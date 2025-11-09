Movant LogComex

El ciclo oculto de la moda: complejidades logísticas del reciclaje textil en Latinoamérica

La industria textil enfrenta el desafío de construir cadenas logísticas capaces de cerrar el ciclo de sus productos y avanzar hacia modelos sostenibles en una región que aún busca consolidar la circularidad

Guardar
La dificultad de reciclar textiles
La dificultad de reciclar textiles revela un problema estructural: la industria fue pensada para producir en volumen, no para recuperar lo que desecha (Ilustración: Movant Connection)

El reciclaje textil es, hoy, uno de los mayores desafíos ambientales y logísticos del mundo. Aunque la moda se reinventa cada temporada, sus desechos permanecen. La mayoría de las prendas fabricadas no logra reincorporarse al circuito productivo: terminan acumuladas, incineradas o enterradas, sin un sistema preparado para recuperarlas.

La dificultad radica en la naturaleza misma del producto. Las telas modernas combinan fibras naturales y sintéticas, colorantes, adhesivos y tratamientos que impiden separarlas o reprocesarlas sin degradar su calidad. Esto convierte al reciclaje textil en un proceso complejo y costoso, que requiere tecnología, trazabilidad y una logística capaz de actuar en sentido inverso al flujo tradicional de la moda.

El impacto del “fast fashion” y la acumulación sin retorno

El modelo del "fast fashion" —basado en la fabricación acelerada y el consumo inmediato— intensificó esta crisis. Las prendas se producen a gran escala, con bajo costo y vida útil reducida. Este ritmo sostenido de renovación multiplica los volúmenes de residuos, mientras la infraestructura para gestionarlos sigue siendo insuficiente.

En América Latina, el resultado es visible. El desierto de Atacama, en Chile, se ha convertido en símbolo del exceso: miles de toneladas de ropa desechada llegan allí sin posibilidad de reciclaje. El caso expone un problema global, pero también regional: la falta de políticas, tecnologías y estructuras logísticas que permitan cerrar el circuito textil antes de que los desechos se transformen en pasivo ambiental.

El desafío técnico y logístico del reciclaje textil

A diferencia de otros sectores industriales, la moda no fue concebida para recuperar lo que produce. Las cadenas de suministro fueron diseñadas para abastecer, no para retornar. Los sistemas de transporte, almacenamiento y clasificación priorizan la velocidad y el costo, no la recuperación ni la trazabilidad.

Para revertir este modelo, se requiere integrar la llamada logística inversa: el conjunto de procesos destinados a recolectar, clasificar, transportar y reinsertar materiales usados en el sistema productivo. Sin embargo, su aplicación en el sector textil tropieza con múltiples obstáculos. La ausencia de centros de acopio especializados, la falta de incentivos económicos y el alto costo de la manipulación limitan su viabilidad, especialmente en regiones donde el reciclaje aún no forma parte estructural de la economía.

El reciclaje textil es, hoy,
El reciclaje textil es, hoy, uno de los mayores desafíos ambientales y logísticos del mundo. Aunque la moda se reinventa cada temporada, sus desechos permanecen (Foto: Shutterstock)

Latinoamérica ante el reto de construir circularidad

La región combina capacidad industrial con grandes desafíos de infraestructura. En la mayoría de los países, los residuos textiles se mezclan con desechos urbanos, lo que complica su clasificación y encarece su transporte. Además, la informalidad y la dispersión geográfica del sector reducen la trazabilidad de los flujos materiales.

Aun así, comienzan a surgir experiencias que buscan revertir esta tendencia. Talleres de reutilización, cooperativas de recuperación y proyectos de economía circular empiezan a demostrar que el cambio es posible. Su consolidación, sin embargo, requiere de una logística planificada, capaz de integrar la sostenibilidad en cada etapa del proceso.

La circularidad no puede construirse sin coordinación. La logística tiene el potencial de unir los distintos eslabones —diseño, producción, consumo y recuperación—, garantizando que los materiales vuelvan a tener valor dentro del sistema.

Rediseñar la cadena: una transformación ineludible

La dificultad de reciclar textiles revela un problema estructural: la industria fue pensada para producir en volumen, no para recuperar lo que desecha. Cambiar esta lógica implica repensar toda la cadena. Desde el diseño de materiales reciclables hasta la creación de redes logísticas que faciliten la recolección, clasificación y transporte de residuos, cada decisión incide en la posibilidad de cerrar el ciclo.

Avanzar hacia una moda circular no depende solo de innovación tecnológica, sino de la voluntad de rediseñar procesos, normas y hábitos de consumo. América Latina tiene la oportunidad de liderar esta transición si logra integrar la sostenibilidad como parte de su estrategia productiva y logística.

La transformación no será inmediata, pero es inevitable. Cada prenda que no se recicla representa una oportunidad perdida para reducir el impacto ambiental y optimizar recursos. En ese punto de encuentro entre planificación, trazabilidad y conciencia ambiental, la logística puede convertirse en el motor que permita, por fin, cerrar el ciclo de la moda.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorModaIndustria Textil

Últimas Noticias

Eficiencia, tecnología y equipo humano impulsan la transformación logística del retail argentino

Alexander Wagner, jefe de logística en la industria del retail textil, destaca el valor de la coordinación, la formación de equipos y la incorporación tecnológica para alcanzar operaciones exitosas

Eficiencia, tecnología y equipo humano

ANMAT y Aduana: una relación clave en la transición normativa actual

Vanesa Schidlowski, gerente general de un estudio aduanero, analiza el impacto de las transiciones normativas, el rol del ANMAT y la importancia de la comunicación entre organismos

ANMAT y Aduana: una relación

China impulsa una nueva etapa en la infraestructura logística de América Latina

Un informe de la OCDE advierte sobre los altos costos intrarregionales y destaca el rol de la inversión extranjera en la reconfiguración de las cadenas de suministro regionales

China impulsa una nueva etapa

Planificación, eficiencia y habilidades blandas: los pilares de la cadena de suministros

Matías Dentone, coordinador de la cadena de suministros en la industria de distribución de tuberías, analiza los desafíos actuales del sector y la transformación digital

Planificación, eficiencia y habilidades blandas:

Tomar decisiones con información y comunicación: la clave para abastecer en contextos cambiantes

Carlos Kocsis, gerente de compras, comex y logística en una empresa de energía y telefonía, explica cómo coordinar actores logísticos y adaptarse a un ecosistema regulado y competitivo

Tomar decisiones con información y
DEPORTES
Cuándo volverá a jugar la

Cuándo volverá a jugar la selección argentina en el Mundial Sub 17 y quién podría ser su rival en los 16avos de final

La particular medida que adoptó la organización del GP de Brasil tras el múltiple choque de Franco Colapinto y otros pilotos de la F1

Boca Juniors y River Plate animarán una nueva edición del Superclásico por el Torneo Clausura: hora, TV y todo lo que hay que saber

El gol imposible de una figura del fútbol que recorre el mundo y podría ser uno de los mejores del año

Franco Colapinto se benefició porque Verstappen y Ocon saldrán desde boxes y largará del puesto 16 el GP de Brasil de la F1: todo lo que hay que saber

TELESHOW
Julieta Cardinali habló de su

Julieta Cardinali habló de su vínculo con Andrés Calamaro a 15 años de su conflictiva separación

Wanda Nara mostró el extravagante regalo que le hizo su novio Martín Migueles: “Alguien muy celoso”

El emotivo reencuentro de Lourdes Fernández con su mamá y sus seres queridos: las imágenes del momento

Andrea Pietra y la emoción de volver al teatro porteño luego de 15 años: “Hay un montón de gente que nunca me vio”

El emotivo recuerdo de Benjamín Vicuña a su hija Blanca con una foto inédita

INFOBAE AMÉRICA

Rusia sufrió apagones masivos tras

Rusia sufrió apagones masivos tras los ataques de Ucrania contra su infraestructura energética

Un barco de migrantes se hundió cerca de la frontera entre Malasia y Tailandia: al menos un muerto y cientos de desaparecidos

El rey Carlos III encabezó la ceremonia del Domingo del Recuerdo en Reino Unido en honor a los caídos en la guerra

El papa León XIV volvió a pedir un cese al fuego en todas las regiones del mundo afectadas por la guerra

Arqueólogos revelan la vida de una “Reina Guerrera Suprema” maya que desafía a la historia