave. Un escenario que empieza a replicar problemáticas conocidas en otras industrias estratégicas, pero con un nivel de especialización aún mayor.

Dependencias comerciales en aumento

Uno de los hallazgos centrales del informe es el fuerte crecimiento de las dependencias comerciales dentro del ecosistema cuántico. Entre 2022 y 2023, se registraron 329 relaciones de dependencia vinculadas a insumos relevantes para estas tecnologías, de las cuales 124 estuvieron asociadas a China. El número prácticamente se triplicó respecto del período 2018-2019, consolidando al país asiático como un proveedor crítico para múltiples economías.

Estados Unidos y Alemania también ocupan posiciones estratégicas en esta red de abastecimiento, aunque con una leve reducción en la cantidad de países dependientes. Para los autores del informe, esta evolución refleja un proceso de concentración progresiva que, de no corregirse, podría derivar en cuellos de botella logísticos, mayor exposición a tensiones geopolíticas y riesgos de interrupción del suministro.

La concentración de mercado y el aumento de las dependencias comerciales son identificados como vulnerabilidades emergentes que podrían limitar la adopción industrial de estas tecnologías (Imagen: Shutterstock)

Insumos críticos y cuellos de botella potenciales

El análisis de los flujos comerciales muestra que un número limitado de productos concentra la mayor parte del intercambio internacional vinculado a tecnologías cuánticas. Entre ellos se destacan los circuitos integrados especializados, los detectores fotónicos, los sistemas de control electrónico, las bombas de vacío y los equipos criogénicos, fundamentales para el funcionamiento de computadoras y sensores cuánticos.

Si bien el informe aclara que la identificación de insumos estrictamente “cuánticos” todavía enfrenta limitaciones estadísticas, la tendencia es clara: la dependencia de pocos proveedores para componentes de alta complejidad está en aumento. Esta situación anticipa desafíos logísticos relevantes a medida que el sector avance hacia etapas de mayor escala y comercialización.

Otro punto clave es la superposición del ecosistema cuántico con cadenas de suministro ya tensionadas, en particular la de semiconductores. Muchos de los componentes necesarios para estas tecnologías forman parte de cadenas industriales preexistentes, que ya han mostrado fragilidades en los últimos años debido a crisis sanitarias, restricciones comerciales y conflictos geopolíticos.

Esta interdependencia amplifica los riesgos: una disrupción en un eslabón compartido puede impactar simultáneamente en múltiples sectores estratégicos. Para la OCDE, este fenómeno obliga a repensar la planificación de abastecimiento y a incorporar criterios de resiliencia desde etapas tempranas del desarrollo tecnológico.

Resiliencia como condición para escalar

El informe es explícito al señalar que, a medida que el ecosistema cuántico madure, asegurar un acceso resiliente a materiales y tecnologías clave será determinante para sostener la innovación y evitar frenos estructurales. La concentración de mercado y el aumento de las dependencias comerciales son identificados como vulnerabilidades emergentes que podrían limitar la adopción industrial de estas tecnologías.

En este contexto, la logística y la gestión de cadenas de suministro dejan de ser un aspecto operativo para convertirse en un factor estratégico del desarrollo tecnológico. La capacidad de diversificar proveedores, reducir dependencias críticas y anticipar cuellos de botella aparece como un requisito central para los países que buscan posicionarse en este nuevo mapa industrial.

El estudio también destaca un cambio de enfoque en las políticas públicas. Si bien la inversión estatal sigue siendo clave en investigación y desarrollo, los gobiernos comienzan a ampliar su mirada hacia el fortalecimiento de ecosistemas productivos completos, incluyendo capacidades industriales, estándares técnicos y cadenas de suministro más robustas.

Este viraje implica pasar de una lógica centrada en el laboratorio a una estrategia que contemple producción, comercio y logística, con el objetivo de reducir riesgos sistémicos y mejorar la autonomía tecnológica. En un escenario global marcado por la fragmentación y la competencia estratégica, la organización del suministro emerge como un componente central de la política económica.

Una señal temprana para otras industrias

Aunque el foco del informe está puesto en las tecnologías cuánticas, sus conclusiones trascienden a este sector. La experiencia muestra cómo las cadenas de suministro de industrias de frontera tienden a concentrarse rápidamente, generando dependencias difíciles de revertir una vez consolidadas.

Para la logística y el comercio internacional, el caso cuántico funciona como una señal temprana: anticipar riesgos, mapear proveedores críticos y diseñar cadenas más resilientes será clave no solo para esta tecnología emergente, sino para el conjunto de las industrias estratégicas del futuro.