Humanizar la comunicación en logística: cómo construir marcas con coherencia y propósito

Josefina Sempé es diseñadora gráfica especializada en construcción de marcas (Foto: Movant Connection)

Para Josefina, “humanizar es hablarle al otro desde un lugar de claridad, no de frialdad”. Su enfoque integra estrategia, voz y narrativa para que las empresas comuniquen con claridad, humanicen procesos y fortalezcan su posicionamiento ante clientes y equipos.

A partir de tu experiencia, ¿qué aspectos deberían rescatar las marcas de servicios para fortalecer su identidad?

Hay una creencia de que algunas estrategias de comunicación solo funcionan en ciertos rubros, pero no es así. Una empresa de servicios —sea logística, salud, educación o gastronomía— también necesita trabajar su voz, su personalidad y su narrativa.

El punto central es entender que la identidad no se reduce a lo visual: es cómo la marca habla, qué dice y qué no, cómo se percibe desde adentro y desde afuera. La coherencia puede romperse en detalles mínimos. Lo veo todo el tiempo: un branding impecable puede caerse por una mala experiencia en un punto de contacto. La constancia, incluso en lo más pequeño, es una ventaja competitiva.

La mayoría de los proyectos que fracasan no es porque tengan mala estética o poca creatividad. Es porque no logran sostener una narrativa, una voz, una propuesta. Y eso pasa mucho: se suman a todas las modas, pero entre tendencia y tendencia se diluye su esencia.

Las empresas del sector logístico están cada vez más atentas a la construcción de marca. ¿Qué estrategias de marketing pueden aplicar para comunicar con mayor cercanía?

Lo primero que tienen que hacer es dejar de pensar que la comunicación emocional, estética o cercana es algo exclusivo del mundo de ciertas industrias como la moda o el lifestyle. En logística también hay personas: equipos, procesos, decisiones que impactan directamente en la experiencia del cliente y en la vida diaria de quienes dependen de esos servicios. Si hay un mensaje y hay alguien del otro lado dispuesto a escucharlo, entonces hay marca.

Para mí, el gran aprendizaje que pueden adoptar es humanizar con criterio. Y cuando digo humanizar no me refiero a hacer contenido desprolijo o “poco profesional”, sino a contar quiénes están detrás, cómo funciona la operación, cómo impacta el servicio en la experiencia del cliente o cómo mejora la eficiencia de un negocio. Humanizar es hablarle al otro desde un lugar de claridad, no de frialdad.

Además, pueden incorporar recursos del mundo lifestyle: narrativas más directas, storytelling que explique sin tecnicismos innecesarios, una estética consistente y un lenguaje más simple. En sectores B2B esto marca una diferencia enorme, porque la transparencia no solo genera conexión, también construye reputación.

Para Josefina, "la transparencia no solo genera conexión, también construye reputación" (Foto: Shutterstock)

En tu trabajo, ¿cómo conjugás tu rol como estratega de branding con tu presencia como creadora de contenido?

Para mí, no son dos roles separados. Mi presencia como creadora de contenido —que, en mi caso, no es un trabajo sino algo que hago porque disfruto comunicar— me ha entrenado muchísimo a pensar en tiempo real, a observar, a detectar tendencias y a conectar desde lo humano. Todo eso alimenta mi mirada estratégica cuando trabajo con marcas.

Estar en “los dos lados” —el de quien crea contenido y el de quien diseña estrategias— me permitió entender qué hace que un mensaje conecte de verdad. Cómo construir un storytelling relevante, incluso a partir de situaciones cotidianas. Y cómo lograr que una marca se comunique como si fuera una persona.

De hecho, cada marca con la que trabajo o cada estrategia de comunicación que planifico tiene una personalidad bien definida. Literalmente, armo un perfil como si fuera un creador de contenido: con nombre, edad, cómo se viste, cómo habla, qué dice y qué no. Ese ejercicio me permite diseñar una voz de marca con claridad, coherencia y humanidad. Y esa plasticidad entre lo estructurado y lo espontáneo es, para mí, la mejor estrategia para comunicar.

Viviste de cerca la evolución del diseño y la comunicación digital. ¿Cómo sentís ese cambio?

Lo viví muy de cerca. Cuando estudié diseño gráfico, lo digital era un complemento. Hoy es el centro de casi todo. Las plataformas cambiaron radicalmente la forma de comunicar: formatos móviles, videos cortos, historias que desaparecen, mensajes privados, comentarios, interacción constante… Todo eso exige entender cómo funciona cada canal y adaptar la comunicación.

También tuve un recorrido muy marcado por la curiosidad. Empecé estudiando diseño, luego creatividad, dirección de arte, marketing digital, desarrollo web. Para mí, formarse hoy es casi una necesidad permanente. El contexto cambia tan rápido que te obliga a seguir aprendiendo.

Mirando hacia adelante, ¿qué metas te proponés profesionalmente en los próximos años?

Mi foco está puesto en seguir haciendo crecer mi estudio, no solo en tamaño sino en profundidad. Me interesa que nos elijan por cómo pensamos, por cómo resolvemos, por cómo construimos comunicación con criterio y ejecución real.

También estoy muy atenta a todo lo que está pasando con la tecnología y la inteligencia artificial. Me entusiasma pensar cómo vamos a tener que adaptarnos, no solo como profesionales de branding y comunicación digital, sino también en la manera en la que acompañamos a los clientes, en los servicios que ofrecemos y en cómo diseñamos estrategias relevantes en ese nuevo contexto.

Y me entusiasma, en un futuro, lanzar un espacio educativo donde podamos compartir herramientas reales de branding, estrategia y comunicación digital con aquellas personas que busquen profesionalizar su marca personal, sus emprendimientos o empresas. Hay mucha necesidad de formación, pero también mucha sobreinformación. Me gustaría aportar claridad, criterio y herramientas reales.